Ilja Janitskinille ehdoton vuoden ja 10 kuukauden vankeustuomio MV-jutussa – syyttäjä tyytyväinen poikkeuksellisen ankaraan rangaistukseen

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut MV-sivuston perustaneen Ilja Janitskinin yhden vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen yhteensä 16 eri teosta liittyen MV-lehden toimintaan.

Kolmen syytekohdan osalta syyte on hylätty. Janitskin on ollut kotiarestissa ja vangittuna ulkomailla ja Suomessa tutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana yhteensä runsaat 9 kuukautta.

Käräjäoikeuden mukaan asiassa on ollut kyse täysin poikkeuksellisesta rikoskokonaisuudesta.

Käräjäoikeus katsoo Janitskinin olleen vuodesta 2014 ainakin tammikuuhun 2018 MV-lehden ja Uber Uutisten omistaja, päätoimittaja, vastaava toimittaja sekä niiden sisällöstä vastannut henkilö.

Käjäjäoikeuden päätöksen mukaan MV-lehti ja Uber Uutiset on valjastettu asiattoman ja useiden henkilöiden kunniaa loukkaavan keskustelun julkaisupaikaksi ja Janitskin on ollut vastuussa näiden julkaisujen toiminnassa tehdyistä rikoksista.

Käräjäoikeus arvioi, että Janitskin on viime kädessä päättänyt kaikesta verkkojulkaisuissa julkaistusta ja levitetystä aineistosta riippumatta siitä, kuka materiaalin on lehden lukuun alun perin kirjoittanut.

Käräjäoikeus on tuominnut Johan Bäckmanin yhden vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Lisäksi MV-lehdessä toiminut nainen tuomittiin kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Tuomitut on määrätty maksamaan vahingonkorvauksia ja hyvityksiä yhteensä noin 136 000 euroa. Lisäksi he joutuvat korvaaman vastapuolen oikeudenkäyntikuluja kymmenillä tuhansilla euroilla.

Oikeus: Motiivina henkilöiden maineen tuhoaminen

Käräjäoikeus katsoo, että MV-lehdessä on julkaistu lukuisia asianomistajia loukkaavia sekä rasistisia kirjoituksia. Kirjoitukset ovat sisältäneet valheellisia tietoja ja halventavia vihjauksia sekä henkilöiden yksityiselämään liittyviä arkaluonteisia asioita.

Näiden kirjoitusten julkaisemisella ei ole ollut käräjäoikeuden mukaan sananvapauden näkökulmasta mitään julkista intressiä tai muutakaan hyväksyttävää syytä. Kirjoitukset ovat leimanneet ja halventaneet asianomistajia äärimmäisen loukkaavalla tavalla.

Kysymys on ollut niin olennaisista kunnian loukkaamisista, että sananvapauteen puuttuminen on ollut niihin nähden perusteltua.

Käräjäoikeus katsoo, että toiminnan motiivina on ollut henkilöiden maineen tuhoaminen ja ammattitaidon kyseenalaistaminen julkisuudessa.

Käyttämällä toiminnassa verkkojulkaisuja, on asianomistajiin kohdistunut toiminta pyritty joukkoistamaan siinä myös onnistuen. Teot ovat olleet erittäin vahingollisia, toteaa käräjäoikeus.

Oikeus: Bäckman sai myös muut häiritsemään toimittajaa

Johan Bäckmanin osalta käräjäoikeus on lukenut hänen syykseen Ylen toimittaja Jessikka Aroon kohdistuneen törkeän kunnianloukkauksen, yllytyksen törkeään kunnianloukkaukseen sekä vainoamisen.

Oikeus katsoo, että kysymys on ollut useita osatekoja sisältäneestä kokonaisuudesta, jonka taustalla ovat olleet Aron Venäjän informaatiovaikuttamiseen liittyneet tutkimukset ja artikkelit.

Bäckmanin toiminta on oikeuden mukaan tavoitellusti saanut aikaan sen, että myös muut ihmiset ovat alkaneet häiritä Aroa. Teosta on oikeuden arvion mukaan aiheutunut Aron elämänlaatua vakavasti häirinnyt tila.

