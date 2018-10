"Hävettää", "Pelottaa", "Meidän pitäisi jo olla ulkona" – Yle kysyi tavallisilta briteiltä brexitistä

EU kokoontuu tänään keskiviikkona huippukokoukseen, jossa piti alun perin solmia sopimus Britannian eroamisesta. Eroneuvottelut kuitenkin takkuavat pahasti.

Julkisuudessa on väläytelty jopa mahdollisuutta, että Britanniassa saatettaisiin harkita eropäätöksen kumoamista. Ylen Britanniassa oleva toimittaja Pasi Myöhänen pitää brexitin perumista epätodennäköisenä. Tunne vahvistuu, kun asiaa kysyy briteiltä, Myöhänen sanoo.

Yle kysyi tavallisilta britiltä, mitkä heidän tunnelmansa EU-eron suhteen ovat nyt, kun kansanäänestyksestä on yli kaksi vuotta ja EU-ero häämöttää puolen vuoden päästä:

Pasi Myöhänen / Yle

Cameron Spencer

– Minua on hävettänyt se, että kannatin EU-eroa. Brexit ei ole sujunut kuten luulin, mutta en silti kannata uutta kansanäänestystä. Päätös on tehty ja sen kanssa täytyy elää. En pelkää kaupantekoa EU:n kanssa maailman kauppajärjestö WTO:n ehdoilla. Jos britit asettuvat yhdessä brexitin taakse ja pääministeri May tekee työnsä paremmin, voi erosta tulla menestys.

Pasi Myöhänen / Yle

Janet Bond

– Meidän pitäisi jo olla ulkona. En ymmärrä, miksi yleensä liityimme unioniin. Koko asia kyllästyttää minua, enkä seuraa uutisia. Olen englantilainen, en eurooppalainen.

Pasi Myöhänen / Yle

Sam Woodcock

– En ymmärrä neuvotteluista paljoakaan, ne ovat liian monimutkaiset. Kysymys on tulenarka. Haluaisin, että ero perutaan, mutta en usko sen olevan mahdollista. Äänestin jäsenyyden puolesta ja se, että ero on jo maaliskuussa on pelottavaa. Toivon, että päättäjämme pitävät meistä huolen.

Pasi Myöhänen / Yle

Roger Hancock:

– Kansanäänestystä ei olisi pitänyt järjestää, sillä asia on niin monimutkainen, että se olisi pitänyt jättää kansanedustajille. Kuinka moni eron puolesta äänestänyt ymmärsi esimerkiksi Irlannin rajakysymyksen vaikeuden? En kannata uutta kansanäänestystä asiasta, mutta kansanedustajien pitäisi löytää selkärankansa ja tehdä eropäätös tyhjäksi.

Lue myös:

Analyysi: Britannia katuu EU-eroa, muttei riittävästi – brexitin peruuntuminen on epätodennäköistä EU-neuvottelujen umpikujasta huolimatta