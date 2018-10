Suomeen saapuva Kazakstanin Nazarbajev on "stanien" itsevaltaisten johtajien vanhin – Vallassa Neuvostoliiton kaatumisesta asti

Suomeen keskiviikkona vierailulle saapuva Kazakstanin presidentti Nursultan Nazarbajev keskustelee Helsingissä presidentti Sauli Niinistön kanssa maiden kahdenvälisistä suhteista ja kansainvälisistä kysymyksistä.

Millainen valtiojohtaja Suomeen saapuu?

Nazarbajev on hallinnut Kazakstania kovin ottein maan itsenäistymisestä eli vuodesta 1991 saakka. Sitä ennen hän toimi Neuvosto-Kazakstanin johtajana.

Itsevaltaisella 78-vuotiaalla Nazarbajevilla ei käytännössä ole ollut vaaleissa vastustajia, sillä hän on tukahduttanut opposition toiminnan. Kazakstanissa oppositiovaikuttajia on myös vangittu eikä maassa ole vapaata mediaa.

Viimeksi vuonna 2015 Nazarbajev sai presidentinvaaleissa lähes 98 prosenttia äänistä.

Kuvaavaa on, että edellisissä presidentinvaaleissa vuonna 2015 Nazarbajev sai 97,7 prosenttia äänistä. Kaksi vastaehdokasta olivat hallitusta myötäileviä ja käytännössä tuntemattomia.

Nazarbajevin presidenttikausi jatkuu vuoteen 2020.

Nursultan Nazarbajev juhlimassa vaalivoittoa joulukuussa 2005. Sergei Chirikov / EPA

Nazarbajevin Nur Otan -puolue dominoi parlamenttia. Vaalit eivät ole olleet avoimia ja kansainväliset vaalitarkkailijat ovat arvostelleet niitä epärehellisiksi.

Nazarbajevilla on kuitenkin aitoa kannatusta tavallisten kazakstanilaisten keskuudessa. Hänen ansioikseen lasketaan maan pitäminen vakaana Neuvostoliiton romahdettua ja vuosituhannen alun voimakas talouskasvu.

Öljy- ja kaasuvarainnoltaan rikkaan maan bruttokansantuote kymmenkertaistui vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen aikana. Kazakstanissa on myös merkittävät kulta- ja uraanivarannot.

Tällä hetkellä BKT on 10 500 dollaria henkeä kohden, eli selvästi korkeampi kuin alueen muilla valtioilla.

Kolikon toinen puoli ovat ihmisoikeusloukkaukset, itsevaltaisuus, henkilökultti ja valtavan laaja korruptio.

Elinikäinen Kazakstanin johtaja nauttii ikuisesta syytesuojasta

Nursultan Nazarbajev on pitänyt vallan tiukasti käsissään.

Vuonna 2007 parlamentti päätti, ettei presidentin virkakausia rajoiteta. Kolme vuotta myöhemmin henkilökultti voimistui ja parlamentti nimitti Nazarbajevin elinikäiseksi ”maan johtajaksi”. Presidentillä on myös virkakauden yli ulottuva syytesuoja.

Valtioiden demokratiaa ja vapautta arvioivassa vertailussa Kazakstan sijoittuu häntäpäähän.

Kaksi vuotta sitten Nazarbajev ei kuitenkaan suostunut parlamentin ehdotukseen, että maan pääkaupunki Astana olisi nimetty uudelleen hänen mukaansa joko Nursultaniksi tai Nazarbajeviksi.

Valtioiden demokratiaa ja vapautta arvioivassa Freedom World 2018 -vertailussa (siirryt toiseen palveluun) Kazakstan sijoittuu häntäpäähän. Maan kokonaispisteet olivat 22, kun kärjessä ollut Suomi sai 100 pistettä.

Kazakstanin taakse jäi vain muutamia diktatuureja ja sotatilassa olevia maita. Taakse jäi myös muita Keski-Aasian "staneja".

