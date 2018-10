Nyt Miska on puolitoistavuotias ja käy täällä päiväkoti Tuomarilan Helmessä kerran viikossa.

Miska on päiväkodin suosituin työntekijä.

Suomessa on tällä hetkellä noin 700 000 koiraa. Suurin piirtein saman verran kuin Espoossa, Tampereella ja Vantaalla on asukkaita – yhteensä.

Samalla kun koiramäärä on kasvanut, virallinen Suomi tuntuu muuttuneen yhä koiramyönteisemmäksi. Koiria voi nähdä tänä päivänä niin kouluissa, kirjastoissa kuin hammaslääkärissäkin.

Se ei ole ihme, sillä koiralla on tutkimusten mukaan monia terveysvaikutuksia. Sen silittäminen laskee verenpainetta ja sykettä. Kun se katsoo ihmistä silmiin, siitä seuraa oksitosiiniryöppy eli hyvän olon tunne.

Sanni Rautiainen on varma, että Miska tuo päiväkotiin jotain, mikä sieltä muuten puuttuisi. Miska näyttää lapsille, millaista on olla eläin.

”Lapset saavat rapsuttaa Miskaa. He saavat antaa hänelle herkkuja ja kouluttaa häntä. Kun lapset nukkuvat, Miska loikoilee terassilla auringonpaisteessa.” — Sanni Rautiainen

Sanni Rautiaisen mukaan Miskasta on tullut toistaiseksi vain myönteistä palautetta. Jotkut lapset ovat saattaneet pelätä sitä aluksi, mutta tottuneet, kun ovat saaneet tutustua siihen rauhassa, pienin askelin.

Omistaja uskoo, että Miska kokee olevansa töissä. Niin väsynyt se on illalla kotiin palattuaan, että se ei jaksa muuta kuin nukkua.

Tämä koira on ollut otsikoissa ennenkin.

Belgianpaimenkoira Börje on yksi Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen paristakymmenestä koirasta.

Börje on niistä kuitenkin ehkä kaikkein tunnetuin, sillä se on selvinnyt kuudesta puukoniskusta ja palannut hyökkäyksestä toivuttuaan takaisin töihin.

Börjen ohjaajan, vanhemman konstaapelin Markku Järveläisen mukaan kiinniotto ei ole Börjen ainoa urotyö. Se on löytänyt kadonneita ja ollut muun muassa niin pelastamassa ihmishenkiä.

Koira-alan järjestön Kennelliiton mukaan pelkästään poliisilla työkoiria on liki kolmesataa.

Arki on pysynyt melko samanlaisena kuin ennenkin, sosiaalista mediaa lukuun ottamatta. Koirien työtä esitellään siellä yhä useammin. Ne ovat poliisille oiva tapa pehmentää imagoa.

Itä-Uudenmaan poliisikoirilla on Instagramissa noin kaksitoistatuhatta seuraajaa. Raportoitavaa riittää: poliisikoirat osallistuvat tehtävien hoitoon monta kertaa päivässä. Viime vuonna ne olivat mukana 1 700 keikalla.

Poliisikoiran työ on käynyt yhä vaarallisemmaksi. Siitä kertoo myös Börjen puukotus. Tapaus vaikutti siihen, että poliisikoirille alettiin hankkia pikavauhtia suojaliivejä.

”Tällä koiralla on paljon sydäntä. Pyysin kasvattajalta aikoinaan tietynlaista koiraa, mutta sain paljon enemmän.” — Markku Järveläinen

”Börje täyttää kohta kymmenen vuotta. Se jää mahdollisesti eläkkeelle ensi vuonna. Se on varmaa, että Börje jää kotiin senkin jälkeen.” — Markku Järveläinen

Borderterrieri Sini on aamuvirkku. Siinä missä puoli Suomea kääntää aamuneljän jälkeen vielä kylkeään, on Sini jo matkalla työpaikalleen.

Sinin isäntä on kaikkien suomalaisten tuntema meteorologi Pekka Pouta.

Selkään kiinnitetyn kameran sisältö on aina yllätys. Yhdellä hetkellä saattaa näkyä, kun muusikko Michael Monroe kaappaa koiran syliinsä, toisella, kun Sini putsaa aamupalapöydän roiskeita Akateemisen Kirjakaupan lattialta.

Poudan mukaan Sinin työtä on viihtyä itse sekä viihdyttää muita. Se on ennen kaikkea tunnelman keventäjä: se rentouttaa Huomenta Suomen vieraita, mutta toisaalta se tuo iloa myös kuvaruudun toiselle puolelle.

Sosiaalinen media on pullollaan kuvatilejä, jotka kertovat kunkin koiratähden elämästä ja joiden tavoite on piristää seuraajiensa päivää. Yksittäisillä koirilla voi olla kymmeniätuhansia seuraajia: esimerkiksi welsh corgi pembroke Topilla on Facebookissa noin 600 000.