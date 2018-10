Airiston Helmi -tutkinnan venäläisepäilty pysyy tutkintavankeudessa – Poliisi: "Ennätyspitkä istunto"

Airiston Helmi -tutkinnan toinen tutkintavankeudessa oleva epäilty, 36-vuotias venäläismies, vaati tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa vapaaksi pääsyä.

Istunto alkoi aamulla, ja se päättyi yhden jälkeen.

Keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja kuvaili istuntoa "uransa pisimmäksi vankeusistunnoksi".

– Kyllä tämä oli ennätyspitkä istunto. En ole ollut aiemmin koskaan näin pitkässä vangitsemisistunnossa, sanoi keskusrikospoliisin rikoskomisario Antti Perälä.

Perälän mukaan käsittelyn pituus ei kertonut siitä, että poliisi alkaisi olla heikoilla, vaan siitä, että osapuolet toivat uusia asioita oikeuteen.

– Asiaa oli paljon, väitteitä oli paljon, ja vasta-argumentteja oli paljon, rikoskomisario Perälä sanoi.

Puolustuksen näkemys on selvä.

–Puolustus esitti laajat perusteet sille, että päämies tulee vapauttaa heti. Vankeus tässä tilanteessa on täysin aiheeton vapauden menetys tällä hetkellä, sanoi asianajaja Tuomas Sunnari.

Oikeus ei siis kuitenkaan puolustuksen vaatimukseen suostunut. Se jatkoi poliisin mukaan venäläismiehen vangitsemista karttamisvaaran ja jatkamisvaaran perusteella.

Epäilty venäläismies on kiistänyt alusta lähtien rikosepäilyt. Hänellä oli tänään kaksi asianajajaa käräjäoikeudessa.

– Ei varmaan kukaan siitä erityisen hyvillään ole, että on menettänyt vapautensa vieraassa maassa, sanoi toinen asianajaja Kai Kotiranta.

Istuntoa käytiin videoyhteyden avulla - Epäilty peitti jälleen kasvonsa

Epäilty ja hänen asianajajansa sekä tutkinnanjohtaja osallistuivat istuntoon Vantaan käräjäoikeudessa, jonne oli videoyhteys Varsinais-Suomen käräjäoikeudesta, joka sijaitsee Turussa.

Kun media pääsi saliin, epäilty peitti jälleen kasvonsa.

Ennen istunnon alkua asianajaja Kotiranta sanoi, että esitutkinnalla ja puolustuksella on hyvin erilaiset näkemykset tutkintavankeudesta.

– Usein näissä vangitsemisistuinnoissa asetelma on päälaelleen, että vapaus voidaan riistää esitutkinnan perusteella. Puolustus taas lähtee siitä, että vapaus on sellainen perusoikeus, jonka riistäminen on mahdollista vain poikkeuksellisissa olosuhteissa, ja lähtökohtaisesti sellaisia olosuhteita ei tässä jutussa ole olemassa, sanoi venäläismiehen toinen asianajaja Kai Kotiranta ennen istunnon alkua.

Venäläismiestä epäillään törkeästä veropetoksesta Airiston Helmeen kohdistuvassa rikostutkinnassa. Mies on toiminut aiemmin yhtiön hallituksen jäsenenä.

Venäläismies vangittin syyskuun 25. päivä Airiston Helmi -tutkinnassa.

Toinen keskusrikospoliisin tutkintavankeudessa oleva epäilty on 51-vuotias virolaismies. Myös hän haluaa vapaaksi tutkintavankeudesta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsittelee hänen vaatimuksensa huomenna.

"Esitutkinta-aineistosta on löytynyt viitteitä vangittuina oleviin"

Yle kertoi jo eilen, että poliisi vastustaa epäiltyjen vapauttamista. Poliisi kertoi löytäneensä tutkinnassa uutta ja kiinnostavaa materiaalia.

– On löytynyt uutta ja kiinnostavaa aineistoa, mutta en lähde yksilöimään tässä vaiheessa, mitä se aineisto on ja mihin se liittyy, Perälä sanoi eilen Ylelle.

Perälä sanoi tänään oikeudenkäynnin jälkeen, että tutkinta on vasta alkuvaiheessa.

– Materiaalia on valtavasti. Tutkinta on vasta alkuvaiheessa. Menee varmasti pitkälle ensi vuoteen, ennen kuin ollaan jonkinlaisessa maalissa, ja ei välttämättä silloinkaan, Perälä totesi.

Hänen mukaansa tutkinnassa on käyty läpi paljon asiakirjoja ja datamateriaalia, joista on löytynyt viitteitä tutkintavankeudessa oleviin henkilöihin.

– On löytynyt viitteitä näihin epäiltyihin henkilöihin. En voi tätä kuitenkaan tarkemmin avata tässä vaiheessa, Perälä sanoi.

