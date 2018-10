Analyysi: Britannia katuu EU-eroa, muttei riittävästi – brexitin peruuntuminen on epätodennäköistä EU-neuvottelujen umpikujasta huolimatta

LONTOO Britannian EU-eroprosessi on osoittautunut niin vaikeaksi, että saarivaltion ulkopuolelta katsottuna voisi kuvitella brexitin perumisen olevan jo pitkällä. Kyse on kuitenkin samasta näköharhasta, joka tuuditti suuren osan Eurooppaa uskoon eropäätöksen mahdottomuudesta kahden vuoden takaisessa kansanäänestyksessä.

Eron perumiseen tähtäävä kampanja saisi Britanniassa liikevoimaa vasta jos mielipidemittauksissa nähtäisiin kansalaisten kiistaton joukkopako unionin kannattajien leiriin.

Tätä ei ole tapahtunut, vaikka otsikot ajoittain julistavat Britannian potevan “bregretiä” eli brexit-päätöksen katumista.

Maan tunnetuin mielipidetutkija John Curtice sanoo, että kysymys jakaa brittikansan edelleen käytännössä kahtia, huolimatta EU-jäsenyyden kannatuksen hienoisesta noususta.

Selkeä mielipideheilahdus brexitin katumisen suuntaan rohkaisisi Britannian poliitikot eropäätöksen kumoamisen taakse, mutta vaakakuppien kallistumiselle tuskin on enää aikaa. Brexitin täytäntöönpanopäivä odottaa jo vajaan puolen vuoden päässä.

Tunne eropäätöksen pyörtämisen epätodennäköisyydestä vahvistuu brittien kanssa keskustellessa. Monet EU:n kannattajatkin katsovat, että eropäätöksen peruminen on mahdoton ajatus. He tietävät usein jo perhe- ja ystäväpiireistään kuinka tulenarka kysymys on.

Eron puolesta äänestänyt kansanosa tuntisi itsensä petetyiksi jos jäsenyydestä esimerkiksi järjestettäisiin uusi kansanäänestys.

Todennäköisimmältä näyttää edelleen arvostetun Centre for European Reform -tutkimuslaitoksen johtajan Charles Grantin analyysi. Hän uskoo, että Britannia eron perumiseen mahdollisuus on häviävän pieni. Grantin mielestä maa voi toki joskus liittyä unioniin uudelleen, mutta vasta hamassa tulevaisuudessa kenties vuosikymmenien kuluttua.

Britannian poliitiikka on brexitin vuoksi niin sekaisin, että mitään vaihtoehtoa ei voida sulkea täysin pois. Edes brexitin peruuntumista tai Britannian eroamista taloudellisesti erittäin vahingolliselle tavalla ilman sopimusta.

Pattitilanteen pitkittyminen viittaa kuitenkin siihen, että pian voidaan turvautua johonkin, jota brittiläisittäin kutsutaan nimellä “fudge”.

Kyse ei ole kermatoffeesta vaikka sanakirja niin väittääkin, vaan neuvottelutaktiikasta, jonka tavoitteena on hämmentää erosopimuksesta mahdollisimman moniselitteinen soppa. Konkretian puutteen vuoksi se olisi kaikkien, jopa pääministeri Theresa Mayn eripuraisen konservatiivipuolueen hyväksyttävissä.

Tämän taktiikan avulla Britannia eroaisi EU:sta sovittuna päivänä, mutta kipeimmät päätökset jätettäisiin eropäivän jälkeiselle brexitin siirtymäajalle. Epävarmuuden ajan jatkuminen tekisi toki tekee hallaa taloudelle, mutta ei yhtä paljon kuin kaupankäynnin lamauttava ja Irlannin rajatilanteen kärjistävä sopimukseton ero.

Joka tapauksessa briteillä ei näytä olevan kiire. Osa brittikommentaattoreista uskoo, että neuvottelut voidaan saada päätökseen vielä tammikuun alussa vaikka EU uhitteleekin ehdottomilla takarajoillaan.

