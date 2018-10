The Man Booker -kirjallisuuspalkinnon saaja on Anna Burns

Anna Burns on ensimmäinen pohjoisirlantilainen kirjalija joka on saanut arvostetun The Man Bookerin.

Kirjailija Anna Burns on voittanut tämänvuotisen The Man Booker –kirjallisuuspalkinnon (siirryt toiseen palveluun). Burns palkittiin romaanistaan Milkman.

Teos kertoo nuoresta naisesta, joka joutuu vaikutusvaltaisen miehen seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Romaani on samalla kertomus juoruista, kuulopuheista ja hiljaisuudesta sekä niiden seurauksista.

Anna Burns on ensimmäinen pohjoisirlantilainen kirjailija joka on saanut arvostetun The Man Bookerin. The Man Booker Prize jaetaan vuosittain englanniksi kirjoitetulle ja Britanniassa julkaistulle romaanille. Ensimmäisen kerran palkinto jaettiin vuonna 1969.

Palkintoa tavoitteli tänä vuonna kaikkiaan 13 teosta. Palkinto on suuruudeltaan 50 000 puntaa eli runsaat 56 000 euroa.

Man Booker 2018 -palkintokirjaehdokkaat, palkinnon sai Anna Burns teoksellaan Milkman. Neil Hall / EPA

