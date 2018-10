Venäläiset rajavartijat ovat tänä vuonna estäneet kaakkoisrajalla jo lähes 800 ihmisen luvattoman pääsyn Suomeen

Lappeenrannan Nuijamaan rajanylityspaikan läheisyydessä partioi koirapartio. Suomen puolella rajalinjaa on mönkijällä ajettava ura ja Venäjän puolella hoitamatonta sekametsää, jonka läpi on vaikea tulla. Silti muutama on onnistunut livahtamaan Venäjältä rajan yli Schengenin alueelle.

– Kahdeksan henkilöä on ylittänyt kaakkoisrajan luvattomasti tänä vuonna, laskee Kaakkois-Suomen rajavartioston tutkinnanjohtaja, kapteeni Ville Mihl.

Määrä on vähäinen verrattuna siihen, miten moni yritys on paljastunut. Kiinni jääneet henkilöt ovat olleet Venäjän, Marokon ja Ukrainan kansalaisia.

Kaakkois-Suomen rajavartioston tutkinnanjohtaja, kapteeni Ville Mihl Suomen ja Venäjän välisellä rajalla Lappeenrannan Nuijamaalla. Jari Tanskanen / Yle

Venäjän rajavartiopalvelun tehostunut toiminta on pitänyt Suomen ja Venäjän välisen rajan rauhallisena.

– Venäjän rajaviranomaisten työn laatu ja tekeminen ovat sillä tasolla, että sitä on vaikea ohittaa. Rajalle on vaikea päästä ilman asianmukaisia papereita, myöntää Mihl

Tänä vuonna luvattomasti Suomeen tuloa yrittäneistä on kiinni jäänyt Suomen kaakkoisrajan tuntumassa jo lähes 800, kun aiempina vuosina tapauksia on paljastunut alle 200.

– Välimeren alueella tiukentunut valvonta ja vaikeampi pääsy Schengenin alueelle on voinut laittaa ihmisiä Venäjän reitille.

Laitonta maahantuloa yrittäneistä yli 400 on otettu kiinni Viipurissa, vain muutamia kymmeniä on päässyt Venäjän rajavyöhykkeelle asti. Myös Allegro-junan matkustajien tarkastuksia on tehostettu.

Jari Tanskanen / Yle

Monet Suomeen tuloa yrittäneistä ovat päässeet Pietariin jalkapallon MM-kisojen varjolla. Sieltä matka on jatkunut Viipuriin tai Svetogorskiin.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto selvittää parhaillaan, onko lisääntyneiden laittomien maahantulonyritysten taustalla järjestäytyneiden rikollisjärjestöjen aktiivisempi toiminta. Ainakin kolme turvapaikkaa hakenutta marokkolaista ovat kadonneet vastaanottokeskuksesta.

Kaakkois-Suomessa varauduttu luvattomiin tulijoihin

Kaakkois-Suomessa on tehty suunnitelmia sen varalle, että jopa tuhat ihmistä tulisi laittomasti maarajan yli. Muistissa ovat sadat Sallan rajanylityspaikan kautta pari vuotta sitten Venäjältä tulleet turvapaikanhakijat.

– Sillä olisi merkittävä vaikutus turvapaikkatilanteeseen Suomessa, ja sitä kautta merkitystä sisäiselle turvallisuudelle, myöntää Ville Mihl.

Suomen ja Venäjän välinen rajalinja Lappeenrannan Nuijamaalla. Tommi Parkkinen / Yle

Kaakkois-Suomen rajavartiosto on siirtänyt henkilökuntaa passintarkastuksesta maarajan valvontaan. Tämä näkyy rajanylityspaikoilla ajoittain pidentyneinä jonoina.

– On tietyt alueet ja paikat, joista laittomasti Suomeen voi tulla. Niitä alueita tarkastetaan tehokkaammin ja useammin.

Koirapartioiden lisäksi käytössä on teknistä valvontaa. Uusimpana rajavartiolaitos testaa kaakkoisrajalla minihelikoptereita eli drooneja.