Nyt se on selvitetty: Rakentamisen maine on mennyt

Peräti 92 prosenttia suomalaisista pitää asuntojen kosteus- ja sisäilmaongelmia suurena yhteiskunnallisena ongelmana. 61 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että rakentamisen hyvä maine on hävinnyt, kertoo rakennusyhtiö Peabin Taloustutkimuksella teettämä tuore tutkimus.

Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 152 täysi-ikäistä suomalaista ja se on tehty koko Suomen väestöä edustavasti.

Kyselyn vastaajista 66 prosenttia arvioi, että ennen rakennettiin paremmin. Lisäksi 88 prosenttia nimesi kosteudenhallinnan yhdeksi rakennusalan suuremmista haasteista.

Kyselyn teettäneen rakennusyhtiö Peabin toimitusjohtaja Mika Katajisto on huolestunut tutkimuksen tuloksista. Hänen mielestään mielikuva rakentamisesta on todellisuutta huonompi, vaikkakin korjattavaa on.

– Tutkimuksen luvut ovat todella pysäyttäviä. On selvää, että koko rakennusalan on nyt ryhdistäydyttävä. Meidän on nyt kannettava vastuumme ja nostettava ammattiylpeys takaisin kunniaan, Katajisto sanoo tiedotteessa.

Suomalaisesta rakentamisesta vastaajille tulivat ensiksi mieleen home ja kosteusongelmat, rakentamisen huono laatu ja rakennusvirheet, sekä kiire ja suunnittelun puute. Muita rakentamisesta mieleen juolahtavia ajatuksia olivat vastuun puuttuminen, ammattiylpeyden katoaminen ja valvonnan puute.

Kyselyn teettäjä Peab ilmoittaa reagoivansa kyselyn synkkiin tulokseen. Se kertoo käynnistävänsä ensi vuoden alusta alkaen työmaillaan Rakentamisen Laatu RALA ry:n Kuivaketju10-järjestelmän sekä aloittavansa henkilöstönsä koulutuksen kosteudenhallintaan. Yhtiö väläyttää myös kosteudenhallintakorttijärjestelmän kehittämistä.

Toimitusjohtaja Katajiston mukaan alan on parannettavaa toimintaansa niin, että suomalaiset voisivat luottaa rakentajiin ja huolet sisäilmaongelmia kohtaan lähtisivät hälvenemään.

Purnaus uusien asuntojen laadusta lisääntynyt

Uudenmaan maistraatin kuluttajaoikeusneuvoja Raija Marttala kertoo, että yhteydenotot uusien asuntojen kaupoissa koskevat hyvin moninaisia asioita.

– Ne voivat olla esimerkiksi rakentamisen laatua koskevaa palautetta, huonosti tehtyjä pintamateriaaleja tai että asunto ei vastaa suunnitelmia.

Tyypillisiä kyselyitä ovat myös vuosikorjauksiin liittyvät asiat.

– Havaittuja puutteita ei aina välttämättä korjata heti. Kiireettömät korjaukset voidaan siirtää tehtäväksi vuositarkastuksen jälkeen. Joskus korjauksia joudutaan odottamaan vielä tämänkin jälkeen. Korjausten loppuun saattaminen voi viedä joskus pitkänkin aikaa, Marttala sanoo.

Hän arvioi, että uusia asuntoja koskevat yhteydenotot ovat olleet hieman nousussa. Kuluttajaoikeusneuvoja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa. Kuluttajaoikeusneuvoja antaa tietoa kuluttajan oikeuksista esimerkiksi tavaran tai palvelun virheen hyvityksestä, sopimuksista ja maksamisesta.

