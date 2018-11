Tiesitkö, että astianpesukoneessa voi tehdä ruokaa? Valmistimme lasagnea - katso kuinka kävi

Tiskikonekokkauksella on pitkät perinteet ja netistä löytyy paljon erilaisia reseptejä ruuanvalmistukseen astianpesukoneella. Italialainen Lisa Casali on jopa kirjoittanut aiheesta kirjan (siirryt toiseen palveluun). Yksi klassikoista, joita tiskikoneessa tavataan valmistaa on astianpesukonelohi. Resepti on vuodelta 1975, jolloin se esiteltiin The Tonight Showssa (siirryt toiseen palveluun).

Kalan lisäksi astianpesukoneessa valmistetaan yleensä kuskusia, höyrytettyjä vihanneksia, kanaa ja kananmunia. Idea on hyödyntää koneen höyryä ja lämpöä, mutta tiskikonekokkauksessa on omat pikku kikkansa.

Lasagnen valmistus

Lasangen valmistaminen astianpesukoneessa ei vaadi sen enempää kuin perinteisesti uunissakaan valmistettuna. Kun kastikkeet ja lasagnelevyt on aseteltu vuokaan, kierretään vuoan ympärille tiukka foliokääre.

Me valmistimme lasagnen pesukoneen alatasolla ja käytimme kuuminta mahdollista pesuohjelmaa. Lopputulos oli vetelä, eikä ruoan esteettisyys hivellyt silmää. Nimi ei miestä pahenna, eikä tiskikone pahenna ruuan makua: lasagne oli todella hyvää! Päällä oleva juustoraaste ei tietenkään ruskistunut tavalliseen tapaan, vaan se ainoastaan suli höyrykypsennyksen myötä.

Astianpesukoneessa ruoat eivät ruskistu, mutta se ei vaikuttanut ainakaan testilasagnemme makuun. Rinna Härkönen / YLE

Pesuainetta vain omalla vastuulla

Ruoanvalmistuksen ohessa pesimme koneessa myös likaisia astioita ja joitain tavaroita. Esimerkiksi hius- ja tiskiharjat puhdistuvat kätevästi tiskikoneessa. Ruoan ja pesuaineiden yhteiskäyttöä emme suosittele, mutta omalla vastuullaan voi halutessaan kokeilla. Minimoimme kemikaalien määrän käyttämällä pesuaineena seosta, johon laitoimme

2 rkl ruokasoodaa

1 rkl suolaa

2-3 tippaa käsitiskiainetta

Pesussa olleet astiat puhdistuivat moitteettomasti.

Ratkaisu ikuisuusongelmaan

Kuten tiedämme, syöntikypsien avocadojen löytäminen voi olla työn ja tuskan takana. Raakoja avocadoja sen sijaan on helppo löytää. Koetimme, toimiiko niksi (siirryt toiseen palveluun) avocadojen kypsentämiseen astianpesukoneessa.

Avocadot olivat koneessa samaan aikaan lasagnen kanssa. Ohjelman päätyttyä koneesta tuli lämpimiä, täysin pehmeitä ja kypsiä avocadoja. Maku oli hieman saippuainen, joten suosittelemme kypsentämään avocadoja ilman pesuainetta.

