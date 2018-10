UMO uskoo uusien työehtojen pelastavan orkesterin talouden – tavoitteena välttää Helsingin ehdottama osa-aikaistaminen

Uuden musiikin orkesteri UMO on ollut syvenevässä talousahdingossa jo pitkään. Talous on vaappunut oikeastaan koko orkesterin 43-vuotisen olemassaolon ajan, mutta viime vuosina tilanne on ajautunut suoranaiseen kriisiin. Tämän ja ensi vuoden aikana pitäisi saada säästettyä yhteensä 400 000 euroa.

Tilannetta on paikkailtu muun muassa muusikoiden lomautuksilla ja lomarahoista luopumisella. UMO on Suomen ainoa jazzorkesteri , jonka muusikot saavat kuukausipalkkaa.

Orkesterin pääasiallinen rahoittaja, Helsingin kaupunki, on perännyt orkesterilta merkittäviä rakenteellisia muutoksia kestämättömän tilanteen korjaamiseksi. Kaupunki on tehnyt selväksi, että lisää rahaa ei ole luvassa.

Kesäkuussa kaupungin omistajaääntä käyttävä konsernijaosto käsitteli Riitta Heinämaalta tilaamaansa selvitystä orkesterin taloudesta. Selvityksessä oli useita toimenpide-ehdotuksia. Niistä UMOn kannalta kriittisin oli se, että toiminta muutettaisiin osa-aikaiseksi, kuuteen kuukauteen vuodesta. Jaosto velvoitti UMOn hallituksen selvittämään jatkotoimia ensi-sijaisesti tämän ajatuksen pohjalta.

UMOn toimitusjohtajan Eeva Pirkkalan mukaan ajatus on orkesterin kannalta äärimmäisen huono. Sen vuoksi vaadittuja säästöjä lähdettiin hakemaan työehdoista neuvottelemalla. Työntajia edustava Avainta ja Muusikkojen liitto pääsivät viikko sitten keskenään sopuun orkesterin taloutta tasapainottavista toimista.

Osa-aikaistaminen halutaan välttää

Sopimus on kuitenkin Pirkkalan mukaan epävirallinen kunnes kaupungin konsernijaosto hyväksyy sen – mitä ei välttämättä tapahdu. Pirkkala on kuitenkin vakuuttunut siitä, että nyt neuvoteltu työehtosopimus tuottaisi vaadittavat säästöt ilman toiminnan supistamista.

– Jos konsernijaosto vaatii järeämpiä toimia, niin sitten täytyy varmasti vielä tehdä lisäselvityksiä siitä, mitä ne olisivat. Selvityksen toimenpide-ehdotukset eivät sellaisenaan yksinkertaisesti ole orkesterin kannalta järkeviä.

Avaintan ja Muusikkojen liiton sopimuksen ydin on tallennekorvausten raju leikkaaminen. Tallennekorvaus muodostaa yhä merkittävän osan UMOn muusikoiden palkasta, vaikka orkesterin saamat tallennekorvaukset ovat merkittävästi vähentyneet.

– Taso on perustunut 1980-luvun aikoihin, jolloin Yle teki paljon taltiointeja. Kun orkesterille ei tule korvauksia, ei niitä voi entiseen malliin maksaa muusikoillekaan.

Neuvottelutulos tekee ison loven soittajien tilipussiin, mutta on silti Pirkkalan mukaan osa-aikaistamista parempi vaihtoehto. Muusikoiden palkat alanevat Pirkkalan mukaan noin kymmenen prosenttia, mutta siitä osa korvautuu lauantai- ja sunnuntai-lisinä.

Uuden musiikin orkesterin budjetti on noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Siitä lähes puolet tulee Helsingin kaupungilta ja vajaa kolmannes opetus- ja kulttuuriministeriöltä. UMOlle asetettu oman varainhankinnan tavoite on budjetista neljännes, mutta suhdeluku on orkesterin mukaan osoittautunut kohtuuttomaksi.

UMOn talous on joutunut koville paitsi yksityisen varainhankinnan vaikeuden takia, myös valtionavustusjärjestelmään tehtyjen leikkausten seurauksena. Lisäksi kaupunginavustusta ei ole sidottu indeksiin, vaikka palkat ja muut kulut kasvavat.

Orkesteri on saanut puolelleen paljon puolestapuhujia, mutta sen tueksi järjestetty joukkorahoituskampanja on jäänyt kauas tavoitteistaan. Rahaa kerätään myös lokakuun lopussa järjestettävällä tukikonsertilla, jossa esiintyvät muun muassa Anna Puu, Jukka Perko ja Paleface.

Tekstiä muokattu 14:34: täsmennetty muusikoiden palkkaa koskevaa muutosta ja lisätty kohta siitä, että osa-aikaisuus tarkoittaisi kuutta kuukautta vuodessa.