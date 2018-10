Brexit-siirtymäkauden pidentämiseen voi olla halua Britanniassa

Britannian pääministeri Theresa May pitää maan EU-eron siirtymäajan pidentämistä mahdollisena.

Konservatiivipuolueen jakautuminen saattaa silti torpata pidennyksen, jos pääministeri May yrittää viedä sitä läpi.

Britannian pääministeri Theresa May pitää pöydällä mahdollisuutta pidentää maan EU-eron brexitin siirtymäaikaa, kertovat muun muassa BBC (siirryt toiseen palveluun) ja Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Pidennys antaisi lisäaikaa brexitin vaikeimpien kiistakysymysten kuten Pohjois-Irlannin ja Irlannin välisen rajan ratkaisuun.

– On ilmaantunut idea siitä, ja se on nimenomaan idea tässä vaiheessa, että loisimme vaihtoehdon, jossa siirtymäaikaa pidennettäisiin joitakin kuukausia, May sanoi torstaina saavuttuaan eiliseltä jatkuvaan EU-huippukokoukseen.

Myös ajatus vuoden mittaisesta pidennyksestä on mainittu neuvotteluissa.

Siirtymäajan pidentämiselle pitäisi saada hyväksyntä Britannian parlamentissa, mutta ajatuksen tuominen esille herätti heti vastustusta useissa brexitin kannattajissa Mayn omassa konservatiivipuolueessa.

Siirtymäajan aikana Britannia kuuluu yhä EU:n sisämarkkinoihin, ja sen tulee noudattaa EU:n sääntöjä. Maa ei kuitenkaan pääse päättämään säännöistä, joita se joutuu tottelemaan, ja siirtymäaikaa pidennettäessä se joutuisi todennäköisesti maksamaan lisää maksuja EU:lle.

– Jos Theresa May pyytää pidempää siirtymäaikaa, hän viivyttelee. On aika astua sivuun ja päästää joku siihen kykenevä neuvottelemaan. (Entisellä brexit-ministeri David Davisilla) on täysi tukeni ottaa johtajuus väliaikaisesti harteilleen, kirjoitti konservatiivipuolueen kansanedustaja Nadine Dorries Twitterissä (siirryt toiseen palveluun).

