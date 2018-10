Lentovero saa täystyrmäyksen Lapin kauppakamarilta, pitkän linjan matkailuyrittäjä taas ei pitäisi lisämaksua pahana

Lentomatkailua yritetään hillitä verotuksen avulla kuudessa Euroopan maassa. Viimeisimpänä lentoveron otti käyttöön Ruotsi tämän vuoden alussa.

Vero on kuitenkin Ruotsissa niin alhainen, että se on enemmän poliittista kosmetiikkaa kuin todellinen toimi kasvihuonepäästöjen hillitsemiseksi.

Vero on lentomatkustajaa kohden kuusikymmentä kruunua eli noin kuusi euroa Ruotsin ja EU:n sisäisistä lennoista. EU:n ulkopuolelle lennettäessä vero on 25 euroa, kun lento on alle 6000 kilometriä. Sitä pitemmistä lennoista vero on 40 euroa.

Suomessa lentomatkustamisen verottamista on esittänyt selkeimmin vihreät. Lentovero on yhtenä tavoitteena puolueen ensi kevään eduskuntavaaliohjelmassa.

Myös valtionvarainministeri Petteri Orpo (kok.) on lehtihaastattelussa todennut lentoverosta, että sitä pitää harkita vakavasti. Samalla linjoilla on kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta.

Kyselytutkimuksien mukaan hieman yli puolet suomalaisista kannattaa lentoveroa. Lapissa luku on alle puolet.

Lapin Kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki. Jarmo Honkanen / Yle

Liikennöintiä pohjoiseen kehitettävä

Tiukimmin lentämisen verotuksen tyrmää Lapin kauppakamari. Lentomatkustaminen on matkailulle äärimmäisen tärkeää ja sen merkitys vain korostuu, kun turisteja tulee pohjoiseen yhä enemmän kaukomailta.

– Jos ajatellaan matkailua, niin meille pääsee käytännössä pelkästään lentämällä. Jos siihen pistetään päälle vero, joka menee yleisiin kuluihin, se ei kehitä mitään. Sillä ei saada aikaan mitään positiivista kehitystä. Ei ilmastonmuutoksen torjunta tapahdu sillä tavalla, tarvitaan ihan muunlaisia keinoja, Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki sanoo

Parempia keinoja kasvihuonekaasujen vähentämiseen olisivat hänen mukaansa raideliikenteen kehittäminen ja välilaskuttomien lentojen lisääminen pohjoiseen.

– Ilmastonmuutos on vakava asia, ja minusta meidän täytyy monipuolistaa Suomen liikennejärjestelmää nimenomaan etelästä pohjoiseen. Nykyinen strategia on, että pitää lentää Helsingin kautta ja sieltä jatketaan sitten Rovaniemelle. Siinä tulee nousuja ja laskuja lisää, joka taas kasvattaa hiilijalanjälkeä, Rautajoki sanoo.

– Junalla tänne on erittäin vaikea päästä. On hyvä asia, että meillä on yöjunat, joiden puolesta on jouduttu välillä taistelemaankin, mutta kapasiteetti ei ole riittävä.

Lentoverolla ei merkitystä

Saariselällä sijaitsevan Kakslauttasen matkailukeskuksen yrittäjä Juhani Eiramo voisi kannattaa Ruotsin mallin mukaista lentoveroa, jos raha menisi korvamerkittynä ilmastonmuutoksen torjuntaan.

– Se ei varmasti näillä nykyhinnoilla merkitsisi paljoa, sillä Helsinki-Ivalo-Helsinki lento maksaa 500-700 euroa, Eiramo sanoo.

Juhani Eiramo, Kakslauttanen, Saariselkä Vesa Toppari / Yle

Eiramon mukaan kansa saadaan lentoveron taakse, jos perustelut ovat kestävät.

– Olen sitä mieltä, että jos tämä asia perustellaan riittävän hyvin kansalle, ja ne rahat menee sinne minne pitää, niin ymmärrystä löytyy. Ilmastomuutos on tosiasia ja kiire on, jotain pitäisi ruveta tekemään ja äkkiä, Eiramo sanoo.

Aurinkovoimalan hotellinsa katolle pystyttänyt yrittäjä Ilkka Länkinen myöntää hänkin, että ilmastonmuutos on otettava vakavasti. Länkinen on kuitenkin sitä mieltä, että päästöjä pitäisi vähentää vapaaehtoisesti.

– Ei verosta varmaan varsinaisesti vaaraa ole, koska maksut ovat pieniä. Lähtökohtaisesti matkailualalla olemme kuitenkin sitä mieltä, että sanomme ei veroluonteisille maksuille, joita alalle suunnitellaan. Ne väärentävät kilpailua ja vaikuttavat työpaikkoihin, kenties vaikeuttavat kasvamista, sanoo Santaparkia Rovaniemellä pyörittävä Länkinen.