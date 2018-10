Urheilija tarvitsee työpaikaltaan paljon joustoa – vastalahjaksi työnantaja saa usein hyvän asenteen ja taidon tsempata

– Voinko olla avuksi? kysyy myyjätär porilaisessa urheilukaupassa.

Hän on Susanne Ojaniemi, joka pelaa pesäpalloa Porin Pesäkarhuissa. Ojaniemi työskentelee osa-aikaisena myyjänä XXL:ssä. Samassa liikkeessä käy töissä myös kaksi muuta Ojaniemen pelikaveria. Myyntitöiden lisäksi Ojaniemi opiskelee luokanopettajaksi Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa ja tekee myös opettajan viransijaisuuksia.

Vaikka Ojaniemi pelaa pesäpalloa Suomen huipulla, ei hänellä ole mahdollisuutta keskittyä ainoastaan urheiluun. Hänen on pakko ajatella myös toimeentuloaan ja tulevaisuuttaan. Siitäkin huolimatta, että urheilu menee tällä hetkellä kaiken edelle.

Ojaniemen kaltaisia urheilijoita on paljon. Harva suomalainen urheilija pystyy ansaitsemaan elantonsa pelkästään urheilemalla. Esimerkiksi naisten Superpesiksessä pelaajapalkkiot ovat vaatimattomia.

– En urheile rahan takia, ja kulut täytyy priorisoida, Susanne Ojaniemi sanoo.

Toivottavasti löydän työn, joka mahdollistaa täysipainoisen harjoittelun ja pelaamisen. Milla Jakonen, Porin Pesäkarhut

Hän sanoo tiedostavansa, että pelaajaura ei jatku loputtomiin. Siksi hän haluaa keskittyä siihen nyt niin paljon kuin mahdollista. Hän ei edes kaipaa kokoaikaista työtä urheilu-uran rinnalle.

Susanne Ojaniemen tavoin myös joukkuekaveri Milla Jakonen on valinnut itselleen opettajan uran. Hän on jo valmistunut ammattiin ja etsii itselleen vakituista opettajan virkaa. Opiskeluaikana pesäpallo meni myös Jakosella kaiken edelle, mutta vakituisen työn haussa tilanne on uusi.

– Toivottavasti löydän työn, joka edelleen mahdollistaa täysipainoisen harjoittelun ja pelaamisen. Olen kyllä luottavainen, Porin Käppärän koulussa viimeksi sijaistanut Milla Jakonen sanoo.

Pesäpalloilija Milla Jakonen vetää oppituntia porilaisessa Käppärän koulussa. Tapio Termonen / Yle

Seurat auttavat työn haussa

Susanne Ojaniemellä ja Milla Jakosella on siis urheilu-uran jälkeiset suunnitelmat jo pitkällä, mutta kaikilla urheilijoilla tilanne ei ole yhtä hyvä. Superpesiksessä pelaava Porin Pesäkarhut ja vastikään jalkapallon ykkösdivisioonaan noussut Musan Salama ovat aloittaneet yhteistyön henkilöstöpalveluja tarjoavan yrityksen kanssa. Tavoitteena on helpottaa pelaajien elämää urheilukenttien ulkopuolella.

– Sparraamme urheilijaa työelämää varten: autamme työn haussa ja ohjeistamme työelämän pelisäännöissä. Kartoitamme urheilijan koulutuksen ja osaamisen sekä pohdimme yhdessä, miten urheilu-uran ja työelämän vaatimukset voidaan sovittaa yhteen, kertoo Mikko Virtanen HR Sata Henkilöstötalosta.

Molemmissa urheiluseuroissa halutaan, että urheilijan siviilielämä on mahdollisimman hyvällä mallilla. Tasapainoisen elämän uskotaan heijastuvan sekä harjoitteluun että pelisuorituksiin.

– Seura haluaa huolehtia pelaajastaan kokonaisvaltaisesti, sanoo Musan Salaman toiminnanjohtaja Petteri Lahti.

