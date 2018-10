Turun sote-kiinteistöjen myyntisuunnitelma on Suomessa ainutlaatuisen suuri – demarivaltuutettu pelkää: ”Tässä voi jäädä kaupungille käteen Musta Pekka”

Tästä on kyse Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy omistaa 23 turkulaista terveyspalvelukiinteistöä.

Vuoden 2015 jälkeen on tullut voimaan rajoituslakeja, jotka estävät vastaavat järjestelyt.

Turku aikoo myydä omistamansa kiinteistöt yksityiselle palveluntuottajalle.

Turku siirsi sosiaali- ja terveysalan kiinteistönsä erilliseen yhtiöön 2015. Turun kaupungin kokonaan omistama yhtiö, Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy, omistaa nyt 23 turkulaista terveyspalvelukiinteistöä.

Turku oli kaukaa viisas, sillä vuoden 2015 jälkeen on tullut voimaan rajoituslakeja, jotka estävät vastaavat järjestelyt. Ratkaisun turvin Turku on vapaa myymään sote-kiinteistönsä, mikäli se niin päättää. Maamme muissa suurimmissa kaupungeissa ei ole tehty samanlaisia siirtoja.

On hienoa, että Turku on vetovoimainen myös tässä suhteessa. Minna Arve

Turun suunnitelma luopua omistamistaan sote-kiinteistöistä on aiheuttanut poliittista kiistelyä jo pitkään. Lopulta viime kesäkuussa kaupunginvaltuusto näytti kolmen äänestyksen jälkeen myynnille varovaista vihreää valoa. Ehtona on, että eduskunta hyväksyy valtakunnallisen sote-uudistuksen ennen kuluvan vuoden loppua.

Sote-kiinteistöjen myynti on kytketty Turun kasvuohjelmaksi (siirryt toiseen palveluun)nimitettyyn kokonaispakettiin, jolla pyritään kohentamaan kaupungin taloutta tulevien investointien mahdollistamiseksi. Kasvuohjelma on vielä luonnosvaiheessa, mutta ehdotuksesta on pudotettu kokonaan pois kytkös sote-ratkaisuun. Toisin sanoen Turku myisi kiinteistönsä, vaikka eduskunta ei hyväksyisikään maakunta- ja sotelakeja vuoden loppuun mennessä.

Arve on tyytyväinen, muttei kommentoi

Turun kaupunki on siis myymässä sataprosenttisesti omistamansa yhtiön koko osakekannan. Kauppahinta lienee noin 130 miljoonaa euroa. Lisäksi ostajan tulisi merkitä Turun Teknologiakiinteistöjen osakkeita 50 miljoonan euron edestä. Näin ostajalta pitää löytyä rahaa kaikkiaan 180 miljoonaa euroa.

Varsinaista tuottoa ei kaupungin kassaan kilahtane, mutta velat sillä ilmeisesti saadaan kuitattua.

Minna Arve. Kalle Mäkelä / Yle

Turussa huhuttiin jo kesällä, että mahdollinen ostaja, ulkomainen kiinteistösijoitusyhtiö, olisi löytynyt. Turun kaupunginjohtaja Minna Arve ei ota huhuihin kantaa, mutta myöntää, että hanke on aiheuttanut vipinää.

– Kyselyjä on tullut useita. On hienoa, että Turku on vetovoimainen myös tässä suhteessa. Tämä on tosi hyvä juttu Turulle.

Emeritusprofessori: Mielenkiintoinen hanke

Tähän mennessä maamme sote-kiinteistökaupat ovat olleet pienehköjä. Pääasiassa kunnat ovat myyneet kiinteistöjään suoraan Attendolle ja muille palvelutuottajille.

Nyt kyse on isosta kaupungista, joka aikoo myydä koko sote-kiinteistökantansa. Turun aikeita seurataankin silmä kovana eri puolilla maata.

Palveluista vastaavan näkökulmasta pidän riskin kasvattamisena sitä, että omistus siirretään ulkopuolelle. Juhani Lehto

Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan emeritusprofessori Juhani Lehto pitää Turun suunnitelmia tutkijan näkökulmasta hyvin mielenkiintoisina.

– Varmaan muutkin kaupungit tekisivät samoin, jos olisivat älynneet yhtiöittää kiinteistönsä ajoissa. Eihän vuokranantajana toimiminen tietenkään ole kunnan perustoimintoja.

Jos asiaa katsotaan kiinteistönomistajan näkökulmasta, Lehto ymmärtää Turkua. Ongelma nousee siitä, että nykyisessä järjestelmässä kaupunki vastaa myös sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä.

– Palveluista vastaavan näkökulmasta pidän riskin kasvattamisena sitä, että omistus siirretään ulkopuolelle. Varsinkin jos omistus menee yhtiömuotoisena jollekin kansainväliselle omistajayhteisölle.

