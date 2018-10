Nuorempi puoliso, oma jaksaminen ja hyvä seura – senioreilla on monta hyvää syytä liikkua

Eläkkeel’ en tahdo kupsahtaa kiikkuun,

mä rupean bodaan tai ainakin monipuolisesti liikkuun.

Kannuslaisessa liikuntakeskuksessa aamulla ahkeroiva eläkeläisjoukko kantaa ylpeänä kirkkaan oransseja paitoja, joiden rinnassa komeilee teksti "Timmi tiimi – liikumme muodon vuoksi".

Liikuntaharrastus sai Heikki Saunavaaran runosuonenkin sykkimään, mutta porukasta löytyy paljon muita syitä harrastaa.

Raija Ahonen nostaa esiin ohjaajan ja liikunnan ilon, Pirkko Vihanta oman jaksamisen. Jukka Vihanta muistuttaa yhdessä liikkumisen sosiaalisesta merkityksestä, ja Heikki Saunavaara veistelee syyksi sen, että nuoremman puolison vauhdissa pitää jaksaa pysyä.

Mutta on perusteita lisääkin.

– Olisi aika hölmöä olla käyttämättä näitä monipuolisia liikuntapalveluita. Tässähän myös kehittyy, mieli pysyy virkeänä ja aina oppii uutta.

Suomessa ikäihmisten liikuntamäärissä olisi paljon parantamisen varaa. Suositusten mukaiseen kestävyysliikuntamäärään ylsi vain 11,5 prosenttia ikäihmisistä ja koko suositukseen, joka kattoi myös tasapaino- ja lihasvoimaharjoittelun, vain 2,5 prosenttia Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimukseen (siirryt toiseen palveluun) osallistuneista.

Sulkapalloilu kehittää koordinaatiota Raila Paavola / Yle

Koko ajan voi parantaa

Syksyn aluksi ryhmä testasi kuntonsa Cooperilla. Idea syntyi porukan jutustelussa.

– Minä olen muihinkin heidän juttuihinsa takertunut, sieltä poiminut toimivia ideoita ja soveltanut niitä, kertoo vetäjä Janne Nivala.

Eläkeläiset ottivat haasteen vastaan joko juosten tai kävellen. Samaan aikaan kentällä oli yläkoululaisia urheilemassa, ja he kannustivat Cooper-testiläisiä.

– Se oli kyllä mahtava tunne, ja siinähän tuli melkein kolme tuhatta juostua, muistelee Heikki Saunavaara pilke silmäkulmassa.

Tarkasti ottaen tuloksia oli 800 metristä lähes 2500 metriin.

Keväällä Cooper otetaan uusiksi, joten silloin on mahdollisuus parantaa tulostaan. Raija Ahosen mukaan potentiaalia on:

– Parannetaan koko ajan! Liike on lääke.

Vaihtelua lajeissa ja vaativuudessa

Kannuksen aamuliikuntaryhmässä on kokeiltu monenlaista: mäkijuoksua, sauvakävelyä, pallottelua, kahvakuulaa, voimistelua, keppijumppaa ja venyttelyä. Myös luontoa on käytetty ekokuntoilumielessä: on treenailtu kiviä nostelemalla. Talvella ryhmässä pelataan pallo- ja mailapelejä ja jatketaan lihaskuntojumppaa ja lihashuoltoa.

Pikkutauolla tankataan Raila Paavola / Yle

Monipuolisuus näkyy vaikkapa perusidean jalostamisena. Lämmittely sulkapalloa pelaten alkaa pallottelulla, mutta vaativuus lisääntyy: ensin mennään joka lyönnin välissä kyykkyyn, sitten kosketaan toisella kädellä lattiaa.

Seuraavassa vaiheessa kierrätetään maila selän kautta takaisin eteen kumppanin lyödessä ja lopuksi tehdään vastakkaiset rivit, joiden lähimmät lyöjät juoksevat lyönnin jälkeen jonon viimeisiksi.

– Näin tulee liikuntaa koko kropalle ja koordinaatio kehittyy, kertoo ryhmän vetäjä Janne Nivala Kannuksen kaupungilta.

Porukka nauttii liikunta-aamuista. Kun liikkuu aamupäivällä, voi tehdä iltapäivällä muita asioita. Raija Ahosella liikuntatottumukset muuttuivat, kun hän jäi eläkkeelle. Nuorena liikunnallinen nainen ei tahtonut työvuosina löytää aikaa itselleen ollenkaan. Eläkkeellä vanha innostus nousi taas pintaan. Ahonen käy aviopuolisonsa kanssa yhdessä liikkumassa ja pitää sitä parhaana mahdollisena ajanviettona.