Raskaana olevien tupakointi laskee, mutta maakunnalliset erot ovat suuria – tupakoivat odottavat äidit ovat yleensä nuoria ja vähemmän koulutettuja

Kouvolalainen Anu-Riikka Koste lopetti tupakoinnin ennen kuin alkoi odottaa ensimmäistä lastaan. Nyt tulossa on toinen vauva ja tupakoimattomuus on pysynyt.

– Olin alun alkaenkin sitä mieltä, että sitten ei tupakoida, kun tehdään lapsia. Olen tosi tyytyväinen päätökseeni. Lapsi on kuitenkin elämän tärkein asia, kertoo Koste.

Asmo Raimoaho / Yle

Tupakoinnin lopettaminen ei ole itsestäänselvää kaikille raskaana oleville. Vaikka tupakan haitoista sikiölle on puhuttu pitkään, edelleen 12,5 prosenttia odottavista äideistä tupakoi Suomessa. Maakuntien välillä on kuitenkin suuria eroja. Eniten odottajat tupakoivat Pohjois-Savossa, jossa joka viides odottava äiti polttaa. Vähiten tupakoidaan Keski-Pohjanmaalla, jossa vain noin kuusi prosenttia raskaana olevista tupakoi.

Alueelliset erot tupakoinnissa ovat yleensäkin Suomessa perinteisesti suuret. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija Otto Ruokolainen muistuttaa vanhasta aluejaosta: idässä tupakoidaan enemmän kuin lännessä.

Ruokolaisen mukaan odottavat äidit, jotka tupakoivat, ovat yleensä nuoria ja vähemmän koulutettuja naisia.

– Taustalla voi olla enemmän haasteita elämässä kuin myöhemmin raskaaksi tulevilla, arvioi Ruokolainen.

Kymenlaaksossa odottajien tupakointi vähenee hitaasti

Kymenlaaksossa odottavat äidit ovat olleet viimeiset viisi vuotta tupakointitilastojen kärjessä ja odotusajan tupakointi vähenee hitaammin kuin maassa keskimäärin. Kymenlaaksolaisista odottavista äideistä tupakoi THL:n vuoden ennakkotilaston mukaan 16,4 prosenttia.

Lisäksi vain joka kolmas odottaja Kymenlaaksossa lopettaa polttamisen alkuraskauden aikana. THL:n tiedonkeruu raskauden aikaisesta tupakoinnista muuttui hiukan vuonna 2017. Siksi tilastointiin liittyy tiettyä epävarmuutta.

Asmo Raimoaho / Yle

Kouvolan neuvolavastaava, apulaisylilääkäri Eija Puhalainen myöntää, että ympäristön tupakointi vaikeuttaa odottavien äitien tupakoinnin lopettamista.

– Kymenlaakso on teollisuuspaikkakunta ja täällä tupakoidaan paljon. On erilaisia kuormittavia elämäntilanteita, eikä toisaalta tarpeeksi motivaatiota tai voimavaroja lopetukseen, vaikka yritetään.

Myös erilaiset uskomukset istuvat tiukasti. Äidit saattavat olettaa virheellisesti, että tupakoinnin lopettamisesta aiheutuva stressi ja vieroitusoireet vahingoittavat vauvaa. Tupakointia jatketaan myös helpomman synnytyksen toivossa. Puhalainen muistuttaa kuitenkin, että tupakoinnin jatkaminen on aina vauvalle vahingollista.

– Tupakka hidastaa sikiön kasvua ja ajatellaan, että se olisi suotuisaa synnyttämisen kannalta, mutta sehän on päinvastoin, tupakka aiheuttaa ennenaikaista syntymää, varoittaa Puhalainen.

Tupakoinnin vaikutus sikiölle Asmo Raimoaho /Yle

Hämeenlinnan Savuttomat vauvat -kampanja on purrut

Asiantuntija Otto Ruokolaisen mukaan erot odottavien äitien tupakoinnissa voivat olla myös paikkakunnittaisia. Kun jokin maakunnan kunnista on erityisen aktiivinen raskaudenaikaisen tupakoinnin vähentämisessä, se näkyy maakunnallisissa tilastoissa.

Näin on tapahtunut muun muassa Kanta-Hämeessä, jossa tilanne on parantunut selvästi viidessä vuodessa. Erityisesti Hämeenlinnassa on tehty töitä raskausajan tupakoinnin vähentämiseksi ja tulosta on syntynyt.

Vuonna 2017 Hämeenlinnassa aloitettu Savuttomat vauvat -kampanja (siirryt toiseen palveluun) on onnistunut vajaassa vuodessa vähentämään raskaana olevien naisten tupakoinnin 14 prosentista neljään prosenttiin.

Savuttomissa vauvoissa kaikki odottavat perheet saavat tietoa savuttomuuden hyödyistä ja voivat tehdä vapaaehtoisen häkämittauksen. Hämeenlinnan neuvolatoiminnan vastuulääkäri Anu Mähönen uskoo, että tärkein oivallus heidän kampanjassaan on ollut ottaa asiakkaat mukaan ideointiin. Neuvola-asiakkaat ovatkin antaneet tupakoimattomuuskampanjan uudesta tyylistä tyytyväistä palautetta.

Tärkeintä on ollut, että meidän työntekijät ovat innostuneita ja motivoituneita. Anu Mähönen

– Kerromme ihan kaunistelematta, miksi kannattaa lopettaa. Kannustamisen kautta neuvola auttaa savuttomuuteen. Emme heristele, emmekä syyttele vaan pidämme positiivisen vireen yllä, selittää Mähönen.

Hämeenlinnan malli on ollut edullinen. Kalleimmat kertainvestoinnit ovat olleet muutaman sadan euron hintaiset häkämittarit, joita on kampanjaa varten hankittu kaupungin kaikkiin neuvoloihin kaksitoista.

– Tärkeintä on ollut, että meidän työntekijät ovat innostuneita ja motivoituneita. Sen jälkeen he ovat saaneet myös asiakkaat innostumaan, sanoo Mähönen.

Toista vauvaansa odottava Anu-Riikka Kostekin hämmästyi aikoinaan lopettamisen helppoudesta. Tupakoinnista oli tullut tapa, jonka hän vaihtoi porkkanan haukkaamiseen tai lyhyeen happihyppelyyn ulkona.

