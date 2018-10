Politiikan toimittajien arvio: Hallituksen ja ay-liikkeen nahistelu sataa vasemmiston laariin

Politiikan toimittajat antoivat hallituksen tiedonannolle heikot arvosanat Ylen aamu-tv:n haastattelussa.

Eduskunnassa keskustellaan tänään hallituksen työllisyyspolitiikasta ja kiistellystä irtisanomislaista. Odotettavissa on kiihkeää väittelyä, kun hallitus pyrkii puolustamaan työllisyystoimiaan opposition hyökkäyksiltä.

Eilen julkistetussa kohutussa tiedonannossa hallitus kertoi jatkavansa pienten yritysten irtisanomissuojaa keventävän lakiesityksen valmistelua, jos se saa eduskunnalta luottamuksen huomenna.

– Näen tässä koko tilanteessa sen saman ongelman, mikä hallituksella on ollut keväästä 2015. Poliittinen pelinlukutaito on heikkoa eli ei nähdä sitä tilannetta oikein, milloin vaikeita asioita voi viedä eteenpäin ja milloin ei. Kun on kolmisen vuotta otettu matsia ammattiyhdistysliikkeen kanssa, niin minkä takia kannattaa vielä kerran juuri vaalien alla nostaa tällainen kysymys, josta jo etukäteen tietää, että se on hankala, politiikan toimittaja Unto Hämäläinen sanoo.

"Panokset kasvamassa"

Lakihanke on suututtanut ay-liikkeen ja saanut aikaan vastatoimia. Pääkirjoitustoimittaja Susanna Ginmanin mukaan kiista on nyt kiihtymässä ja panokset kasvamassa.

– Juopa syvenee. Vähän vaikea nähdä, että tässä nyt kukaan voittaa, Ginman sanoo.

Politiikan toimittaja Pekka Ervasti sanoo, että mielipidemittauksen mukaan tilanne kuitenkin nostaa vasemmiston kannatusta.

– Siinä mielessä tämä on pääministerillä vähän lyhytnäköistä toimintaa.

Ervastin mukaan yleinen hermostuneisuus keskustan riveissä kasvaa.

– Nyt tulee mieleen, että mistä löytyy henkilö, joka tämän ratkaisee. Tasavallassahan on presidentti, joka on kerran sitä yrittänytkin, mutta sai siitä kovasti sapiskaa eli sekin valttikortti on käytetty pois.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on sanonut aiemmin, että jos hallituksen linja työllisyyspolitiikassa ja esitys irtisanomislaista saa luottamusäänestyksessä eduskunnan tuen, poliittisten lakkojen ei pitäisi jatkua.

SAK ei aio eduskunnan luottamusäänestyksen seurauksena pysäyttää poliittisia työtaistelutoimia, vaikka pääministeri näin odottaa.

Unto Hämäläinen muistuttaa, että tavallisesti eduskunnan arvovalta alkaa olla kauden loppuvaiheessa alhaisimmillaan riippumatta eduskunnan kokoonpanosta.

– Loppuvaiheessa, kun vaalit häämöttävät, ei kannata ottaa lisää uusia hankalia kysymyksiä, kun entisiäkin on vielä kesken, Hämäläinen sanoo.

"Katkeraan loppuun"

Politiikan toimittajat kuitenkin pitävät tämän päivän keskustelua mielenkiintoisena seurattavana esimerkiksi mahdollisten valonpilkahdusten vuoksi.

– Ainoa, millä hallitus voisi tästä pinteestä päästä on se, että hallitus perääntyisi ja antaisi tämän asian olla, Hämäläinen sanoo.

Toisaalta Hämäläisen mukaan hallitus on jo ylittänyt rajan ja perääntyminen on käytännössä mahdotonta.

– Vähän näyttää siltä, että me nähdään tämä näytelmä katkeraan loppuun asti.

Pääkirjoitustoimittaja Ginman muistuttaa, että myös ay-puolella olisi oltava varovaisuutta.

– Se voi helposti lyödä yli. Ei voi tehdä mitä tahansa ja se vaan sataa vasemmiston laariin.

Hämäläisen mukaan ammattiyhdistysliike joutuu myös miettimään hyvin tarkkaan tilannetta.

– Luulen, että ay-liikkeen johdossa ei ole tällä hetkellä enää yhtään ainutta ihmistä, jolla olisi kokemusta siltä ajalta, kun lakoilla yritettiin myös vaikuttaa vaalien alla vaalitulokseen. Sehän on niin järeä ase, kun meillä vaan voi vaalitulokseen vaikuttamisessa olla eli kyllä koko ajan Hakaniemessäkin joudutaan miettimään, mitä siirtoja voidaan tehdä ja luulen, että ovat varovaisia, Hämäläinen sanoo.