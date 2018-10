Ministeri Häkkänen: Pikavippien sääntelyn kiristäminen etenee – eduskunnan käsittelyyn marraskuussa

Oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) projekti pikavippien sääntelyn kiristämisestä edistyy. Esitysluonnos vippien kiristämisestä on liikkunut Oikeusministeriöstä lainsäädännön arviointineuvostolle.

Pikavippien sääntelyn kiristäminen on nytkähtämässä eteenpäin. Oikeusministeriö on toimittanut pikaluottosääntelyä koskevan esitysluonnoksen (siirryt toiseen palveluun) lainsäädännön arviointineuvostolle, joka antaa esityksen eduskunnalle marraskuun alussa, oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) kirjoittaa oikeusministeriön blogissa (siirryt toiseen palveluun).

Esityksessä kulutusluottojen korkosääntelyä laajennetaan koskemaan myös yli 2 000 euron luottoja. Lisäksi korkokaton rikkomisen seuraamuksia tiukennetaan niin, että kuluttajalla ei ole korkokaton rikkomistilanteissa velvollisuutta maksaa luottokustannuksia lainkaan.

Oikeusministeri Häkkänen lupasi kiristyksiä pikavippien sääntelyyn alun perin syyskuussa.

Nykyisin vain alle 2 000 euron luotoille on asetettu todelliseen vuosikorkoon perustuva korkokatto, joka on tällä hetkellä 50 prosenttia. Kahden tuhannen euron ylittävistä luotoista ei ole säädetty minkäänlaisia korkomaksimeja.

Tästä syystä luotonantajat ovat siirtyneet tarjoamaan suurempia luottoja, joissa todellinen vuosikorko saattaa olla satoja prosentteja.

– Nykyisin on myönnetty noin 2 000 euron luottoja, joissa vuotuinen korko on ollut yli 100 prosenttia ja todellinen vuosikorko yli 200 prosenttia. Tällainen on ollut mahdollista, koska hintasääntely ei ole ollut riittävän kattavaa. Nyt asiaan tulee muutos, Häkkänen kirjoittaa.

Oikeusministerin mukaan korkokattojen laajennus koskee kaikkia muita kuluttajaluottoja paitsi esinevakuudellisia asuntoluottoja. Korkokatto tulee olemaan 30 prosenttia nostetulle luotolle. Lisäksi luotonantajien oikeutta periä muita luottokustannuksia rajataan.

Häkkäsen mukaan pikaluottoihin on liittynyt ongelmia koko sen ajan, kun luottoja on ollut markkinoilla. Edellisen kerran muutoksia lainsäädäntöön tehtiin vuonna 2013. Uusi sääntely koskisi lain voimaantulon jälkeen myönnettyjä luottoja.

