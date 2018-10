Anu-Riikka Koste lopetti tupakoinnin ennen raskautta – ystävä ei pystynyt, ja siksi välit olivat mennä poikki

Tästä on kyse Yli 12 prosenttia raskaana olevista suomalaisnaisista tupakoi

Joka toinen tupakoitsija lopettaa alkuraskauden aikana

Kouvolalainen Anu-Riikka Koste luopui tupakasta jo raskautta suunnitellessaan

Kouvolalainen Anu-Riikka Koste istuu neuvolan aulassa ja odottaa tarkastuskäynnin alkua. Tyttövauvan on määrä syntyä marraskuun lopussa.

– Sitten on molemmat, tyttö ja poika, Koste hymyilee.

Hän sai esikoisensa puolitoista vuotta sitten. Raskaus alkoi puolen vuoden yrityksen jälkeen – savuttoman sellaisen. Kymmenisen vuotta jatkunut tupakointi sai jäädä, kun perheen perustaminen tuli ajankohtaiseksi.

– Olin heti alunalkaen sitä mieltä, että sitten ei tupakoida, kun lapsia tehdään, toteaa Koste.

Kaikki eivät jaa hänen mielipidettään. Yli 12 prosenttia suomalaisista odottajista tupakoi. Niin myös moni Kosteen tuttava.

– En ymmärrä sitä, että vaarannetaan lasten terveys. Lapsi on kuitenkin se elämän tärkein asia, niin pitäisi ainakin yrittää lopettaa tupakointi.

Välit poikki

Anu-Riikka Kosteen kotimaakunta Kymenlaakso kuuluu Suomen kärkikastiin odottavien naisten tupakointitilastoissa. Kymenlaaksossa yli 16 prosenttia raskaana olevista naisista tupakoi.

Koste on yrittänyt puhua järkeä muille raskaana oleville naisille, jotta nämä lopettaisivat tupakoinnin. Neuvot eivät ole juurikaan uponneet.

– Yhdenkin ystävän kanssa meinasi ihan välit mennä, kun menin vähän kärkkäämmin kommentoimaan. Hän oli sitä mieltä, että minulla ei ollut oikeutta puuttua siihen, vaikka yritin sitä sen lapsen kautta, että lapsi on minullekin tärkeä ja että ajattelisit häntä, Koste kertoo.

Anu-Riikka Kostetta tupakoinnin lopettamisessa auttoi oivallus siitä, että sauhuttelu oli piintynyt tapa. Juulia Tillaeus / Yle

Osa Kosteen tutuista on lopettanut tupakoinnin raskauden ajaksi, osa on vain vähentänyt sitä.

– Se syy on yleensä se, että ei vain pysty olemaan ilman tupakkaa. Sen parempia perusteluita ei ole ollut.

Raskaudenaikainen tupakointi aiheuttaa paljon terveyshaittoja vauvalle. Tupakan nikotiini supistaa istukan verisuonia, ja sikiö voi elää jatkuvassa hapenpuutteessa. Sen myötä vauvan kasvu ja aivojen kehitys voivat häiriintyä.

Tapa toisen tilalle

Kouvolan neuvoloissa otettiin alkukesästä käyttöön häkämittarit, joilla sikiön veren häkäpitoisuus voidaan osoittaa. Puhallutusta tarjotaan kaikille neuvolassa asioiville. Myös Anu-Riikka Koste on kokeillut mittaria, vaikka ei tupakoikaan.

– Uskon, että se on aika hyvä uusi keino. Näkee sen, että herranjumala mitkä tulokset tulikin.

Lisäksi neuvoloissa tarjotaan tukea tupakoinnin lopettamiseen keskustelun kautta. Kosteen mielestä lopettamisen pitää lähteä äidistä itsestään.

– Tuntuu, että neuvolan täditkin ovat aika varpaisillaan ja pitää varoa. Ei voi olla kauhean kielteinen, tai voi olla että äidit ottavat nokkiinsa eivätkä enää tule neuvolaan. Neuvolassa on kuitenkin tosi tärkeä käydä.

