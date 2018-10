Muille nauraminen on yksi syy tosi-tv:n valtaisaan suosioon – Love Island Suomen psykologi: "Paskaa tulee niskaan, se on varmaa"

Jopa neljännes televisiotarjonnasta on nykyään tosi-tv:tä. Miksi tosi-tv koukuttaa?

Tästä on kyse Joukko sinkkuja etsii kahdeksan viikon ajan paria Love Island Suomi –tosi-tv:ssä Espanjan Marbellassa.

Avausviikolla syyskuun lopussa ohjelmaa katsoi eri päätelaitteilta lähes miljoona suomalaista.

Katsojat valitsevat voittajaparin, jota odottaa 25 000 euron palkinto.

15-24 –vuotiaiden naisten katseluosuus oli liki 80 prosenttia.

Psykologi Laura Stenroos vastaa puhelimeen Love Island Suomi -villan tuotantotiloista Marbellasta. Hän on päivystänyt Espanjassa 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä jo neljän viikon ajan, tosin yleensä villan ulkopuolella.

– Kun aloitin vuonna 2005, asiat olivat eri tavalla. Silloin sosiaalisessa mediassa ei ollut niin voimakasta ruotimiskulttuuria, hän huokaa.

– Sanon kaikille ohjelmaan pyrkijöille, että yhden asian voin luvata sataprosenttisella varmuudella: paskaa tulee niskaan, Laura Stenroos tietää.

Hän on ollut mukana lukuisissa tosi-tv-produktiossa: muun muassa BB-talossa, Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa, Selviytyjissä, Viidakon tähtösissä, Iholla-ohjelmassa, Idolsissa jne.

Katsojapalaute voi olla räävitöntä.

Se on usein anonyymiä, sumeilematonta haukkumista, esimerkiksi toisen ulkonäköön puuttumista.

Laura Stenroos tunnustaa, ettei siltä voi suojautua muuten kuin käymällä asiaa läpi etukäteen.

– Se on minunkin kipukohtani. Kun maailman rumuus iskee se ei ole helppoa kenellekään. Ei kohteelle itselleen, eikä sivustakatsojalle, hän muistuttaa.

"Pienikin samaistumispinta vetää puoleensa. Toisaalta tirkistelynhalu ja oman itsensä nostaminen, kun saa nauraa muille." Laura Stenroos, psykologi, Love Island

Miksi tosi-tv koukuttaa?

Jopa neljännes televisiotarjonnasta on nykyään tosi-tv:tä, ilmeni liikenne- ja viestintäministeriön joitakin vuosia sitten teettämästä raportista (siirryt toiseen palveluun).

Mutta mikä tosi-tv:ssä koukuttaa sadat tuhannet suomalaiset ja miksi tavalliset ihmiset haluavat avata sisimpänsä kaikelle kansalle katsottavaksi?

Love Islandin sinkut eivät saa olla yhteydessä ulkomaailmaan eivätkä näe ohjelmaa, ennen kuin ovat poistuneet villasta. Psykologi Laura Stenroos on heidän tukenaan Espanjassa ja senkin jälkeen, kun ohjelma loppuu. Laura Stenroosin albumi/MTV Oy

– Aitous ja ihmisten tarinoiden seuraaminen koukuttavat. Pienikin samaistumispinta vetää puoleensa. Toisaalta tirkistelynhalu ja oman itsensä nostaminen, kun saa nauraa muille, Stenroos ynnää.

Hänestä termi tosi-tv on vaikea määritellä. Onko se piilokameraa, kilpailua taidoista, muodonmuutosta, parisuhdetta, seikkailua, käsikirjoitettua vaiko reaaliaikaista seurantaa?

– Ohjelmat ovat hyvin erilaisia ja syitä haluta mukaan on monia, niitä on mahdoton niputtaa, Laura Stenroos sanoo.

Johanna joutuu lähtemään

Katsotaan hetki Love Island Suomea.

Tunnelma Marbellan lämpimässä yössä Espanjassa on jäätävä.

Suomalaissinkut ovat asuneet rakkauden saarella Love Island -villassa viisi päivää. Iloiset syntymäpäivät ovat juuri keskeytyneet yllättävään tietoon: tänään yhden heistä on lähdettävä.

Miehet valitsevat itselleen parin yksi kerrallaan. Lopulta jäljellä on Jeffrey, hänen tähänastinen parinsa Johanna sekä uusi tulokas Aura.

– Nainen jonka valitsen parikseni on… Jeffrey aloittaa ja pitää sitten pitkän tauon.

– Aura, hän sanoo lopulta.

Johanna joutuu jättämään Love Island Suomi -sarjan ensimmäisenä, saman tien.