Käräjäoikeus katsoo, että MV-lehden ja Uber uutisten toiminnassa on myös toistuvasti, pitkäkestoisesti ja säännönmukaisesti julkaistu lainvastaisesti muille oikeudenhaltijoille kuuluvaa sisältöä.

Tämän lisäksi julkaisuissa on oikeuden mukaan suhtauduttu täysin piittaamattomasti salassapitosäännöksiin sekä rahankeräystä ja rahapelejä koskevaan sääntelyyn.

Syyttäjä on tyytyväinen linjaratkaisuihin

Kihlakunnansyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen pitää langetettuja tuomioita tyydyttävinä. Hämäläisen mukaan kyse on ollut täysin poikkeuksellisesta oikeudenkäynnistä, johon on nyt saatu syyttäjän vaatimusten mukainen päätös.

– Pikaisen yleisvaikutelman mukaan tuomiot menivät syyttäjän kannalta odotetulla ja tyydyttävällä tavalla.

Myös internetissä täytyy olla tarkkana, mitä kirjoittaa Juha-Mikko Hämäläinen

Käräjäoikeuden tuomiot ovat Hämäläisen mukaan hyvin perusteltuja. Janitskinin tuomio on Hämäläisen mukaan iso linjaratkaisu, jossa ehdoton tuomio on hyvin perusteltu sen poikkeuksellisuuden takia. Yleinen käytäntö on, että ensikertalaiselle langetetaan ehdollinen tuomio.

Syyttäjä tyytyy oikeuden päätöksiin eikä lähde valittamaan päätöksistä. Hämäläinen tosin arvelee, että päätöksistä tullaan valittamaan.

Oikeudenkäynnistä saatiin Hämäläisen mukaan oikeuskäytäntöä, jota tullaan jatkossa soveltamaan, kun ratkaistaan internet- ajan kysymyksiä sananvapaudesta ja yksityisyyden rajoista.

– Myös internetissä täytyy olla tarkkana, mitä kirjoittaa. Mitä tahansa ei saa kirjoittaa, Hämäläinen tulkitsee oikeuden viestiä.

Janitskinin avustaja: Tuomio kohtuuttoman ankara

Käräjäoikeuden päätös ei ole lainvoimainen vaan siitä voi valittaa hovioikeuteen. Janitskinia puolustanut Anu Koivu kertoo, että päätöksestä aiotaan valittaa.

– Aikomus on valittaa ainakin joiltakin osin.

Kouvu sanoo, että ei ole vielä keskustellut valituksen sisällöstä tarkemmin Janitskinin kanssa.

Koivu pitää tuomiota kohtuuttoman ankarana sekä rangaistuksen että tuomittujen maksettavaksi määrättyjen korvausten osalta.

Aron avustaja: Päätös myös kansainvälisesti kiinnostava

Jessikka Aroa avustanut Martina Kronström kertoo, että Aro on erittäin huojentunut oikeuden päätöksestä ja odottaa, että törkykirjoitukset loppuvat.

– Toivotaan, että tällä olisi vaikutusta siihen, että haluavatko ihmiset perustaa tällaisia valemediasivustoja ja haluavatko he oikeasti kommentoida miettimättä, mitä kirjoitattavat ja kenestä kirjoittavat. .

Martina Kronström pitää päätöstä myös kansainvälisesti kiinnostavana ja merkittävänä.

Vastaavaa ajojahtikokonaisuutta ei ole meidän tiedossa missään muualla maailmassa. Martina Kronström

– Vastaavaa juttua, vainoamistakokonaisutta tai ajojahtikokonaisuutta ei ole meidän tiedossa missään muualla maailmassa ja sen takia tämä kiinnostaa. Journalistit myös muualla maailmassa seuraavat mielenkiinnolla, miten täällä asetetaan rajat.

Kronström avusti oikeudessa myös Yleä. Oikeus hylkäsi Ylen vaatimukset vahingonkorvauksista. Kronstömin mukaan oikeus tulkitsi tiukasti, ketkä jutussa ovat asianomistajia.

– Samalla kuitenkin todetaan, että tämä vainoaminen ja kunnianloukkaus on kohdistunut Aroon journalistina, on pyritty estämään Aroa tekemästä töitä ja sillä tavalla välillisesti aiheutettu Ylelle myöskin vahinkoa.

