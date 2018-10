Sote-valiokunta äänesti: Vaasalle ei laajaa päivystystä – Pekka Puska taipui äänestämään hallitusrintamassa

Vaasan keskussairaala ei saa laajaa päivystystä. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli torstaina aamulla Vaasan päivystyksestä tehtyä muutosesitystä. Esitys meni nurin äänin 9-7.

Muutosesityksen Vaasan keskussairaalan asemasta oli tehnyt RKP. Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi oli esittänyt, että Vaasan sairaala otetaan sote-kokonaisuuden yhteydessä sittenkin mukaan laajan toiminnan sairaaloiden joukkoon.

Aiemmin hallitus on päättänyt, että laajan päivystyksen sairaaloita on jatkossa 12, eikä Vaasa ole joukossa mukana. Oppositiopuolueet ovat olleet Vaasan laajan päivystyksen kannalla.

Kiista Vaasan keskussairaalasta kiristi valiokunnassa myös kokoomuksen ja keskustan välejä. Keskustan Pekka Puska ilmoitti aiemmin, ettei aio tukea hallituksen esitystä. Puskan mukaan kokoomus painosti häntä äänestämään Vaasan keskussairaalan laajaa päivystystä vastaan, tai koko sote-uudistus vaarantuu.

Tänään Puska äänesti hallitusrintamassa.

– Äänestin, kuten tunnetun prosessin jälkeen olen ilmoittanut, Puska kommentoi aamun äänestystä.

Puska on aiemmin kuvaillut joutuneensa "uskomattoman painostuksen kohteeksi", mutta äänestävänsä hallituksen tahdon mukaisesti, sillä hän ei halua vaarantaa sote-uudistuksen toteutumista.

Vaasan sairaalan laajasta päivystyksestä äänestetään valiokunnassa vielä eri vaiheissa kahteen kertaan. Tämän päivän äänestyksen perusteella vaikuttaa selvältä, että lopputulos ei tule muuttumaan.

"Olisin toivonut, että järki olisi voittanut."

Rehn-Kivi kertoo olevansa pettynyt, että hallituspuolueiden kansanedustajat eivät äänestäneet Vaasan keskussairaalan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen puolesta.

– Olisin toivonut, että järki olisi voittanut Vaasan keskussairaalan päivystyksen osalta.

Rehn-Kiven mukaan moni asia puhuu Vaasan keskussairaalaan laajan päivystyksen puolesta.

– On selvää, että Vaasan keskussairaalalla on parhaat edellytykset tarjota hoitoa ja hoivaa sekä suomeksi että ruotsiksi, toteaa Rehn-Kivi tiedotteessaan.

Valiokunnan keskustalainen varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen arvostelee sitä, että Rehn-Kivi kertoi äänestystuloksen julkisuuteen kesken valiokunnan kokouksen.

Rehn-Kiven mukaan äänestystuloksen julkisuudessa ei ole mitään epäselvää. Hän kertoo varmistaneensa valiokuntaneuvoksilta, että äänestystulos julkinen heti äänestyksen jälkeen.

– Näistä meidän kokouksista on vuotanut aikaisemmin paljon asioita. Mielestäni on ihan selvä asia, että tämä on julkinen, Rehn-Kivi sanoo eduskunnassa.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta.

Valiokunnan jäsenet arvioivat, että valmista tulisi ensi viikolla ennen eduskunnan istuntovapaata. Tavoitteeseen pääseminen voi vaatia ylimääräisiä kokouksia.

