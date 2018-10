"Tällaisella hetkellä ei ole sanoja, mutta silti niitä pitäisi löytyä" – Kalajoki hiljeni yhteisen surun äärellä

Kalajoen kirkko täyttyi tiistai-iltana ihmisistä, jotka kokoontuivat suremaan lauantaina auto-onnettomuudessa kuolleita kolmea nuorta miestä.

Surun määrä oli kauniissa tilaisuudessa toimittaja Sanna Kojon mukaan käsin kosketeltava. Paikalla oli paljon nuoria, ja menetys vie sanat.

– Sanattomaksi vetää kyllä, sanoo yksi nuorista.

Uhrien muistoksi sytytettiin tilaisuudessa kolme kynttilää. Kirkkoherra Kari Lauri pyrki lohduttamaan surevia ja muistutti keskustelemisen tärkeydestä eteenpäin selviämisessä.

– Tällaisella hetkellä ei ole sanoja, mutta silti niitä pitäisi löytyä.

Nuorisotyönohjaaja Tanja Vähäoja puolestaan muistuttaa, että jokainen suree tavallaan. Tukea löytyy nykyään omien verkostojen lisäksi esimerkiksi kriisipuhelimista ja nettipalveluista.

Mutta miten surusta voi etsiä tietä ulos?

– Elämällä arkea, neuvoo Vähäoja.

Kolme kynttilää palaa onnettomuudessa kuolleiden nuorten muistoksi Kalajoella. Sanna Kojo / Yle

Kolme nuorta kuoli ja yksi loukkaantui lauantaiyönä Ylivieskantiellä lähellä Tyngän kylää sattuneessa ulosajossa. Kaikki olivat kalajokelaisia, auton kuljettaja 18-vuotias, muut vuotta nuorempia. Kaksi uhreista oli veljeksiä.

Auto oli ajautunut kaarteessa pientareelle, törmännyt peltoliittymärumpuun ja ajautunut tieltä ulos noin 50 metrin ja päätynyt ojaan katolleen.

Tiistaina selvisi, että onnettomuusauton vauhti oli 165 kilometriä tunnissa turvatyynyjen lauetessa. Törmäys oli niin voimakas, että se rekisteröitiin jopa seismologian laitoksella.

Poliisi puhutti jo viikonloppuna onnettomuudesta selvinnyttä nuorta. Hän kertoo seurueen lähteneen Tyngän kylälle tapaamaan kaveriaan. Eloonjääneen viimeinen muistikuva on auton tulo kohtalokkaaseen mutkaan. Hän ei muista tilannenopeutta eikä sitä, että tapahtunutta olisi edeltänyt mikään erityinen.

Kuulusteluissa on selvinnyt, että ennen ajoon lähtöä seurueessa oli nautittu alkoholia. Rattijuopumusta ei kuitenkaan epäillä.

Kalajoella kolme nuorta kuoli ja yksi loukkaantui vakavasti ulosajossa 13. lokakuuta. Tomi Hirvinen / Lehtikuva

Seurakunta aloitti kriisityön jo onnettomuusyönä. Kirkko on ollut auki, ja nuorille on järjestetty nuorten ilta. Lisäksi kriisiapua on annettu kouluissa ja oppilaitoksissa.

Onnettomuuden uhrit olivat Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän opiskelijoita. Ammattioppilaitoksessa on tarjolla kriisiapua koko loppuviikon ajan.

Myös Kalajoen kaupunki on antanut tukea sekä nuorisotalossa että puhelimessa. Kalajoella on varauduttu siihen, että avuntarve voi jatkua pitkään.