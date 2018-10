Kittilä aloittaa sivistysjohtajan irtisanomismenettelyn

Kittilän kunta aloittaa sivistysjohtajan irtisanomismenettelyn. Kittilän kunnanhallitus päätti asiasta tiistaina äänin 5-2.

Kaksi päättäjää vastusti viranhaltijan irtisanomisprosessin aloittamista tässä vaiheessa. Äänestyksen hävinneet Oikeudenmukainen Kittilä-listan päättäjät Tuula Mertaniemi ja Yrjö Vaara jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kunnan mukaan sivistystoimenjohtaja viranhoidossa on ilmennyt puutteita, joiden takia viranhaltijan ja työnantajan välillä on vakava luottamuspula.

Kunta kuulee irtisanomisuhan alla olevaa sivistystoimenjohtajaa 29. päivä lokakuuta. Kuulemistilaisuuteen kutsutaan kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten lisäksi Vihreiden, Kokoomuksen ja Kuntalaislistan valtuustoryhmien edustajat. Lisäksi tilaisuuteen kutsutaan henkilöstöpäällikkö, joka kirjaa kuulumistilaisuuden muistion.

Sivistysjohtaja pitää erottamishanketta laittomana

Kittilän sivistysjohtaja Tiina Nikander-Koivukangas pitää irtisanomishanketta laittomana. Nikander-Koivukankaan mukaan häntä ei ole kuultu asiasta riittävästi eikä hän ole syyllistynyt sellaiseen virkavirheeseen tai lainvastaiseen toimintaan, joka voisi olla laillisen irtisanomisen perusteena.

Nikander-Koivukangas sanoo, että häntä on häiritty ja kiusattu toimessaan vuoden 2018 alusta asti, ja asia on poliisin tutkinnassa. Hänen mukaansa kiusaamisen syy on se kritiikki, jota hän on esittänyt julkisesti Kittilän kunnan viranhaltijoiden valinnoista.

Irtisanottu ennenkin

Irtisanomisuhan alla oleva Tiina Nikander-Koivukangas on irtisanottu aiemminkin. Hän kertoo Uuden Suomen blogissaa (siirryt toiseen palveluun)n, kuinka hänet irtisanottiin Limingan seudun musiikkiopiston rehtorin virasta maaliskuussa 2015. Nikander-Koivukangas kirjoittaa, että irtisanominentapahtui "pitkään jatkuneen mielestäni epäasiallisen kohtelun päätteeksi". Kirjoitus on julkaistu elokuun lopussa 2016.

Hän kertoo valittaneensa irtisanomisesta hallinto-oikeuteen, mutta hävisi jutun. Hän vei asian myös aluehallintovirastoon, joka ei tunnistanut epäasialliseen kohteluun, työpaikkakiusaamiseen tai muuhun laittomuuteen viittaavaa.

Kittilän sivistystoimenjohtajana Nikander-Koivukangas on toiminut viime vuodesta lähtien.