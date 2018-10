EU-jäsenyyden kannatus nousi taas – nuoret aikuiset katsovat Suomen hyötyneen EU:sta eniten, nelikymppiset vähiten

EU-jäsenyyden kannatus on jatkanut Suomessa vähittäistä (pdf-tiedosto) (siirryt toiseen palveluun) nousuaan, kertoo tuore Eurobarometri (siirryt toiseen palveluun).

Suomalaisista 65 prosenttia pitää Euroopan unionin jäsenyyttä hyvänä asiana, kun vuosi sitten vastaavassa kyselyssä tätä mieltä oli 57 prosenttia vastaajista.

Kannatus on hiukan kaikkien EU-maiden keskimäärää eli 62:ta prosenttia korkeampi.

Sen sijaan näkemys siitä, onko EU-jäsenyys hyödyttänyt Suomea, on pysynyt samalla tasolla kuin viime vuonna: 66 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että EU-jäsenyys on hyödyttänyt omaa maata. Luku on hivenen EU-maiden keskiarvoa matalampi.

Vähiten hyötyä EU-jäsenyydestä arvioivat olevan neli- ja viisikymppiset, eniten nuoret aikuiset eli 24–34-vuotiaat. Heistä 74 prosenttia vastasi Suomen hyötyneen EU-jäsenyydestä, kun taas 40–54-vuotiaista näin vastasi 62 prosenttia.

Sekä 15–24-vuotiaista että yli 55-vuotiaista 65 prosenttia arvioi EU:n hyödyttäneen Suomea. Tärkeimmät perustelut ovat maiden välisen yhteistyön ja työmahdollisuuksien paraneminen.

Suomalaiset kokevat muiden EU-maiden asukkaita voimakkaammin, että heidän äänellään on merkitystä EU:ssa (pdf-tiedosto) (siirryt toiseen palveluun). Näin arvioi suomalaisista 64 prosenttia, kun EU-maiden keskiarvo on 48 prosenttia.

EU-kansa toivoo ilmastonmuutosta vaalien kärkiteemaksi

Ilmastonmuutoksen torjuminen nousi ykkössijalle, kun EU-maiden kansalaisilta kysyttiin maksimissaan kuutta ensi kevään europarlamenttivaalien tärkeintä keskustelunaihetta. EU-maissa 61 prosenttia arvioi sen olevan vaalien tärkeimpiä keskustelunaiheita.

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen merkitys on noussut vuodessa merkittävästi, sillä viime vuonna EU:n tärkeimmäksi asiaksi nousi terrorismin torjuminen. Se otti ykkössijan noin 40 prosentilla. Viime vuonna ilmastonmuutoksen torjumisen valitsi tärkeimmäksi tehtäväksi alle viidesosa EU-maiden vastaajista ja suomalaisista alle kolmannes.

Tulevien EU-vaalien toiseksi tärkeimmäksi keskustelunaiheeksi nousi ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen, sitä pitää tärkeimpänä teemana 49 prosenttia EU-maiden asukkaista.

Lähes yhtä merkittävänä vaalien teema pidettiin turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa sekä terrorismin torjumista, kummankin valitsi 48 prosenttia vastaajista.

