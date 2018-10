Asukas testamenttasi yli 7 miljoonan euron omaisuutensa taloyhtiölle – "On tarkoitus taata, että ihmisillä on jatkossakin hyvä koti"

Ilman perillisiä ja testamenttia kuolleiden ihmisten omaisuus päätyy valtiolle. Testamentilla lahjoittaja pystyy ohjaamaan varansa arvojensa mukaiseen kohteeseen. Perinnön voi saada vaikka taloyhtiö.

Näin kävi Helsingin Siltasaaressa Pitkänsillanranta 17:ssa, jonka entinen asukas Onni Lindfors testamenttasi taloyhtiölle miljoonien eurojen arvoisen omaisuutensa.

Vuoden 2017 alussa kuolleella, naimattomalla Linforsilla ei ollut jälkeläisiä tai muita elossa olevia lähiomaisia. Asunto-osakeyhtiö Saariniemi oli miehen perheen koti kolmessa sukupolvessa.

Kaikkiaan taloyhtiölle perinnöksi jätetty omaisuus on arvoltaan yli seitsemän miljoonaa euroa, sisältäen kaksi asuntoa ja arvopapereita. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Varat kunnostuksiin

Testamentin suomat varat käytetään taloyhtiön tarvitsemiin kunnostuksiin, kertoo taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Arto Manninen. Tämä oli myös Lindforsin toive.

– On tarkoitus taata, että talossa on ihmisillä jatkossakin hyvä koti. Olemme toimineet kirjaimellisesti testamentin ja uskotun miehen mukaan. Varoille on myös sijoitussuunnitelma pitkälle tulevaisuuuteen, Manninen sanoo Ylelle.

Osalla talon asukkaista oli tiedossa, että jonkinlaista perintöä saattaa olla jossain vaiheessa tulossa. Taloyhtiön hallitus sai tietää perinnöstä viime vuoden keväänä.

– Yllätys oli tietenkin se, että osakeomistuksia oli niin paljon.

Asian tultua julki Manninen kertoo saaneensa lukuisia viestejä, joissa kritisoidaan perinnön jättämistä taloyhtiölle. Monen mielestä Lindforsin maallinen omaisuus olisi pitänyt suunnata vähävaraisille.

– Perinnöstä on maksettu noin 30 prosenttia veroa, eli tästä hyötyvät muutkin. Yli kaksi miljoonaa menee valtiolle, Manninen huomauttaa.

Testamenttilahjoitukset yleistynevät

Yle uutisoi viime keväänä, kuinka yleishyödylliset järjestöt arvioivat testamenttilahjoitusten yleistyvän, koska ilman lähiperillistä olevien suomalaisten määrä kasvaa tulevaisuudessa.

Valtiokonttori luovuttaa suurimman osan varoista eteenpäin vainajan asuinkunnille tai läheisille. Viime vuonna ilman perillisiä kuolleilta jäi lähes 26 miljoonaa euroa.

Suomalaisten testamenttilahjoittajien sydäntä lähellä ovat erityisesti lasten ja naisten hyvinvointi ja koulutus, niin Suomessa kuin kehitysmaissa. Myös luonto ja uhanalaiset eläimet sekä lääketieteellinen tutkimus ovat suosikkikohteiden kärjessä.

Myös muunlaisia lahjoituksia tehdään. Yle uutisoi tammikuussa, kun Vantaan kaupunki sai 100 000 euron testamenttilahjoituksen katupölytutkimuksia varten.