Juhani Lehto. Tampereen yliopisto

Lehto uskoo Turun olevan kiinteistösijoittajille houkutteleva kohde. Pienemmissä taajamissa niin sanotuista ylijäämäkiinteistöistä voi tulla ongelma, suuressa kaupungissa asiat ovat toisin.

– Mikäli jotakin kiinteistöä ei käytetä sosiaali- ja terveyspalveluissa, lienee uudella omistajalla mahdollisuus neuvotella se muuhun käyttöön. Turun tapauksessa tonteillakin on jo suuri arvo.

Lehto istuu kaupunginvaltuutettuna Hämeenlinnassa vasemmistoliiton riveissä. Hän on aiemmin työskennellyt sosiaali- ja terveyspolitiikan professorina Tampereen lisäksi Helsingissä. Lehto on myös jäsenenä Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunnassa.

Professorin mielestä mielenkiintoa Turun tapaukseen lisää se, että kaupunginvaltuustossa istuu kaksi ministeriä, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.).

– Kemi-Tornion alueellahan ulkoistettiin koko sosiaali- ja terveydenhuolto. Silloin ministerit kovasti varoittelivat, että sellaista ei pitäisi tehdä. Nyt Turun valtuustossa istuu kaksi ministeriä, jotka tuntuvat esittävän kahta kantaa samaan aikaan.

Annika Saarikko. Derrick Frilund / Yle

Saarikko korostaa, että Kemi-Tornion ratkaisussa oli kyse koko sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistamisesta. Turussa kaupataan rakennuksia.

– Länsi-Pohjassa kyse oli poikkeuksellisen pitkästä sopimuksesta, joka ulkoisti sote-toimintojen sisällöt yksityiselle. Turussa puhe liittyy yksinomaan tiloihin, seiniin ja kiinteistöihin.

Kokoomus kaasuttaa, vihreät empii

Turun valtuustoryhmille sote-kiinteistöjen myynti on ollut alusta asti kiperä paikka. Hanketta ajaa kokoomus, mutta SDP ja vihreät vielä tuumaavat. Vasemmisto heittää kapuloita rattaisiin.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Kattelus uskoo, että koko kasvuohjelma saadaan kaupunginhallituksen pöydälle marraskuun alkupuolella. Ohjelma sisältää siis myös sote-kiinteistöjen myynnin.

Tietysti pohditaan etenemistä myös siinä tilanteessa, että sote kaatuu. Lauri Kattelus

– Kaupunginjohtajan budjettiesitys on kaupunginhallituksen käsittelyssä, ja se tulee valtuustoon 12. marraskuuta. Uskon, että kasvuohjelma saadaan hallitukseen näiden päivämäärien välisenä aikana.

Katteluksen mukaan sote-kiinteistöjen myyntiasiassa tehdään parhaillaan lisäselvittelyjä. Due diligence -menettelyssä kartoitetaan ennakolta yrityskauppaan liittyviä riskejä ja vastuita.

– Varmasti kaikki valtuustoryhmät odottavat due diligence –menettelyn tuloksia. Kaikissa ryhmissä halutaan päätyä järkevään lopputulokseen. Tietysti pohditaan etenemistä myös siinä tilanteessa, että sote kaatuu.

Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina Rantanen (vihr.) pitää kiinteistöjen myynnissä kielen keskellä suuta.

– Nykyisillä tiedoilla en ole valmis myyntiä siunaamaan, mutta ei koko hanke ole poissuljettu asiakaan. Jos luotettava ostaja löydetään, saattaa nyt olla oikea hetki myydä.

Demarit epäröivät, vasemmistoliitto kauhistelee

Demariryhmän valtuutettu Jarmo Rosenlöf on seurannut pitkään ja läheltä sosiaali- ja terveyslautakunnan asioita. Rosenlöf pitää kiinteistöjen yhtiöittämispäätöstä vuonna 2015 viisaana ennakointitoimena.

Jarmo Rosenlöf. Ari Welling / Yle

– Jos kiinteistöt nyt myydään, ei tule tuloja, mutta kaupungin velat saadaan tasapainoon. Ostajan kanssa tulee kuitenkin tarkasti sopia tulevista vuokrankorotuksista. Muuten kaupungille voi jäädä käteen Musta Pekka.

Kriittisimmin sote-kiinteistöjen myyntiin suhtautuu vasemmistoliitto. Kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja Li Andersson nimittää koko myyntiaietta hämärähommaksi.

– On aivan eri asia myydä Turun koko kiinteistökanta kuin esimerkiksi Koski Tl:n kiinteistöt. Tässä on tarjolla hyvä diili sijoittajille, mutta huono tulevaisuuden maakunnalle.