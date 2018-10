Kanada laillisti kannabiksen – seuraavatko muut maat? Professori: Nykyinen kieltopolitiikka ei ole ollut kovin onnistunutta

Kanada on laillistanut toisena maana maailmassa kannabiksen käytön kaikkiin tarkoituksiin ja Uruguayssa ryhdyttiin myymään marihuanaa apteekeissa jo viime vuonna. Yhdysvalloissa kannabis on laillista yhdeksässä osavaltiossa sekä pääkaupunki Washington DC:ssä.

Euroopassakin kannabiksen laillistamisesta on keskusteltu, jopa parlamenteissa saakka. Tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) ei pidä mahdottomana, että jokin EU-maakin laillistaisi kannabiksen.

– Mutta tähän mennessä ei yhdessäkään Euroopan maassa ole käyty vakavaa keskustelua kannabiksen laillistamisesta. Ehdotukset ovat olleet oppositiopuolueiden kansanedustajien tekemiä, eikä minkään maan hallitus ole lähtenyt tukemaan täyttä laillistamista, toteaa Hakkarainen.

Esimerkkejä maailmalta Intia: Intiassa on tuhansia vuosia vanhat uskonnolliset ja kulttuuriset perinteet kannabiksen suhteen. Kannabis liittyy muun muassa hindujen Shiva-jumalan palvontaan. Jotkut osavaltiot sallivat kannabiksesta valmistetun syötävän bhang-tahnan myynnin. Tarjoillaan usein lassi-juomaan sekoitettuna. Sveitsi: Alle 1 prosentin THC:tä sisältävä ”kevytkannabis” laillista, myydään erikoisliikkeiden lisäksi verkkokaupoissa, supermarketeissa ja kioskeissa. Sveitsissä suunnitellaan myös pilottiprojekteja, joissa eri kaupungit kokeilisivat päihdekannabiksen myyntiä jonkinlaisista säännellyistä myyntipisteistä. Italia: Alle 0,6 prosenttia THC:tä sisältävää ”kevytkannabista” saa myydä laillisesti, mutta periaatteessa vain keräilykäyttöön, ei poltettavaksi tai syötäväksi. Italiassa on myös omia laillisia kevytkannabiksen viljelijöitä. Espanja: Yksityisten yhdistysten pyörittämät voittoa tavoittelemattomat kannabisklubit saavat myydä itse kasvattamaansa kannabista jäsenilleen laillisesti. Klubin jäseneksi pääsee vanhan jäsenen suosituksella. Näitä löytyy esim. Barcelonasta, Madridista ja Kanarian saarilta. Osa klubeista rikkoo sääntöjä ja tavoittelee voittoja. Hollanti: Kannabiksen hallussapito, käyttö ja myynti on ollut sallittua Hollannissa vuodesta 1976. Laillisen toiminnan raja kulkee viidessä grammassa kannabista.

Muutoksiakin voi tapahtua, sillä tilanne riippuu paljolti poliittisista voimista. Kanadassa vaalit voittanut liberaalipuolue kertoi jo vaalikampanjansa aikana, että voittaessaan he veisivät läpi uudistuksen kannabiksen laillistamisesta. Kun vaalivoitto tuli, laillistui kannabiskin.

Euroopassa ei ole yhteistä EU-lainsäädäntöä joka olisi esteenä, jos yksittäinen maa haluaisi laillistaa kannabiksen.

– EU:n huumepolitiikka ei ole niin harmonisoitua, etteikö yksittäinen maa voisi laillistaa kannabista, kertoo Hakkarainen.

Vaakakupeissa niin terveys kuin huumeväkivallan kitkeminen

Euroopassa on oltu varovaisempia muutosten suhteen kuin Pohjois-Amerikassa.

– Euroopassa on oltu huolestuneita kansanterveydellisistä vaikutuksista, kuvailee Hakkarainen.

– Terveys on ollut argumenttina Pohjois-Amerikassakin, mutta siellä on painotettu myös muita asioita. Yhdysvalloissa hyvin tärkeä argumentti on ollut se, että kannabiksen hallussapidosta on voinut saada pitkänkin vankilatuomion. Lisäksi se on ollut valikoivaa, niin että värillinen väestö on joutunut vankilaan helpommin kuin valkoiset, kertoo Hakkarainen Yhdysvalloissa käydystä keskustelusta.

Etelä-Amerikassa huumeväkivallan vähentäminen on keskeinen argumentti keskusteluissa kannabiksen laillistamisesta. Urugyay laillisti marihuanan vuonna 2013, myynti apteekeissa alkoi viime vuonna.

– Latinalaisessa-Amerikassa on niin paljon raakaa ja laajamittaista väkivaltaa. Siellä keskustellaan siitä, että vähentyisikö väkivalta, jos kannabiksen tuotanto ja markkinat otettaisiin valtion haltuun, sanoo Hakkarainen.

Kanadan ja Yhdysvaltain kokemuksia seurataan tarkasti

Tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen uskoo, että Pohjois-Amerikan esimerkkejä seurataan tarkasti.

– On tärkeä ja kiinnostavaa katsoa, mitä siitä seuraa, kun näin radikaali muutos tehdään politiikkaan.

Hakkarainen arvioi, että tulevina vuosina jonkinlaisia muutoksia ja käänteitä kannabispolitiikassa on odotettavissa muissakin maissa. Kannabiksen statuksesta keskustellaan ympäri maailman.

– Uudessa-Seelannissa presidentti on luvannut kansanäänestyksen kannabiksen laillistamisesta.

Hakkaraisen mukaan on laajasti hyväksytty näkemys on, että nykyinen kieltopolitiikka ei ole ollut kovin onnistunutta politiikkaa.

– Huumeongelmista kärsiviä on paljon. Samaan aikaan on kehittynyt laajat rikolliset markkinat ja ammattimainen rikollisuus. Niihin kytkeytyvä väkivalta ja korruptio, Hakkarainen toteaa.

– On hyvinkin laaja näkemys, että pitää löytää uusia keinoja, enemmänkin sosiaali- ja terveyspainotteisia.

THL:stä on esitetty että huumeiden käyttö dekriminalisoitaisiin. Sillä edistettäisiin ongelmakäyttäjien tilannetta.

– Se kannustaisi ihmisiä hakeutumaan apuun vähäisistäkin ongelmista. Ja toisaalta jos olisi kyse satunnaisesta käytöstä tai kokeilusta niin siitä ei seuraisi varsin voimakkaita rikosoikeudellisia seuraamuksia, sanoo Hakkarainen.

THL kerää suomalaisten näkemyksiä huumeiden käyttöön neljän vuoden välein kyselytutkimuksilla.Uusimmat tulokset ovat vuodelta 2014, silloin kannabiksen laillistamista kannatti 15 prosenttia suomalaisista ja lääkekäytön sallisi 67 prosenttia. Tuoreimpia suomalaisten näkemyksistä saadaan ensi kevääksi.

