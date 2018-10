Koulun rehtori pidätetty virastaan Lahdessa – poliisille jätetty tutkintapyyntö luottokortin käytöstä

Ahtialan koulun rehtori on pidätetty virastaan.

Lahden kaupungin mukaan virasta pidättämisen syynä ei ole lapsiin tai henkilöstöön kohdistuva väärinkäytös, vaan se liittyy rehtorin tehtävien hoitamiseen ja rahankäyttöön.

Kaupunki on jättänyt poliisille tutkintapyynnön ja poliisi tutkii tapausta. Tutkittavana on esimerkiksi luottokortin käyttö. Asianomaista on kuultu.

– Tässä vaiheessa voin kertoa sen verran, että mistään suurista summista ei ole kyse, kertoo rikoskomisario Gunnar Golnick Hämeen poliisista Etelä-Suomen Sanomille (siirryt toiseen palveluun).

Lahden kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Lassi Kilponen on tapauksesta niukkasanainen. Kilposen mukaan tutkinta liittyy rehtorin virantoimitukseen. Hänen mukaansa virantoimitukseen liittyen tehdään seurantaa, josta on ilmennyt epäselvyyksiä.

STT:lle Kilponen kommentoi, että kaupunki on tehnyt selvitystyötä jonkun aikaa, mutta ettei asia liity mihinkään tiettyyn tapahtumaan tai ajankohtaan.

Rehtori on pidätetty virasta eilen 17. lokakuuta. Rehtorilla ei ole taustalla aiempia varoituksia.

Ahtialan peruskoulun rehtorin tehtäviä toistaiseksi hoitaa apulaisrehtori Timo Laine.

Ahtialan koulussa toimii sekä ala- että yläaste.