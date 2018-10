Analyysi: Irtisanomiskiista ei vaimene eduskunnan äänestykseen – Aika hupenee, vaalipoteroja kaivetaan syvemmäksi

Hallituksen ja ammattiliittojen luottamuspula on niin suurta, että aika tuskin riittää sopuratkaisuun, politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta kirjoittaa.

Vaikka eduskunta antoi hallitukselle luottamuksen irtisanomiskiistassa, sopu kiistan ratkeamiseksi ei ole yhtään lähempänä. Rintamalinjat vaalitaisteluun tulivat kyllä selvemmiksi.

Irtisanomiskiista ja poliittiset työtaistelut jatkuvat ainakin siihen asti, kun eduskunta saa lakiesityksen käsiteltäväkseen. Ellei sitten ihmeitä tapahdu.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) julistivat, että hallituksella on eduskunnan enemmistön tuki takanaan. Lakivalmistelu irtisanomissuojan heikentämisestä pienissä yrityksissä voi jatkua.

Yhtä odotetusti ammattiliitot jatkavat irtisanomislain vastustamista. Työtaistelutoimet kovenevat asteittain.

Maanantaina Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n jäsenistä pieni osa menee kahden päivän lakkoon. Joissakin päiväkodeissa, kouluissa tai vanhuspalveluissa voi ruoka jäädä tarjoilematta.

Lasten ruokailuun lakolla puuttuminen on vahva protesti hyvinvointiyhteiskunnassa. Ainakin Nokialla on jo kehotettu vanhempia pakkaamaan lapsille eväitä mukaan.

Teollisuusliitto koventanee otteitaan perjantaina. Ylityökiellon ja päivän lakon jälkeen luvassa on jotakin pitkäkestoisempaa tai laajempaa.

Työntekijäperusteisen irtisanomissuojan heikentäminen eteni yhden askeleen.

Hallitus julkisti keskiviikkona lakiluonnoksen irtisanomissuojan heikentämisestä (siirryt toiseen palveluun) ja lähetti sen lainsäädännön arviointineuvoston punnittavaksi.

Aiemman keskustelun perusteella voi esittää arvauksen, mitä tapahtuu.

Arviointineuvosto voi arvostella hallitusta. Irtisanomislain vaikutukset työllisyyteen ja irtisanomisiin esitetään puutteellisesti. Tuo moite muine höysteineen tuskin kuitenkaan pysäyttää hallitusta ja lakihanketta.

Hallitus saattaa viilata jotakin kohtaa, mutta erittäin todennäköisesti laki lähtee arviointineuvoston jälkeen eduskunnan hyväksyttäväksi tai hylättäväksi.

Lakot saattavat tauota, kun eduskunta käsittelee lakia. Ammattiliitot siirtyvät perinteiseen vaikuttamiseen. Liitot lobbaavat kansanedustajia ja tulevat kuultaviksi eduskunnan valiokuntiin.

Pääministeri Juha Sipilä tarjosi tiistaina Ylen A-studiossa SDP:n puheenjohtajalle Antti Rinteelle sovitteluratkaisuksi paluuta aiemmin jumiutuneeseen vaihtoehtoon. Sipilä ehdotti, että työaikalain joustoja saisi käyttää myös työnantaja- tai työntekijäliittoihin järjestäytymättömillä työpaikoilla.

Sipilä kyllä arvasi jo etukäteen, että ehdotus ei Rinnettä miellytä. Eikä miellytä ammattiliittoja. Siinä törmätään kiistaan, kuka edustaa henkilöstöä ja heikkeneekö ammattiliittojen eli työntekijöiden yhteenliittymien asema.

Ammattiliitot pitävät kiinni luottamusmiesten asemasta. Suomen Yrittäjät ei taas halua paikallisten joustojen ehdoksi luottamusmiestä.

Jos Sipilän ehdotus menisi läpi, se olisi hallitukselle paljon suurempi voitto kuin työntekijäperustaisen irtisanomissuojan heikentäminen.

Sekä hallitus että ammattiliitot ovat yhtä mieltä kiistaan ajautumisen syystä. Syynä pidetään työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kilpailukykysopimusta, jolla parannettiin suomalaisten yritysten hintakilpailukykyä sekä säästettiin kuntien ja valtion menoja.

Työntekijäjärjestöt suostuivat kipailukykysopimuksessa työajan pidentämiseen sekä kunnan ja valtion työntekijöiden lomarahaleikkauksiin, koska hallituksen tarjoama vaihtoehto olisi ollut työntekijöiden mielestä huonompi.

Hallitus esitti muun muassa ylityö- ja sunnuntaikorvausten leikkausta sekä kunnan ja valtion työntekijöiden lomien lyhentämistä.

Kiky teki kipeää. Kilpailukykysopimuksen jälkeen hallituksen ja etenkin SAK-laisten ammattiliittojen yhteistyö on ollut kitkaista. Epäluottamus räjähti silmille, kun vaalit lähestyvät.

Mikä tahansa muu hallituskokoonpano lienee ainakin SAK-laiselle ammattiyhdistysliikkeelle nykyistä mieluisampi.

Hallituksessa ministerit puolestaan epäilevät, että ammattiliittojen protestit olisivat alkaneet mistä syystä hyvänsä.

Aika alkaa loppua. Irtisanomiskiistaa tuskin voidaan ratkaista SDP:n ehdottamalla neuvottelulla puhtaalta pöydältä. Siis niin, ettei hallitus tai ammattiliitot aseta neuvotteluille ennakkoehtoja.

Hallituksen, työntekijöiden ja työnantajien neuvottelut veisivät aikaa, mahdollisesti kuukausia. Hallituksella ei ole aikaa.

Viimeiset lakiesitykset tällä vaalikaudella olisi syytä saada eduskuntaan joulukuun alussa. Muuten eduskunta ei välttämättä ehdi esityksiä käsitellä.

Voisi käydä niin, että hallitus ei saisi irtisanomislakia, mutta ei mitään muutakaan.

Irtisanomiskiista on periaatteellinen sekä hallitukselle että ammattiliitoille. Se ei helpota sopuratkaisun löytämistä.

Poteroiden kaivaminen vaalitaisteluun vauhdittui keskiviikkona. Hallituksen haluama luottamusäänestys kirkasti rintamalinjoja irtisanomiskiistassa ja muistutti lähestyvistä vaaleista.

Ainakin vasemmisto-opposition on oletettu hyötyvän irtisanomiskiistasta. Tosin Ylen kysely osoitti, että kansa on irtisanomiskiistassa kahtia jakautunut. Siis myös hallituksen porvaripuolueiden toimilla on kannatusta.

Etenkin keskusta ja kokoomus käyvät myös taistelua suomalaisten yrittäjien äänistä, kuka vakuuttavimmin puolustaa yrittäjää.

Nyt näyttää siltä, että irtisanomiskiista hallituksen ja ammattiliittojen välillä jatkuu, kunnes laki hyväksytään eduskunnassa tai se kaatuu eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Samalla jatkuvat poliittiset työtaistelut.