Pohdimme yhdessä, miten urheilu-uran ja työelämän vaatimukset voidaan sovittaa yhteen. Mikko Virtanen, HR Sata Henkilöstötalo

Lahti uskoo, että pelaajien auttaminen työuralla lisää myös urheiluseuran vetovoimaa. Pelaajat tuntevat toisia pelaajia ympäri maan ja kertovat seuran välittävästä ilmapiiristä. Se voi tuoda seuralle uusia pelaajiakin.

– Emme varmasti koskaan ole se seura, joka maksaa eniten. Haluamme olla vetovoimainen joukkue muista syistä, Lahti sanoo.

Myös Porin Pesäkarhujen pelinjohtaja Sami Österlund pitää tärkeänä, että pelaajien siviiliasiat ovat kunnossa. Seurassa on paljon nuoria pelaajia, mutta moni on jo työelämässä. Österlundin mukaan työvuorot joustavat yleensä hyvin urheilijoiden tarpeisiin, mutta joitakin järjestelyjä on jouduttu tekemään myös harjoitusaikatauluihin pelaajan töiden takia.

Työnantaja arvostaa joukkuehenkisyyttä

Sekä pesäpallossa että jalkapallossa pelataan pitkä kausi, ja pelimatkat vievät paljon aikaa. Myös pelikauden ulkopuolella pelaajilla on muun muassa harjoitusleirejä, jotka pitää ottaa huomioon työvuorolistoja laadittaessa. Työnantajilta tämä kaikki vaatii joustoa, mikäli pelaaja mielii täysipainoiseen suoritukseen pelikentillä.

Ainakin Porin Pesäkarhujen ja Musan Salaman pelaajilla on työpaikan suhtautumisesta myönteistä kerrottavaa.

– Työnantaja on joustanut hienosti, jos siihen on ollut tarvetta, sanoo Musan Salaman kapteeni Antti-Pekka Pihlainen, joka työskentelee fysioterapeuttina ikäihmisten hyvinvoinnin parissa Kokemäen kaupungilla.

Musan Salaman kapteeni Antti-Pekka Pihlainen harjoittelee. Tapio Termonen / Yle

Myös Pihlaisen joukkuekaveri Verneri Salminen sanoo, että aiempi opiskelu ja nykyiset työt ovat limittyneet hyvin yhteen urheilun kanssa. Salminen opiskeli lakimieheksi Lapin yliopistossa ja työskentelee nyt porilaisessa asianajotoimistossa. Ainakaan vielä pelejä tai harjoituksia ei ole tarvinnut jättää väliin töiden takia.

– Jos asiakkaan aikataulu vaatii, niin totta kai työt voivat mennä urheilun edellekin, Salminen sanoo.

Urheilijat ovat joukkuehenkisiä ja hyviä tsemppaamaan. Janne Rosenqvist, tavaratalopäällikkö

Vaikka työnantajat joutuvat toistuvasti huomioimaan urheilijoiden erityisvaatimuksia, he saavat vastalahjaksi usein erittäin hyväkuntoisen työntekijän. Hyvä kunto voi tarkoittaa sitäkin, että sairaslomien määrä jää vähäiseksi. Joukkuelajien urheilijat ovat usein myös varsin sosiaalisia, ja sitä piirrettä moni esimies tervehtii iloiten.

– Myös asenne ja kilpailuhenkisyys ovat kohdallaan. He ovat joukkuehenkisiä ja hyviä tsemppaamaan, sanoo tavaratalopäällikkö Janne Rosenqvist XXL:n Porin yksiköstä.

Koulumaailmassakin puoliammatikseen pelaava urheilija on huomattu hyväksi työntekijäksi.

– Urheilijat ovat tavoitteellisia ja tavoitteellisuus kuuluu myös koulutyöhön, sanoo Käppärän koulun rehtori Tero Grönmark.