Kun tuli olo, että haluan tupakalle, menin ulos syömään porkkanan. Anu-Riikka Koste

Koste itse lopetti tupakoinnin vähentämällä sitä hiljalleen. Hän arvelee, että lopettaminen olisi ollut vaikeampaa, jos se olisi pitänyt tehdä kerralla raskaaksi tultuaan.

Tupakointi oli Kosteelle ennen kaikkea tapa. Niinpä hän kehitti uusia tapoja sen tilalle.

– Kun tuli olo, että haluan tupakalle, menin ulos syömään porkkanan.

Häkämittari ilmoittaa veren häkäpitoisuuden. Juulia Tillaeus / Yle

Osaltaan auttoi myös se, että kotoa maalta oli pitkä matka kauppaan.

– Kun ei lähtenyt kauppaan ostamaan tupakkaa, sitä ei vaan ollut eikä pystynyt polttamaan.

Tupakoinnilla saatetaan tavoitella helpompaa synnytystä

Kouvolassa odottavien äitien tupakointiin on pyritty vaikuttamaan tänä vuonna entistä paremmin. Mallia on otettu Hämeenlinnasta, jossa tupakointia on onnistuttu vähentämään. Kymenlaaksossa vain joka kolmas odottaja lopettaa alkuraskauden aikana, kun keskimäärin tupakan tumppaa puolet odottavista äideistä.

Syyt alueellisiin eroihin voivat tutkijoiden mukaan selittyä esimerkiksi sillä, kuinka paljon maakunnassa kaiken kaikkiaan tupakoidaan.

Kannattaa mennä nettiin lukemaan niitä juttuja, että mitä tupakointi tekee vauvalle. Sitten se tulee joka kerta mieleen, että nyt se lapsi ei saa happea. Anu-Riikka Koste

Tupakoinnin taustalla voi olla myös erilaisia uskomuksia. Kouvolan neuvolatoiminnasta vastaavan apulaisylilääkärin Eija Puhalaisen mukaan sillä voidaan esimerkiksi pyrkiä vaikuttamaan syntyvän lapsen painoon, jotta synnyttäminen olisi helpompaa.

– Tiedetään, että tupakointi hidastaa sikiön kehitystä ja kasvua ja ajatellaan että se olisi suotuisaa. Asia on päinvastoin, tupakkahan aiheuttaa ennenaikaista syntymää, ja siitä tulee sitten sikiölle ongelmia, Eija Puhalainen sanoo.

THL:n mukaan tupakoivat odottajat ovat yleensä nuoria ja vähemmän koulutettuja naisia.

Puoliso apuna – tai taakkana

Myös passiivinen tupakointi vaikuttaa merkittävästi sikiön hapensaantiin. Puolison tupakointi voi myös vaikeuttaa raskaana olevan naisen tupakoinnin lopettamista – tai vastaavasti tupakoimattomuus helpottaa sitä.

– Se oli suuri syy omaan lopettamiseeni, ettei puolisoni suostunut pussaamaan minua, jos haisin tupakalta. Minun piti valita, käynkö tupakalla vai saanko pusun, Anu-Riikka Koste sanoo.

Jos tupakoinnin lopettaminen tuntuu vaikealta, Koste antaa neuvon odottavalle äidille.

– Kannattaa mennä nettiin lukemaan niitä juttuja, mitä tupakointi tekee vauvalle. Sitten se tulee joka kerta mieleen, että nyt se lapsi ei saa happea. Kyllä luulisi, että tulee sellainen olo, että tumppaanpas tämän tupakan pois.

Kouvolan neuvoloissa odottajille jaetaan tietoa tupakoinnin lopettamisesta. Juulia Tillaeus / Yle

– Voi myös keksiä jonkun toisen tavan siihen tilalle, että kun tekee mieli tupakkaa niin hyppää vaikka kymmenen haarahyppyä tai syö sen porkkanan, Koste lisää.

Hän myös kannustaa odottavia äitejä pitämään mielessä, että raskaus kestää vain yhdeksän kuukautta.

– Sen jälkeen jos haluaa vielä aloittaa tupakoinnin uudestaan, niin voi miettiä uudemman kerran. Raskausaika on kuitenkin lyhyt ja lapsi on elämän tärkein asia, ja se on ihana. Älkää tehkö sitä sille, Koste sanoo.