Hengenvaarallinen vaalikampanja päättyy – Afganistanissa ainakin kymmenen ehdokasta surmattu ennen vaaleja

Tästä on kyse Afganistanissa järjestetään parlamenttivaalit 20.10.2018.

Vaaleissa valitaan 249 edustajaa parlamentin alahuoneeseen, wolesi jirgaan.

Pääkaupungissa Kabulissa ehdokkaita on 800 ja paikkoja 33.

Vaalien ehdokaskadon luulisi olevan moniongelmaisen Afganistanin väkivaltaisuuksien seuraus. Näin ei kuitenkaan ole. Parlamenttipaikkaa tavoittelee kirjaimellisesti henkensä uhalla 2500 ehdokasta.

Afganistanin väestöstä arviolta kolmannes on lukutaidotonta (siirryt toiseen palveluun). Siksi ehdokkaat jakavat itsestään kasvokuvia, joihin on yhdistetty puolueen tunnus , esimerkiksi krikettimaila tai palmu.

Yli 2000 euron kuukausipalkka ja henkivartija houkuttelevat

Parlamentin alahuoneen tehtävänä on valvoa hallituksen toimintaa ja osallistua lainsäädäntötyöhön. Mikäli ehdokas tulee valituksi, on palkka Afganistanin oloissa ruhtinaallinen, yli 2100 euroa kuukaudessa. Edustaja on oikeutettu myös moniin etuihin. Hänellä on muun muassa myös muita parempi lainsuoja. Parlamentaarikot välttävät vankilan rikoksista huolimatta. Etuoikeutettu asema houkuttelee myös vallankäyttöön liike-elämässä. Parlamentti ei ole suojassa Afganistania jäytävältä korruptiolta.

Parlamenttityö ei houkuttele kaikkia edustajia. Istunnoista jäädään pois. Maakunnista tulevat kansanedustajat eivät valinnan jälkeen useinkaan matkusta kotiseudulleen vaan jäävät oleskelemaan Kabulissa.

Edustaja on oikeutettu myös henkivartijoiden suojeluun.

Kaksi ehdokasta murhattu viikossa

Henkivartijakaartin käyttöön on syynsä. Väkivallanteot ja pommi-iskut ovat Afganistanissa viikottaisia.

Ääri-islamilainen Taliban-verkosto on vaatinut ehdokkaita vetäytymään vaalityöstä. Keskiviikkona sai surmansa levottomassa Helmandin maakunnassa ehdolla ollut Jabar Qahraman. Hän oli pitämässä vaalitilaisuutta toimistollaan, kun pommi räjähti huoneistossa olleen sohvan alla. Räjähdyksessä kuoli yhteensä neljä ihmistä. Haavoittuneita on ainakin seitsemän. Paikallisen kuvernöörin mukaan iskusta on pidätetty kolme epäiltyä.

Presidentti Ashraf Ghani on tuominnut iskun. Presidentti lähetti Qahramanin lähettilääksi Helmandiin edistämään Taliban-verkoston nujertamista. Qahraman oli jättänyt lähettilään tehtävänsä aiemmin turvallisuussyistä.

Jabar Qahraman oli jo toinen samalla alueella surmattu ehdokas tässä kuussa.

Myös vaalipäivästä odotetaan levotonta. Äänestäjät eivät välttämättä uskaltaudu uurnille väkivaltaisuuksien pelossa.

Lähteet: Afp, Reuters