Käsinkirjoitettu kirje on kuin ystävän vierailu – Beritin ja Birgitan kirjeenvaihto on jatkunut jo 69 vuotta

Tästä on kyse Postimerkillä lähetettävä posti on vuosittain enää alle 5 prosenttia kaikesta kulkevasta postista.

Kemiläinen Berit Kajosmäki on käynyt kirjeenvaihtoa saman ihmisen kanssa lähes 70 vuotta.

Kemiläisen Kajosmäen perheen keittiön pöydällä on esillä kokoelma kirjeitä eri aikakausilta. Vanhimmat, hentoiselle kirjepaperille kirjoitetut ja kiiltokuvin somistetut kirjeet on päivätty vuonna 1949.

– Nämä on ihan niitä ensimmäisiä. Olin noin kymmenvuotias, kun aloitimme Birgitan kanssa kirjeenvaihdon, Berit Kajosmäki kertoo.

Kajosmäki kokee käsinkirjoitetun kirjeen olevan vähän kuin ystävän vierailu.

– Kun postilaatikossa on kirje Ruotsista, se on aina mielenkiintoinen ja hauska hetki. Se on myös tunteikas hetki, nainen sanoo ääni sortuen.

Kirje tai kortti on jo lähes luksusta

Henkilökohtaisempi, postimerkillä lähetettävä posti on vuosittain enää alle viisi prosenttia kaikesta kulkevasta postista. Postissa kuluttajakirjeiden tiimissä tuotepäällikkönä toimiva Johanna Rouhe näkeekin, että määrien vähennyttyä viestien merkitys on noussut.

– Kirjeen tai kortin saaminen on nykyisin oikeastaan arjen yläpuolella. Kyllähän ihminen kaikenlaisesta muistamisesta ilahtuu, mutta harvoin jotain tekstiviestiä päiväkausia muistelee kuten postissa tullutta kirjettä tai korttia, Johanna Rouhe arvelee.

– Ja kun toinen lukee lähettäjän omalla käsialalla kirjoitettua viestiä, voi tuntua kuin tämä tulisi henkilökohtaisesti käymään, Rouhe pohtii.

Joulukortit esille vaikka sinitarralla

Vuosittain postimerkillä lähetettävään viiteen prosenttiin mahtuvat myös sesonkitervehdykset, kuten joulukortit. Joulukortit ovatkin Johanna Rouheen mukaan edelleen suomalaisten rakkain traditio.

– Monissa kodeissa kortit asetetaan joulun ajaksi näkyville, jotta kaikki näkevät kuinka kivoja tervehdyksiä on saatu. Meilläkin laitetaan kortit sinitarralla oveen, Rouhe tunnustaa nauraen.

Kun toinen lukee lähettäjän omalla käsialalla kirjoitettua viestiä, voi tuntua kuin tämä tulisi henkilökohtaisesti käymään. Johanna Rouhe

Joulukorttien lisäksi pääsiäis- ja ystävänpäiväkortit kulkevat edelleen postin kautta. Myös matkoilta laitetaan edelleen käsinkirjoitettuja viestejä, vaikka jonkin verran sosiaalisen median kuvagalleriat ovat korvanneet pahvista todistetta tehdystä reissusta.

– Näiden lisäksi myös sellaiset muuten vaan lähetetyt päivän piristykset ovat oma ryhmänsä. Jostain kortista on voinut tulla läheinen ihminen mieleen tai on muuten vain haluttu yllättää joku, Rouhe sanoo.

Viesteillä syntyi ystävyys

Yhteisen tuttavan kautta lähes 70 vuotta sitten löytyneestä kirjeenvaihtokaverista on tullut Berit Kajosmäelle tärkeä osa elämää. Berit ja Birgitta ovat vuosien aikana muutaman kerran tavanneetkin.

Kirjeenvaihtoa on käyty ruotsiksi. Kajosmäki kertoo, ettei hän olisi kymmenkesäisenä pystynyt aloittamaan kirjeenvaihtoa ruotsin kielellä ilman suomenruotsalaisen äitinsä apua. Kirjoittamalla kirjeitä kielitaito on pikkuhiljaa vaihvistunut ja sanavarasto on kasvanut.

Vaikka ajatuksia on vaihdettu Beritille vähemmän tutulla kielellä, hän on kyennyt kirjoittamaan myös syvemmistä tunnoistaan.

– Toki aina kirjeen alussa kerrotaan esimerkiksi minkälainen sää on, mutta sitten on puhuttu myös perheistä. On kirjoitettu lapsista ja sittemmin lastenlapsista. Koen olleeni myös tukena, kun Birgitille tuli avioero, Berit sanoo.

Jatkamme kirjoittelua hamaan iäisyyteen. Niin kauan kuin osaamme vähääkään kirjoittaa. Berit Kajosmäki

Kajosmäki kertoo, että hänen ollessaan tyttölyseossa oli suorastaan muotia harrastaa kirjeenvaihtoa ulkomaille. Erityisen hienoa oli kirjoitella ulkomailla asuvan pojan kanssa.

– Siinä iässä oli niin mahtavaa, kun sai pojilta kirjeitä, Kajosmäki muistelee hymyillen.

Vaikka naisella on vuosien varrella ollut muitakin kirjeenvaihtokavereita, yhteys Ruotsissa asuvaan ikätoveriin on säilynyt.

– Välillä kirjeenvaihto oli tosi tiivistä, kuten vanhimpien kirjeiden päivämääristäkin näkee, mutta nykyisin olemme Birgitan kanssa yhteydessä pari-kolme kertaa vuodessa.

Kirjeiden lisäksi välillä kirjoitetaan myös kortteja.

– Jos ei vähään aikaan ole kuulunut mitään, niin sitä rupeaa ikään kuin höristelemään, että mikähän nyt on. Sitten pitää laittaa vaikka kortti menemään.

– Jatkamme kirjoittelua hamaan iäisyyteen. Niin kauan kuin osaamme vähääkään kirjoittaa, Berit Kajosmäki naurahtaa.