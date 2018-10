Roiskeläppä oli 20 vuotta sitten juhlakausien hitti, nyt siitä on tullut arkiruokaa – taistelee maksalaatikon kanssa siitä, kumpi on eineshyllyjen kuningas

200 g:n einespizza on kuulunut suomalaiseen arkeen ja juhlaan lähes 40 vuotta. Nykyisin Atria ja Saarioinen valmistavat yhteensä 27 miljoonaa roiskeläppää vuodessa.

Maailman ensimmäiset 200 gramman painoiset pienet einespizzat tulivat ulos Pirkanmaan Sahalahdella sijaitsevan Saarioisten tehtaan uunista huhtikuussa 1981.

Einespizzojen suuri kysyntä yllätti valmistajan. Suosio kasvoi kasvamistaan ja kansa nimesi tuotteen ulkonäön perusteella roiskeläpäksi. Lähes jokaisella suomalaisella on roiskeläpästä vahva mielipide ja jonkinlainen tunnekokemus. Niiden voimin on niin festaroitu kuin opiskeltu tenttiin, sekä juhlittu iloisia lastenjuhlia.

Täytteenannostelija pursottaa jauhelihatäytteen koneen kaulitsemalle pizzapohjalle. Pizzan matka taikinasta pakettiin kestää noin tunnin. YLE / Jari Pussinen

Pakastepizzat oli keksitty jo 1950-luvulla ja lukemattomia erilaisia versioita pizzasta oli toki aiemminkin maailmalla tehty. Uutta suomalaisessa kätevästi pakatussa pienessä pyöreässä pizzaversiossa oli sen helppous ja edullisuus. Sen pystyi syömään kylmänä tai lämpimänä ja vaikkapa suoraan paketista tai sivistyneemmin lautaselta.

Kauppojen einestarjonta oli 1980-luvulla toki vielä hyvin vaatimatonta. Einespizzojen suosioon vaikutti osaltaan myös mikroaaltouunien yleistyminen. Se teki valmisruokien lämmittämisestä helppoa ja nopeaa.

Suurista juustopaloista raastettu juusto ripotellaan pizzojen päälle koneellisesti. YLE / Jari Pussinen

Nykyisin Saarioisten roiskeläpät tehdään Valkeakoskella. 1980-luvun lopulta asti pizzalinjalla työskennelleen Asta Pietiläisen mielestä eksoottisin vuosien mittaan testattu täyte on kokeiluksi jäänyt muikkupizza. Ylivoimaisesti suosituin on sen sijaan ollut ja on edelleen jauhelihapizza.

– Keskustelut ja vaatimukset suolan määrän vähentämisestä ovat saaneet miedät vähentämään sen käyttöä. Muuten me teemme jauhelihapizzan samalla tavalla kuin 80-luvulla, sanoo tehtaanjohtaja Harri Merisalo.

Saarioinen laskeskelee valmistaneensa tähän mennessä yhteensä noin 700 miljoonaa pizzaa. YLE / Jari Pussinen

Koneet ovat kuitenkin korvanneet ihmisiä. Nykyisin pizzalinjalla tarvitaan kaulainkoneen ja erilaisten täytteidenannostelijoiden lisäksi vain kaksi työntekijää valmistamaan pizzat taikinasta uunivalmiiksi. Aikoinaan ihmiskäsiä tarvittiin kolmetoista paria. 13 minuuttia kestävän paistamisen jälkeen pizzat jäähdytetään ja kolme ihmistä hoitaa pizzojen pakkaamisen.

– Kun taikina lähtee linjan alkupäästä, on pizza noin tunnin kuluttua paketissa, laskee pizzanpakkaaja Tarja Vesanen.

Tarja Vesasen kertoo että einespizzan valmistuksessa eniten aikaa kuluu pizzan jäähdyttämiseen paistamisen jälkeen. YLE / Jari Pussinen

Valkeakosken roiskeläppätuotannon huippuvuodet olivat vuosituhanteen vaihteessa. Tuolloin uuden vuoden juhlinnassa kului vuosittain puoli miljoonaa pizzaa, minkä takia niitä täytyi alkaa valmistaa kesken joulunpyhien. Toinen sesonki oli Vappu.

Sittemmin menekki on hiipunut. Syynä on koventunut kilpailu ja merkittävästi lisääntynyt suolaisten einesvaihtoehtojen tarjonta. Silti valmispizzat ovat maksalaatikon ohella valmisruokamarkkinoiden myydyimpiä tuotteita. Varsinaisia sesonkeja ei ole, vaan pizzoja menee tasaisesti ympäri vuoden. Se kertoo ruokalajin arkipäiväistymisestä.

Einespizzasta tuli 1990-luvulla todellinen koko kansan suosikki. Roiskeläppien tuunaaminen erilaisilla lisätäytteillä on oma ruokataiteenlajinsa. . YLE / Jari Pussinen

Roiskeläppäbisneksen markkinajohtaja on tällä hetkellä Atria, joka kertoo valmistavansa 15 miljoonaa pikkupizzaa vuodessa. Saarioisten vastaava luku on 12 miljoonaa. Einespizzalla on siis edelleen vahva aseman suomalaisten ruokapöydissä. Roiskeläpät ovat kaiken lisäksi vain osa kauppojen monipuolisesta eines- ja pakastepizzatarjonnasta.

