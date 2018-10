Tähtitieteilijät löysivät järisyttävän galaksijoukon maailmankaikkeudesta 11,5 miljardin vuoden takaa – Sai lempinimen "Hyperion"

Kansainvälinen tutkijaryhmä on löytänyt varhaisesta maailmankaikkeudesta galaksijoukon, jonka massan kerrotaan olevan miljoonan miljardin Auringon verran.

Jättimäinen galaksien "protosuperjoukko" on suurin ja massiivisin rakenne, joka on milloinkaan löytynyt niin varhaisesta maailmankaikkeudesta ja pitkän matkan päästä. Hyperion-lempinimen saanut galaksijoukko onnistuttiin tunnistamaan ajanhetkeltä, joka on vain noin 2,3 miljardia vuotta alkuräjähdyksen jälkeen, eli noin 11,5 miljardia vuotta sitten.

– Hyperion on kuin 5 000 Linnunradan tapaista galaksia, vertaa tähtitieteilijä Steffan Miefke uutistoimisto Reutersille. Hän johtaa Euroopan eteläisen observatorion (ESO) operatiivista toimintaa.

– Nämä galaksit ovat hyvin kaukana meistä, lähes maailmankaikkeuden alkuhetkissä. Ne antavat meille mahdollisuuden ymmärtää paremmin miten maailmankaikkeus syntyi alkuräjähdyksestä nykypäivään, Miefke sanoo.

Hyperionin olemassaolo voitiin päätellä ESO-avaruusjärjestön teleskoopin uusia havaintoja sekä arkistomateriaalia yhdistämällä. Myös Suomi on mukana järjestössä, jonka teleskoopit sijaitsevat Chilen aavikolla eteläisellä pallonpuoliskolla.

Tutkimus aiotaan julkaista Astronomy & Astrophysics -tiedejulkaisussa.

Varhaisia tapahtumia voidaan tutkia muun muassa punasiirtymäksi tiedetyn ilmiön avulla. Maailmankaikkeuden edelleen laajetessa kohteen aallonpituus venyy ja punasiirtymästä voidaan laskea kuinka vanhaa valo on.

Lisää aihepiiristä:

Tältä näyttää vastasyntynyt planeetta – eurooppalainen jättiteleskooppi tallensi ainutlaatuisen kuvan

Tutkijat: Universumi on kuolemassa

Saksalaislehden tiedesensaatio: Lähintä aurinkokunnan ulkopuolista tähteä kiertää elinkelpoinen planeetta

Tähtitieteilijät onnistuivat kurkistamaan elämän edellytysten syntysijoille – sai nimen Cristiano Ronaldon mukaan

Kari Enqvistin kolumni: Mikseivät avaruusolennot ole jo soittaneet?

ESO-avaruusjärjestön teleskooppeja Chilessä. ESO

Lähteet: Reuters