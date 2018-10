Ilmastoraportti havahdutti luontouhkiin – silti hinta painaa eniten sähkösopimuksen valinnassa

Viime viikolla julkaistu kansainvälinen ilmastoraportti havahdutti kuluttajat myös Suomessa maapallon lämpenemiseen. Sähköyhtiöiden uusiutuvilla tuotetun sähkön sopimuskauppaan se ei ole ainakaan vielä juuri vaikuttanut, vakuutetaan sähköyhtiöistä.

– Ympäristötuotteiden kysyntä ja kiinnostus on ollut kasvussa, mutta mitään varsinaista ryntäystä ei ilmastoraportin seurauksena ole tapahtunut, sanoo viestintäpäällikkö Sanna Jääskeläinen sähköyhtiö Heleniltä.

Jääskeläisen mukaan aurinkopaneelit kiinnostavat kuluttajia yhä enemmän ja Helenkin niitä kauppaa.

– Paneelien kysyntä on ollut kasvusssa ja nyt viikonlopun aikanakin on tullut varauksia uuteen voimalaamme.

Silti "ympäristösähkön" osuus on edelleen vain muutamia prosentteja Helenin sähkökaupasta, tosin kasvuun uskotaan.

– Yleisin on vesisähkö, se on meidän suosituin tuotteemme. Vesisähkö on meidän perustuote, emme laske sitä varsinaiseksi ympäristötuotteeksi. Ympäristötuotteissa meillä on tuulta, aurinkoa ja vettä yhdistettynä, Jääskeläinen kuvaa.

Uusiutuva hiukan hintavampaa

Myyntijohtaja Ilkka Reko Vantaan Energialta sanoo, että Ilmastomuutos ei ole näkynyt yhteydenotoissa, eivätkä ihmiset ole valmiita maksamaan ympäristömerkitystä sähköstä ylimääräistä.

– Hinnan kilpailutus on päällimmäinen asia. Hinta on tärkeämpi vaikutin sopimuksen vaihtamiseen. Kaupan päälle tulee usein vihreä sähkö. Asiakkaat olettavat, että sähkön myyjä myy vain kestävällä tai muuten järkevällä tavalla tuotettua sähköä, Reko painottaa.

Mikko Airikka | Yle Uutisgrafiikka

Helenin Jääskeläinen sanoo, että uusiutuvilla tuotettu ns. ympäristösähkö maksaa hiukan enemmän kuin "tavallinen sähkö".

– Tyypillisen kerrostalohuoneiston sähkölasku on tällöin noin 1,5 euroa kalliimpi verrattuna normaaliin sopimukseen. Sähkölämmitteisessä omakotitalossa ympäristösähkö on noin 13 euroa kalliimpi kuukaudessa.

Vattenfall vahvistaa saman kuin muutkin: viime viikon ilmastoraportti ei ole suoraan näkynyt yhtiön sähkösopimusten kaupassa.

– Selvästi on kuitenkin havaittavissa se, että kuluttajien kiinnostus uusiutuviin/fossiilivapaisiin tuotantomuotoihin on lisääntynyt. Sähkön hinnan rinnalle on selvästi noussut tärkeäksi tekijäksi myös sähkön tuotantotapa ja ympäristöystävällisyys, sanoo liiketoimintajohtaja Taija Sjöblom Vattenfallilta.

Töpselistä lähintä sähköä

Suomessa kaikki sähkö kulkee samoja kaapeleita pitkin olipa se tuotettu ydinvoimalla, vedellä, tuulella tai jotenkin muuten. Uusiutuville ei ole olemassa omia rinnakkaisjohtoja.

– Kaikki tuotettu sähkö sekoittuu sähköverkossa ja pistorasiasta tuleva sähkö on peräisin lähimmästä voimalaitoksesta, Sjöblom sanoo.

– Töpselistä tulee aina ns. sekasähköä. Ympäristömerkinnällä taataan, että sähkö on tuotettu luvatulla tavalla, Vantaan Energian Reko sanoo.

Vattenfallin Sjöblomin mukaan uusiutuvana myydylle sähkölle tulee hankkia ns. alkuperätakuu eli varmistus siitä, että asiakkaan kulutusta vastaava määrä sähköä on tuotettu asiakkaan valitsemalla tuotantomuodolla.

Erilaisilla ympäristösähkösopimuksilla on sähköyhtiöille sellainen merkitys, että ne saavat sitä kautta tietoonsa asiakkaidensa näkemyksiä sähköntotannosta.

–Jos asiakkaat haluavat ostaa tuulisähköä tai aurinkosähköä, niin se on viesti tuottajille rakentaa lisää tuuli- ja aurinkovoimaloita, Reko kertoo.

Kaupattu jo 20 vuotta

Erilaisia ympäristösähköjä on kaupiteltu jo noin 20 vuotta. Niiden tarjonta ja myös kysyntä on kuitenkin kasvanut merkittävästi vasta viime vuosina, noin viiden prosentin vuosivauhtia.

– Kysyntä on selvästi kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana, sanoo Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Perinteisesti "vihersähköksi" on luettu lähinnä vain tuulella, auringolla ja vesivoimaloissa tuotettu sähkö. Viime viikkoisen ilmastopaneelin myötä ydinvoimaakin on ruvettu tarkastelemaan hiukan uudesta näkökulmasta.

– Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC sanoi, että ydinvoima on tärkeä osa ilmastokysymyksen ratkaisua, koska ydinvoima ei aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä, Leskelä painottaa.