Puoluebarometri: Myönteisimmät arviot saa SDP, vasemmistoliitto meni kokoomuksen ohi

SDP on mennyt vihreiden ohi puolueena, johon suomalaiset suhtautuvat myönteisimmin. Samalla vasemmistoliitto ohitti kokoomuksen.

Tuoreessa Kantar TNS:n puoluebarometrissa puolueiden järjestys on mennyt osin uusiksi.

Myönteisimmät arviot suomalaisilta saa SDP, johon vähintään melko myönteisesti suhtautuu nyt 43 prosenttia suomalaisista. Viime kevään mittaukseen verrattuna SDP:n tulos on parantunut 6 prosenttiyksikköä.

Samalla SDP ohitti niukasti vihreät. Vihreisiin myönteisesti suhtautuu 42 prosenttia suomalaisista. Kevään mittauksesta vihreille on tullut pudotusta 4 prosenttiyksikköä.

Vasemmistoliittoon myönteisesti suhtautuvien osuus on noussut ja puolue menee mittauksessa kokoomuksen ohi kolmannelle sijalle. Vasemmistoliittoon suhtautuu nyt myönteisesti 38 prosenttia suomalaisista, kun taas kokoomukseen myönteisesti suhtautuvia on 36 prosenttia.

Kokoomukseen myönteisesti suhtautuvien osuus on pysynyt lähes ennallaan viime keväästä. Keskustaan myönteisesti suhtautuvien osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä ja on nyt 33 prosenttia.

Perussuomalaisiin myönteisesti suhtautuu vain 18 prosenttia suomalaisista, mikä on kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin puoli vuotta sitten.

Kuudesta suurimmasta puolueesta perussuomalaisiin suhtaudutaan kielteisimmin. Suomalaisista 74 prosenttia suhtautuu perussuomalaisiin vähintään melko kielteisesti.

Toiseksi karuimmat arviot saa keskusta, johon kielteisesti suhtautuu 59 prosenttia suomalaisista.

Suhtautumista pienimpiin eduskuntapuolueisiin ei barometrissa selvitetty.

Enemmistö suomalaisista ajattelee hallituksen onnistuneen huonosti

Kyselyn mukaan enemmistö suomalaisista ajattelee Juha Sipilän (kesk.)hallituksen onnistuneen tehtävässään huonosti tai melko huonosti. Näin ajattelee 62 prosenttia suomalaisista.

Vajaa kolmasosa suomalaisista ajattelee Sipilän hallituksen onnistuneen tehtävässään vähintään melko hyvin.

Hallitukseen tyytyväisiä on nyt hieman enemmän kuin puoli vuotta sitten, mutta toisaalta myös tyytymättömien määrä on lisääntynyt. Tämä selittyy sillä, että aiempaa useammalla vastaajalla on mielipide hallituksesta.

Myöskään opposition toimintaan ei olla tyytyväisiä, vaan sen ajatellaan selviytyneen tehtävästään heikommin kuin hallitus. Kolme prosenttia vastaajista arvioi opposition onnistuneen tehtävässään hyvin, 22 prosenttia melko hyvin.

Kyselyssä selvitettiin myös äänestysaikeita. 70 prosenttia suomalaisista ilmoitti aikovansa varmasti äänestää eduskuntavaaleissa. Tulos on suunnilleen sama, kuin vastaavana ajankohtana ennen viime eduskuntavaaleja vuonna 2014.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS syys-lokakuussa. Haastateltujen kokonaismäärä on 1 233 ja tulosten virhemarginaali on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