Jeffreyn valinta tarkoitti Johannalle paluuta Suomeen. Otsikot ottavat kaiken irti Love Island Suomesta: “Kaikkien aikojen törkyisin tv-sarja. Kissatappelu uhkaa. Pauliina avautuu: ”Mua v*tuttaa, Ystävä vei Senjan miehen.” MTV Oy

– Se oli musertavaa, Johanna muistelee kolme viikkoa myöhemmin kotonaan Helsingissä.

Silti hän kokee olevansa onnekas ja oppineensa tosi-tv:ltä paljon niiden viiden päivän aikana, jonka hän villassa vietti.

– Opin hyvin tärkeitä asioita. Esimerkiksi, että on vahvuutta olla oma itsensä, näyttää tunteensa ja olla oikeasti avoin, eikä pitää jarrua pohjassa, Johanna luettelee.

Love Island Suomen hehkutus alkoi jo keväällä.

“Kaikkien aikojen törkyisin tv-sarja?” Ilta-Sanomien otsikko (siirryt toiseen palveluun) kysyi toukokuussa.

"Jos jotkut päätyvät sänkyyn, he tekevät sen omasta tahdostaan." Johanna, Love Island -kilpailija

“Tällainen on kaikkien aikojen törkyisin tv-sarja, jonka osallistujat voivat tienata paremmin kuin huippuyliopistossa opiskelleet – ja näin sen Suomi-versiossa käy”, Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) säesti elokuussa.

– Sanoisin ennemmin, että se on kaikkien aikojen kunnollisin tosi-tv. Love Islandilla pidetään huoli ihmisistä. Jos jotkut päätyvät sänkyyn, he tekevät sen omasta tahdostaan. Tunteet ovat aitoja ja rakkautta etsitään oikeasti, Johanna vakuuttaa.

Eristys ja kamerat 24/7

Love Island Suomen kilpailijat ovat eristettyinä villassa Espanjan Marbellassa. Kamerat käyvät yötä päivää ja edellisen päivän tapahtumat ovat katsottavissa jo seuraavana päivänä. Osallistujat eivät näe taltiointeja niin kauan kuin ovat villassa.

Sinkuilla on kaulassaan mikrofonipanta jopa wc:ssä. Omat puhelimet on takavarikoitu, ja yhteydenpito ulkomaailmaan on kielletty.

– Se oli hyvin outoa ja erittäin opettavaista, kun ei voinut turvautua puhelimeen. Kaikki piti käsitellä oman pään sisällä, Johanna muistelee.

Kamerat käyvät kun villan asukkaat ovat suihkussa, ja kamerat käyvät, kun he ovat sängyssä.

Love Islandin kilpailijat nukkuvat – jos nukkuvat – samassa huoneessa ja samassa parivuoteessa kulloisenkin parin kanssa ja ovat yhdessä aamusta iltaan, jotkut jopa kahdeksan viikkoa. Mutta eivät kaikki.

Lähtökäsky voi tulla milloin vain, kenelle tahansa. Joko yleisöäänestysten perusteella tai valintatilanteissa villassa.

Se joka pärjää parhaiten, pokkaa kahdeksan viikon jälkeen 25 000 euroa.

Kaikki ei ole käsikirjoitettua

Alussa sinkkuja oli villassa 11: venäjän kieltä ja kulttuuria opiskeleva Veera, myyntipäällikkö Johanna, lääkealalla työskentelevä Pauliina, journalismin opiskelija Senja, myyjä Anku, hissiasentaja Janne, yritysmyyjä Refal, asentaja Ville, palomies ja malli Patrick, kuntosaliyrittäjä Mika ja urheiluhieroja Jeffrey.

Nuorin heistä on 21, vanhin 28-vuotias. Sukunimiä tuotannossa ei haluta julkistaa.

Johanna vakuuttaa, että kaikki ei ole käsikirjoitettua.

– Me saimme tehdä mitä halusimme, puhua mitä halusimme ja elää vapaasti. Emme edes nähneet tuotantotiimiä päivisin. Ainoastaan tiimiltä tulevat viestit kilpailijoille on suunniteltu. Kukaan ei tiedä, milloin seuraava viesti tulee. Se on jännää, Johanna kertoo.

Johanna on totutellut villan jälkeiseen elämään jo monta viikkoa. Hän on paikalla Perjantain suorassa lähetyksessä 19. lokakuuta Yle TV1:llä klo 21.05 alkaen. MTV Oy

Mukaan kokemuksen vuoksi

– Olin katsonut koukuttavaa brittiversiota ja lähdin mukaan ihan mielenkiinnosta, kokemuksen takia. Siellä voi oppia paljon itsestään ja meistä ihmisistä. Enkä olisi pistänyt vastaan, jos siellä olisi ollut minulle mielenkiintoinen kumppaniehdokas, Johanna kertoo.

