"Jos tahtoo padota fasismin, täytyy padota nationalismi" – historioitsija Zeev Sternhell muistuttaa Euroopan synkästä perinnöstä

Liittolaisuussuhteet maiden välillä muotoutuvat joskus oudon logiikan tuloksena. Yksi tällainen ystävyysside nähtiin viime heinäkuussa, kun Unkarin vahva johtaja Viktor Orbán vieraili Jerusalemissa.

Orbán vakuutti Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu vierellään, että maiden suhteet ovat hyvät. Allianssin epäpyhyys piilee siinä, että Orbánin Unkarissa juutalaisvastaiset äänenpainot ovat viime vuosina voimistuneet.

Hallituksen omat, suursijoittaja George Sorosin vastaiset kampanjat ovat tästä hyvä esimerkki. Sorosin avointa kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa tukevat hankkeet ovat olleet Orbánille punainen vaate.

Orbánin Sorosin vastaiset hyökkäykset ovat saaneet käyttövoimansa juuri juutalaisvastaisesta tunteesta. Orbánin hallitus on tarkoituksellisesti ruokkinut tuota tunnetta, koska ikivanha juutalaisvastainen kertomus myy unkarilaisen populismin markkinoilla.

Mutta on jotain, mikä yhdistää. Se on Unkarin ja Israelin jyrkkä patriotismi ja kiihkeä kansallismielisyys, jota molemmat valtiojohtajat myös tapaamisessaan korostivat.

Siksi Unkari on juutalaisvastaisista ylilyönneistään huolimatta Israelin ystävä. Omilla demokratian ja sananvapauden vastaisilla toimillaan EU:n suututtaneella Unkarilla ei juuri ole Euroopassa hyviä ystäviä, joten kansallismielinen Israel kelpaa mainiosti kaveriksi.

Kiinnostava sattuma oli, että samalla viikolla kun Orbán ja Netanjahu tapasivat, hyväksyi Israelin parlamentti, knesset, uuden kansalaisuuslain. Se määrittää kansalaisuuden niin, että Israelin valtion täysivaltainen kansalainen voi olla vain juutalainen.

Laki sysää Israelin puolitoista miljoonaa arabia toisen luokan kansalaisen asemaan. Arabian kieli ei ole lain mukaan enää heprean rinnalla virallinen kieli. Arabialla on vain erityisasema.

Nationalistista sionismia

Maailmankuulu, arvostettu israelilainen historioitsija ja politiikan tutkimuksen emeritusprofessori Zeev Sternhell sanoo nykytilanteen olevan harvinainen Israelin valtion sionismin elinkaaressa. Nationalismi ei ole ollut aiemmin näin rajua.

– Israelissa on nyt historiansa oikeistolaisin hallitus. Koskaan ennen lakiin ei ole näin suoraan kirjoitettu, että valtio kuuluu juutalaisille.

– Jos tahtoo padota fasismin, täytyy padota nationalismi, historioitsija Zeev Sternhell sanoo. Mikko Ahmajärvi / Yle

Kansalaisuuslaki ei ota kantaa Israelin rajoihin. Siksi israelilainen nationalismi tulee merkitsemään sitä, että miehitetyn Länsirannan palestiinalaiset tulevat liitetyiksi Israeliin olematta maan kansalaisia.

– Maa ei ole heidän. Se on meidän.

Tähän piirtyy täysivaltaisen kansalaisen ja muiden välinen ratkaiseva ero. Täysivaltaisuus määrittyy etnisen taustan mukaan.

Kansalaisuuden ja kansallisuuden ero

Jerusalemin heprealaisen yliopiston emeritusprofessori Zeev Sternhell tuntee tämän problematiikan. Hän on tutkinut nimenomaan nationalismia sekä muun muassa Ranskan ja Saksan historiaa.

Zeev Sternhell huomauttaa, että yksi olennainen seikka yhdistää nyky-Israelin eurooppalaisen nationalismin perimään – Israel tekee selkeän eron kansalaisuuden (citizenship) ja kansallisuuden (nationality) välille.

Kansalaisuus takaa poliittiset oikeudet – ihminen pääsee osallistumaan vaaleihin, liittymään kansalaisjärjestöihin – siis elämään aktiivista kansalaisen elämää.

Kansallisuus määrittyy syvemmän tunteen mukaan. Tunne kumpuaa verestä suonissa, syntymäpaikasta, etnisyydestä. Israelin tapauksessa kansallisuuteen yltää vain juutalainen, tuli hän sitten Euroopasta, Venäjältä tai Yhdysvalloista.