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi Kazakstanin presidentti Nursultan Nazarbajevin vierailullaan Astanassa, Kazakstanissa huhtikuussa 2013. Jussi Nukari / Lehtikuva

Suomi avasi suurlähetystön Astanaan yhdeksän vuotta sitten (siirryt toiseen palveluun). Se on yksi harvoja Suomen viimeisen kymmenen vuoden aikana avaamia uusia suurlähetystöjä. Presidentti (siirryt toiseen palveluun)Sauli Niinistö vieraili Kazakstanissa (siirryt toiseen palveluun) viime vuonna järjestetyssä Maailmannäyttelyssä.

Keskiviikkona Niinistö neuvottelee Nazarbajevin kanssa Helsingissä.

Useimmat muutkin "stanien" johtajat olleet pitkään vallassa

Keski-Aasian entiset neuvostotasavallat, niin kutsutut stanit tunnetaan autoritäärisistä johtajistaan. Maita yhdistää poliittisten vapauksien puute.

Tadžikistanin presidentti Emomali Rahmon on ollut vallassa lähes yhtä kauan kuin Nazarbajev. Hän on johtanut maata vuodesta 1992. Rahmon on Nazarbajevin tavoin hiljentänyt vastustajansa.

Tadzhikistanin presidentti Rahmon on ollut vallassa lähes yhtä kauan kuin Nazarbajev.

Rahmon on myös nimittänyt lapsiaan korkeisiin virkoihin.

Poika Rustam valittiin pääkaupunki Dushanben pormestariksi. Tytär Ruhshona Rahmamova puolestaan nostettiin ulkoministeriön kansainvälisten suhteiden osaston johtoon. Toinen tytär Ozoda on toiminut apulaisulkoministerinä ja presidentin esikuntapäällikkönä.

Kuvassa vasemmalta Uzbekistanin presidentti Shavkat Mirzijojev, Tadžikistanin presidentti Emomalii Rahmon, Kirgisian presidentti Sooronbay Jeenbekov ja Turkmenistanin presidentti Gurbanguly Berdimuhamedow. AOP

Alueen väkiluvultaan suurimmassa maassa Uzbekistanissa on vallassa maan itsenäisyyden ajan toinen presidentti.

Shavkat Mirzijojev nousi valtaan kaksi vuotta sitten ensimmäisen presidentin Islam Karimovin kuoltua. Mirzijojevia on kuvattu edeltäjänsä kaltaiseksi kovaksi ja raa'aksi johtajaksi. Ennen presidentiksi nousua hän ehti olla pääministerinä vuodesta 2003 lähtien.

Myös Turkmenistanin presidentti Gurbanguly Berdimuhamedow on vasta maansa itsenäisyyden ajan toinen presidentti. Ensimmäinen presidentti Saparmurat Nijazov kuoli vuonna 2006.

Berdimuhamedow sai vaaleissa Kazakstanin Nazarbajevin tavoin 98 prosenttia äänistä. Turkmenistanissakin on poistettu presidenttikausien rajoitukset ja aikaisemmin voimassa ollut 70 vuoden yläikäraja.

Kirgisian presidentti (englanniksi Kyrgyzstan) Sooronbay Jeenbekov eroaa alueensa virkaveljistä.

Hän on ollut vallassa vasta viime vuodesta lähtien. Zheenbekov on maansa viides presidentti. Kirgisiassa presidentin virkakausi on rajattu yhteen kuusivuotiskauteen.

Huomionarvoista on, että Kirgisiassa kaksi autoritääristä presidenttiä on syrjäytetty kansannousuissa vuosina 2005 ja 2010. Maassa on yritetty siirtyä kohti parlamentaarista demokratiaa, mutta hallitukset ovat olleet epävakaita.

Tarkennettu 17.10 klo 12.20: Uzbekistan on väkiluvultaan suurin maa alueella.

