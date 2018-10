Oikeusministeri: Jos joutuu pelkäämään oman työnsä tekemistä, mennään sananvapauden vaarantamisen rajalle

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) ei lupaa toistaiseksi kiristyksiä lainsäädäntöön vihapuheen ja some-häiriköinnin osalta.

Häkkäsen mukaan ensin on katsottava, miten nykyinen lainsäädäntö tepsii ilmiöön.

– Meillä on nyt rikoslaissa kielletty muun muassa kunnianloukkaus, vainoaminen ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Tuomioistuin aina kussakin tapauksessa katsoo, ovatko kriteerit täyttyneet. Nyt pitää aivan rauhassa katsoa, minkälaiseksi oikeuskäytäntö muodostuu näissä tapauksissa eli onko sääntely riittävällä tasolla, Häkkänen sanoo Ylelle.

Muun muassa Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) on pohdittu sitä, pitäisikö kunnianloukkauksen ja laittoman uhkauksen olla virallisen syytteen alaisia.

Nyt ne ovat lähtökohtaisesti asianomistajarikoksia, eli syytettä ei voi nostaa ilman uhrin lupaa.

Kuitenkin esimerkiksi kunnianloukkauksen kohdalla valtakunnansyyttäjä voi antaa määräyksen syytteen nostamisesta, jos rikos on tapahtunut joukkotiedotusvälinettä käyttäen ja erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syytteen nostamista.

– Monet kunnianloukkauskysymykset ovat joillekin niin sensitiivisiä ja henkilökohtaisia, että niissä on katsottu, että pääsääntöisesti ne eivät olisi virallisen syytteen alaisia vaan jokainen ihminen voi itse harkita, lähteekö viemään prosessia eteenpäin, Häkkänen katsoo.

Niin sanottu maalittaminen noussut pintaan

Niin sanottu maalittaminen on noussut ilmiönä pintaan. Siinä kohdistetaan vihakampanja yhtä henkilöä vastaan sosiaalisessa mediassa.

– On sinänsä hyvä puoli, että sananvapaus on laaja ja ihmiset voivat matalalla kynnyksellä ilmaista mielipiteitään. Se on yksi länsimaisen yhteiskunnan ehkä yksi suurimpia arvoja. Mutta jos joku pelkää tehdä omaa työtään kuten toimittajan työtä tai ilmaista omia poliittisia mielipiteitään, mennään sille rajalle, että vaarannetaan toisen sanavapauden käyttämistä, Häkkänen sanoo.

Näissä tapauksissa tuomioistuimen on otettava kantaa siihen, milloin mennään rajan yli, hän lisää.

Lisää aiheesta:

Ilja Janitskinille ehdoton vuoden ja 10 kuukauden vankeustuomio MV-jutussa – syyttäjä tyytyväinen poikkeuksellisen ankaraan rangaistukseen

Vihapuhe on vuosisatoja vanha ilmiö – Tutkija: Nykypäivän teemat näkyivät vihapuheessa jo keskiajalla

Hovioikeus lakkauttaa uusnatsistisen Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen – yleinen etu vaatii toiminnan kieltämistä