Toisin kävi.

"Asioita käydään läpi etukäteen. Kilpailijoiden pitää ymmärtää, mitä kaikkea tähän liittyy kuvausten lisäksi, ennen ja etenkin jälkeen." Laura Stenroos, Love Island -psykologi

– Kyllä petyin, ettei paria löytynyt. Olin ensimmäinen joka tippui ja ihan syystä. Siellä on muita, hyviä pareja, jotka jatkavat syystä, Johanna sanoo.

Hän vakuuttaa tienneensä, mihin oli menossa. Siitä piti osaltaan huolen myös psykologi ja kilpailijakoordinaattori Laura Stenroos, joka oli mukana jo valitsemassa kilpailijoita kesäkuusta alkaen.

– Asioita käydään läpi etukäteen. Kilpailijoiden pitää ymmärtää, mitä kaikkea tähän liittyy kuvausten lisäksi, ennen ja etenkin jälkeen, Laura Stenroos sanoo.

Yhteyttä pidetään myös villasta lähtijöihin - Johanna saateltiin Suomeen saakka ja kotiinpaluun jälkeen hän on puhunut Lauran kanssa jo moneen kertaan.

– Se, että meitä ei jätetä heitteille, tekee tästä positiivisen kokemuksen. On tärkeää, että ei jää mitään mielen päälle, Johanna kiittelee.

Hän kertoo saaneensa yllättävän paljon myös positiivista palautetta: ihmiset tunnistavat kaupassa ja kadulla ja haluavat yhteiskuvaan. Suku pettyi lähinnä siihen, etteivät saaneet seurata Johannaa villassa pidempään.

– Jos joku arvostelee esimerkiksi ulkonäköäni, jätän sen omaan arvoonsa. Olen oikeasti otettu ja pelkästään positiivisesti, Johanna vakuuttaa.

"Tosi-tv:n absurdius on siinä, että kaikki tietävät, että sitä tehdään katsojille. Pitää aika ajoin muistuttaa, että vaikka tämä on totta, se ei ole totta." Laura Stenroos, Love Island -psykologi

Hauskaa ilman viinaa

Lokakuussa Ilta-Sanomat kirjoitt (siirryt toiseen palveluun)aa, että Love Island Suomi on tylsä floppi.

Siihen mennessä on tapahtunut seuraavaa: Mika valitsee Ankun, mutta Refai nappaa naisen itselleen. Mika päätyy pakit Saaneen Veeran pariksi, vaikka haluaisi Emman, jonka vie Patrick. Pauliina ja Ville puuhaavat peiton alla, Veera vie Senjan miehen ja Mika ja muutama muu äänestetään ulos uusien tulokkaiden tieltä. Muun muassa.

Sub-tv:llä kuutena iltana viikossa nähtävän Love Island Suomi –sarjan 21-28 vuotiaat kilpailijat saapuivat Espanjan Marbellassa sijaitsevaan luksusvillaan neljä viikkoa sitten. Pudotuspeli alkoi pian. Ensimmäisenä sai lähteä helsinkiläinen Johanna, 25. MTV Oy

Villassa tarjotaan alkoholia vain rajoitetusti, korkeintaan muutama lasi kerrallaan eikä aina sitäkään.

– Oli virkistävää oppia puhumaan ilman alkoholia. Ei olla humalassa, ei ole puhelinta – ollaan siinä hetkessä. Kyllä me osasimme pitää hauskaa ja nauraa vedet silmissä ilman alkoholia, Johanna muistelee.

– Harvoin tuodaan esiin sitä, että tosi-tv:seen osallistuminen on aikamoinen matka itseensä, Laura Stenroos sanoo.

– Tosi-tv:n absurdius on siinä, että kaikki tietävät, että sitä tehdään katsojille. Sitten kun siihen ryhtyy, se onkin totta. Se tekee siitä vaikeaa. Pitää aika ajoin muistuttaa, että vaikka tämä on totta, se ei ole totta. Muuten hylätyksi tuleminen olisi liian murskaavaa, hän jatkaa.

Johanna on samaa mieltä:

– Pitää olla vahva luonne, että kestää. Kaikki eivät kestä julkisuuden negatiivisia vaikutuksia varsinkin sosiaalisessa mediassa.

Tänään Yle TV1 klo 21.05 Perjantai: Tosi ihana tosi-tv.

Miksi puolialastomat seikkailijat ja pettävät parit koukuttavat? Vieraina Temptation Island -pari Elias ja Vilma, toimitusjohtaja Joonas Hytönen sekä tosi-tv-tutkija Mikko Hautakangas. Paikalla myös Love Islandista ensimmäisenä pudonnut Johanna.

Perjantai-dokkarina nähdään “Maailman suurin pylly”.