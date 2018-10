Ulkomaiset pelifirmat murensivat Ruotsin rahapelimonopolin – Suomessa Veikkauksella tiukempi ote markkinoista

Ruotsi siirtyy vuodenvaihteessa rahapeleissä lisenssijärjestelmään. Peliyritykset voivat hakea lisenssiä toiminnalleen ja pelimonopoli jää näin historiaan.

Käytännössä rahapelimonopoli on jo Ruotsissa murentunut, sillä ulkomaiset peliyhtiöt ovat ottaneet vuosien mittaan ison osan nettipelaamisen markkinoista.

Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuuteen kuuluva Pohjoismainen hyvinvointikeskus arvioi viime joulukuussa (siirryt toiseen palveluun), että lisenssittömät peliyhtiöt ovat vallanneet yli 50 prosenttia Ruotsin pelimarkkinoista netissä.

Suomessa pelimonopoli on paremmin voimissaan, vaikka netissä pelieuroja meneekin ulkomaisille toimijoille.

Neuvotteleva virkamies Jukka Tukia sisäministeriöstä arvioi, että Suomessa pelimonopolilla on laaja poliittinen tuki takanaan. Hän kuitenkin muistuttaa, että meilläkin pelimonopolin tulevaisuus on poliittisten päättäjien käsissä.

Tukia arvelee, että Ruotsissa lisenssijärjestelmään siirtymiselle ei ollut enää juuri vaihtoehtoja, kun ulkomaisten peliyritysten osuus markkinoista on kasvanut niin suureksi.

Kun markkinoita vallanneet peliyhtiöt voivat hakea lisenssin toiminnalleen, alkaa Ruotsin valtio saada niiltä tuloja lisenssimaksuista.

Veikkaus pitänyt otteensa pelimarkkinoista

Pohjoismaista pelimonopoli säilyy Norjassa, jonka järjestelmä on Suomen kaltainen. Tanska siirtyi lisensseihin jo vuonna 2012.

Suomen yksinoikeusjärjestelmää vahvistettiin viime vuoden alussa, kun Fintoto, RAY ja Veikkaus yhdistyivät.

– Tuolloin yhdistettiin nämä kolme toimijaa uudeksi valtion kokonaan omistamaksi Veikkaus Oy:ksi, mikä vahvisti yksinoikeusjärjestelmää. Uudella Veikkauksella on mahdollisuus esimerkiksi kehittää pelejä ilman vanhoja reviirijakoja, Tukia sanoo.

Veikkaus käyttää vuosittain kymmeniä miljoonia euroja tuotekehittelyyn eli uusien rahapelien kehittämiseen ja vanhojen paranteluun. Tukia kuvailee Veikkauksella olevan Suomen rahapelimarkkinoilla vahva asema.

Veikkaus on kehittänyt nettipelien tarjontaansa. Veikkaus

– Veikkauksen osuus kokonaisrahapelimarkkinasta on noin 90 prosenttia. Jos puhutaan pelkästään verkkopelaamisesta on tilanne hieman toinen, siinä Veikkauksen markkinaosuus on noin 75 prosenttia, Tukia sanoo.

Vaikka rahapelejä saa Suomessa järjestää ja markkinoida vain Veikkaus, voi ulkomaisten yritysten tarjoamia pelejä pelata netissä.

Kilpailuvirasto toivonut selvitystä pelimonopolista

Tukian mukaan myös EU-komissio on antanut siunauksensa yhdistyneelle pelimonopolin toimijalle ja Suomen yksinoikeusjärjestelmälle, eikä siitä luopumiselle näin ole painetta.

Kilpailuvirasto on kuitenkin vaatinut Veikkauksen monopolia ja pelihaittoja perusteelliseen syyniin. Virasto kaipaa selvitystä siitä, tuottaako rahapelimonopoli ylipäätään hyötyjä, joilla sen olemassaoloa perustellaan.

Veikkauksen pelit tuottavat noin miljardi euroa vuodessa. Summa jaetaan ministeriöiden kautta varsinkin kulttuuri-, liikunta-, sosiaali- ja terveysalan järjestöille.

Veikkausvoittovaroja saavat järjestöt ovat olleet huolissaan tulevasta muutoksesta, jonka myötä peliautomaateilla pelaaminen alkaa lähivuosina vaatia tunnistautumista. Sen arvioidaan vähentävän veikkausvoittovaroja ja näin monien järjestöjen rahoitusta.

Suomalaiset häviävät rahapeleihin hieman yli 55 euroa kuukaudessa, eli noin 660 euroa vuodessa. Yle laski heinäkuussa, millaista tuottoa samalla summalla voisi saada, jos sen sijoittaisi osakkeisiin.

