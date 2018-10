Airiston Helmi -tutkinnan virolaisepäilty pysyy vangittuna – Uutta tietoa: Mies on syntyjään ukrainalainen, muutti perheensä kanssa vuosia sitten Suomeen

Varsinais-Suomen käräjäoikeus päätti keskiviikkona pitää vangittuna 51-vuotiaan virolaismiehen.

Miestä epäillään avunannosta törkeään veropetokseen. Hän vaati vapaaksi pääsyä tutkintavankeudesta.

Poliisi vastusti vapauttamista. Oikeus vangitsi virolaismiehen todennäköisin syin.

– Oikeus jatkoi vangitsemista esitykseni mukaisesti, kertoo keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja Antti Perälä.

Oikeus otti huomioon myös niin sanotut erityiset syyt, ja se katsoi, että vaikeuttamis- ja karttamisvaara ovat myös perusteet vangitsemisen jatkamiselle.

Viron yleisradioyhtiö ERR: Epäilty oli tavallinen työmies

Poliisi on kertonut, että 51-vuotias epäilty on viron kansalainen.

Hänellä onkin Viron kansalaisuus, mutta mies on syntyjään ukrainalainen, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

ERR:n julkaiseman uutisen mukaan epäilty on asunut aiemmin Virossa ainakin Paiden kaupungissa. Paide sijaitsee sadan kilometrin päässä Tallinnasta Keski-Virossa.

ERR:n uutisessa myös kerrotaan, että mies on työskennellyt Paiden kaupungin palveluksessa autonkuljettajana, ja hän on kuulunut Paiden ukrainalaisen kulttuuriseuran johtokuntaan.

Suomessa uudet tiedot 51-vuotiaasta virolaismiehestä käyvät ilmi Viron yleisradioyhtiön ERR:n Pealtnägija-ohjelman verkossa julkaisemasta uutisjutusta.

Pealtnägija tarkoittaa Silminnäkijää, ja se on Viron yleisradioyhtiön ERR:n tutkivan journalismin ajankohtaisohjelma. Juttu julkaistiin syyskuussa pian sen jälkeen, kun poliisi oli tehnyt jättimäisen kotietsintäoperaation Turun saaristossa ja mantereella.

Pealtnägija-ohjelma haastatteli virolaismiehen entisiä työkavereita Paiden kaupungilta. He kuvailivat uutisjutussa miestä tavalliseksi työmieheksi.

Kaksi epäiltyä on tutkintavankeudessa

Varsinais-Suomen käräjäoikeus päätti eilen jatkaa myös 36-vuotiaan venäläismiehen vangitsemista. Venäläismiestä epäillään törkeistä verorikoksista Airiston Helmi -tutkinnassa.

Keskusrikospoliisi on kertonut, että tutkinta on alkuvaiheessa. Poliisilla on valtava määrä aineistoa, jota se käy parhaillaan läpi.

Lue myös:

Airiston Helmi -tutkinnan venäläisepäilty pysyy tutkintavankeudessa – Poliisi: "Ennätyspitkä istunto"

Airiston Helmi -tutkinnan epäillyt haluavat vapaaksi tutkintavankeudesta – poliisi vastustaa: "On löytynyt uutta ja kiinnostavaa materiaalia"

Airiston Helmi -rikosjutussa epäiltyjen tutkintavankeutta jatkettu – perusteena vain törkeät veropetosrikokset

Poliisi aikoo esittää kahden Airiston Helmi -tutkinnassa epäillyn vangitsemisen jatkamista

Kaksi vangittu rahanpesujuttuun liittyen – Käräjäoikeus: syytä epäillä törkeästä rahanpesusta ja törkeästä veropetoksesta

Analyysi: Mihin Paraisilla tarvittiin kommandopipoja ja konepistooleita? Airiston Helmi on ainakin viidestä syystä epätavallinen talousrikostutkinta

Nämä 5 asiaa tiedämme Airiston operaatiosta: Rahanpesua ja kansainvälisiä talousrikoksia saaristoidyllissä – kartta näyttää omistusten sijainnin

Saaristotilalle saapui 9 vuotta sitten ostaja, joka kehui kirkasta hanavettä ja pyysi myyjiä leipomaan limppua – tällainen on mies Airiston Helmen takana