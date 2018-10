Maaseudulta löytyy paikkakuntia, joissa asuntojen myyntiajat ovat samat kuin pk-seudulla – tässä lista niistä

Utajärvi on vajaan kolmen tuhannen asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaalla, runsaat 50 kilometriä Oulusta kaakkoon. Asuntojen myyntiajat ovat siellä yhtä pitkät kuin Espoon Mankkaalla tai Helsingin Puistolassa. Utajärvi on räätälöinyt palvelujaan lapsiperheille sopiviksi ja houkuttelee uusia asukkaita muun muassa uudella Älykylä-konseptilla.

Utajärvi on vajaan kolmen tuhannen asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaalla, runsaat 50 kilometriä Oulusta kaakkoon. Asuntojen myyntiajat ovat siellä yhtä pitkät kuin Espoon Mankkaalla tai Helsingin Puistolassa. Utajärvi on räätälöinyt palvelujaan lapsiperheille sopiviksi ja houkuttelee uusia asukkaita muun muassa uudella Älykylä-konseptilla. Iita Pirttikoski / Yle

Suomessa on puhuttu viime vuosina paljon asuntokaupan lopahtamisesta maaseudulla. Maaseutupaikkakunnissa on kuitenkin suuria eroja, käy ilmi Ylen Asuntopuntarista.

Etelä-Pohjanmaan Kuortaneella asuntokauppa käy kuumana. Kiinteistönvälittäjä Antti Nenosen mukaan Kuortaneella saatiin jo elokuussa täyteen kauppamäärä, joka kunnassa tehtiin koko viime vuoden aikana.

Naapurikunnissa myynti ei ole yhtä vilkasta.

– Täällä on pieneen kokoon nähden hyvät palvelut. Urheiluopisto ja Seinäjoen kasvu vaikuttavat tietysti myös, Nenonen selittää.

Kuortaneelta käydään paljon töissä 40 kilometrin päässä Seinäjoella. Asuntojen myyntiajat – keskimäärin hieman yli kuukauden – ovat lyhyemmät kuin isoissa kasvukeskuksissa, esimerkiksi Espoon Leppävaarassa, Jyväskylän Lutakossa tai Helsingin Vuosaaressa.

Kun Päivi ja Jorma Perälampi ostivat talon Kuortaneelta Kuhajärven rannalta, mukana seurasivat myös brasilianterrierit Nessu ja Laku. Yle

Kasvukeskuksen läheisyys pitää vireänä

Kuortaneen tavoin myös Oulun ympäristössä Lumijoella ja Pudasjärvellä asuntojen myyntiajat ovat olleet viiden viime vuoden ajan suurin piirtein samat kuin Helsingin Ullanlinnassa tai Vantaan Kartanonkoskella.

Näitä suhteellisen vilkkaan asuntokaupan maaseutupaikkakuntia yhdistää se, että ne sijaitsevat kasvukeskuksen vieressä ja niissä on toimivat palvelut – tai niissä on hyvinvoivaa teollisuutta.

Myös paikkakunnan työllisyydellä näyttää olevan vaikutusta. Länsi-Suomen pienillä paikkakunnilla asunnot käyvät nopeammin kaupaksi kuin heikomman työllisyyden Itä-Suomessa.

Esimerkiksi muuttotappioalueella Kainuun Paltamossa asuntojen myyntiaikoja saattaa lyhentää ja hintatasoa pitää tasaisena paikkakunnalle suunniteltu KaiCell Fibersin biojalostamohanke (siirryt toiseen palveluun).

Toisaalta asuntojen hinnat eivät vilkkaillakaan maaseutumaisilla paikkakunnilla yleensä nouse, päinvastoin: esimerkiksi Pudasjärvellä keskimääräinen neliöhinta on laskenut tarkastelujaksolla.

Tiedot perustuvat Kiinteistönvälitysalan keskusliiton hintaseurantapalveluun, jossa on mukana vain käytettyjen asuntojen kauppa.

Anna Karismo, Yle

Toista ääripäätä maaseutukunnissa edustavat Alavieska, Pielavesi ja Joroinen. Niissä asuntojen myyntiajat voivat helposti venyä puoleen vuoteen.

Ne sijaitsevat joko syvällä maaseudulla tai muuttotappiokaupungin lähistöllä.

Esimerkiksi liki 300-neliöinen, laajasti peruskorjattu Tommonmäen hirsikoulu Pielavedellä on ollut myynnissä yli viisi vuotta. Taloa myyvä Nilakan kiinteistön myyntijohtaja Aimo Anttonen uskoo, että koulu menee vielä kaupaksi.

Aimo Anttosen mukaan pankkilainan saaminen asunnonostoa varten on hankaloitunut Pielavedellä. Yle

– Kun puhutaan näinkin ison kohteen myynnistä, niin ei aina ihan helppoa ole. Vielä ei ole tärpännyt, mutta kyllä minä uskon, että aika tavaran kaupitsee, Anttonen sanoo. Hintapyyntö koulusta on 138 000 euroa.

"Keskuksen liepeillä tämä olisi alehinta"

Aivan Pielaveden keskustasta torin laidalta löytyy kerrostaloasunto, joka on ollut kaupan jo kaksi ja puoli vuotta. Asunnosta on näkymät järvelle ja vehreälle pihalle, putkiremontit on tehty ja tilaa on 116 neliötä.

– Yksi kysyjä on ollut, mutta ei hänkään varmasti kovin vakavasti ottanut tätä sitten, asunnon omistaja Paavo Leppänen kertoo.

– Jos tämä olisi isomman asutuskeskuksen liepeillä, niin tämähän olisi alehinta, Leppänen sanoo. Hintapyyntö asunnosta on 64 000 euroa.

Pielaveden keskustasta torin laidalta löytyy kerrostaloasunto, joka on ollut kaupan jo kaksi ja puoli vuotta. Yle