Tässä kohdin Zeev Sternhell haluaa muistuttaa Saksan historiasta. Natsien pitkällisissä lakitehtailuissa juutalaisilta evättiin kansalaisuus pala palalta.

– Kansalaisuus on fiktio. Se voidaan tuhota milloin tahansa.

Zeev Sternhell tahtoo muistuttaa tästä nimenomaan siksi, että Israel pohtisi, kuinka se kohtelee miehitetyn Länsirannan palestiinalaisia.

Tilanne Khan al-Ahmarin beduiinikylässä on ollut jännittynyt jo viikkoja. Kyläläiset kieltäytyvät lähtemästä kodeistaan ja Israelin viranomaiset uhkaavat tuhota kylän. Abed Al Hashlamoun / EPA

Takaisin itäeurooppalaisille juurille

Zeev Sternhell arvioi, että apinoidessaan Unkarin nationalismia, Israel siirtyy lähemmäs Puolan ja Unkarin kaltaisia autoritaarisuuteen kääntyneitä maita.

– Olemme palaamassa itäeurooppalaisille juurillemme. Se on suuri sääli.

Zeev Sternhellin mukaan terveen sionismin ja epäterveen nationalismin välinen ero löytyy juuri tästä matkimisesta. Ero on liberaalin demokratian ja illiberaalin demokratian välinen ero.

Hänen mielestään tällainen liberalisminsa kadottanut autoritaarinen yhteiskunta eroaa diktatuurista vain siinä, että se järjestää aika ajoin vaaleja.

– Demokratia ei ole yhtä kuin enemmistövalta. Se on myös sitä, mutta ei yksinomaan sitä. Demokratia perustuu erityisesti ihmisoikeuksien kunnioitukselle.

Siksi Zeev Sternhell pitää erityisen huolestuttavana, että Israel hakee viiteryhmäänsä Itä-Euroopasta.

– Orbán toteuttaa sitä, mihin Netanjahu pyrkii.

Juuri itäeurooppalainen heimoidentiteetti on yhteyksissä äärinationalismiin ja sulkee ulos yhdenvertaisuuden ja jopa humanismin.

– En ole vuoden 1989 jälkeen uskonut, että Venäjä, Puola ja Unkari muuttuisivat liberaaleiksi valtioiksi.

Emeritusprofessori ajattelee perin synkästi, että menee vielä useampi sukupolvi ennenkuin näissä maissa ymmärretään kaikkien ihmisten olevan yhdenvertaisia.

Fasismi ja natsismi ovat osa kulttuuriamme

Zeev Sternhell muistelee, ettei hän teininä voinut kuvitella, että olisi mahdollista kyseenalaistaa hyvinvointivaltio, demokratia ja yhdenvertaisuus.

Vuosikymmenet tutkijana antoivat varmuuden, ettei Euroopan 20-, 30- ja 40-lukujen katastrofi tullut päätepisteeseen vuonna 1945.

– Fasismin ja natsismin tuhot eivät jääneet Berliinin raunioihin. On opittava ymmärtämään, että se on osa läntistä kulttuuriamme.

Zeev Sternhell painottaa, että taistelu äärinationalismia ja radikaalia äärioikeistoa vastaan ei lopu koskaan. Jos tahtoo padota fasismin, tulee padota nationalismi.

– Eivät fasismi tai natsismi tulleet jostain ulkoavaruudesta. Eivätkä ensimmäisen maailmansodan seurauksena, kuten idioottimaisissa ja epähistoriallisissa tulkinnoissa on selitetty. Ne olivat äärikansallismielisyyden tuotteita.

Viholliskuvia vilisevä keskustelu maahanmuutosta, yhdenvertaisuuden kiistäminen ja alati kovenevat arvot ovat merkki muutoksesta. Siksi on oltava tarkkana, ettei kulttuurinen perusta fasismille ja ääriliikkeille muutu poliittiseksi mahdollisuudeksi.

Heimoidentiteettiin perustuvaa nationalismia voi verrata 1930-luvun synkkiin hetkiin.

– Se on humanismin vastaista. Se on valistuksen vastaista. Se on niiden asioiden vastustamista, jotka toivat Ranskan vallankumouksen ja demokratian Eurooppaan, sanoo historioitsija Zeev Sternhell.