Väitöstutkimus: haimaleikkaukset kannattaisi keskittää suuriin sairaaloihin

Haimasyöpään sairastuneiden ennuste on tunnetusti huono. Tehokkain keino parantaa ennustetta on poistaa kasvain leikkaamalla ja yhdistää siihen solunsalpaajahoito. Leikkaushoito soveltuu kuitenkin vain paikallisiin haimasyöpiin.

Lääketieteen lisensiaatti Reea Ahola on väitöstutkimuksessaan selvittänyt, vaikuttaako sairaalan haimaleikkausten määrä hoitoennusteeseen.

– Tutkimukseni osoitti, että suuri leikkausmäärä vähensi leikkaukseen liittyvää kuolleisuutta ja paransi myös potilaiden pitkäaikaisennustetta.

Haimaleikkauksia tehdään yliopistosairaaloissa, eniten Helsingissä ja Tampereella. Koko maassa tehdään vuosittain 250–300 haimaleikkausta.

– Tutkimustulosten perusteella haimaleikkaukset kannattaisi keskittää suuriin sairaaloihin, sanoo Ahola.

Haimasyövän ensioireet ovat usein epämääräisiä

Haimasyövän ennustetta heikentää usein miten se, että diagnoosi tehdään vasta, kun syöpäkasvain on ehtinyt levitä. Laajalle levinneitä syöpiä ei voida leikata.

– Potilaiden ohjaamisessa jatkotutkimuksiin epämääräisten oireiden takia on vielä paljon parantamista. Perusterveydenhuollossa ei tehdä viipalekuvauksia, toteaa Ahola.

Yli puolet haimasyövistä on niin laajalle levinneitä, että niiden hoitoennuste on erittäin huono.

Haimasyöpä diagnosoidaan yleensä 65–70 vuoden iässä. Sen syntyyn johtavia tekijöitä ei toistaiseksi tunneta.

Lääketieteen lisensiaatti Reea Aholan väitöstutkimus "The effect of operation volume on the management and prognosis of pancreatic cancer patients in Finland" tarkastetaan Tampereen yliopistossa perjantaina 26.10.