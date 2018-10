Herätys: Sähköinen tunnistaminen puntarissa, kovenevat työtaistelutoimet, Khashoggin jäänteitä etsitään Turkissa ja syyssäätä Suomessa

Pankkitunnuksille etsitään vaihtoehtoja sähköisiin palveluihin tunnistautumisessa

Väestörekisterikeskuksessa selvitetään parhaillaan vaihtoehtoja pankkitunnuksille sähköisiin palveluihin kirjautumisessa. Esimerkiksi Virossa on jo käytössä tunnistautumisväline, jolla kirjaudutaan kaikkiin palveluihin. Suomessa pikaisia muutoksia ei ole kuitenkaan luvassa.

Työntekijät uhkaavat hallitusta uusilla lakoilla

Lakkovahteja Metso Mineralsin tehtaalla Tampereella 3. lokakuuta. Markku Ulander / Lehtikuva

Vastustus hallituksen irtisanomislakia kohtaan kasvaa työntekijäliitoissa. Teollisuusliitto ilmoitti torstai-illalla usean päivän lakosta. Liiton hallitus kokoontuu tänään päättämään kovemmista työtaistelutoimista.

Puolet Suomen uusista työpaikoista syntyy länsirannikolle

Mika Puska

Lounais-Suomessa on nyt 30 000 työllistä enemmän kuin vuosi sitten. Etenkin laiva- ja autoteollisuuden parissa on tarjolla töitä. Suomen entinen pääministeri Esko Aho pohtii, ettei Suomessa ehkä ole vielä yleisesti tajuttu, mitä Lounais-Suomessa on tapahtumassa.

Turkissa kadonneen sauditoimittajan tutkinta etenee

Jamal Khashoggi The Asahi Shimbun / Getty Images

Saudi-Arabian konsulaatissa mahdollisesti kuolleen toimittajan tapauksen tutkinta etenee. Kruununprinssin lähipiiriin kuulunut henkilö oli konsulaatissa katoamisen aikana, ja Turkin poliisi on etsinyt saudijournalistin jäänteitä metsästä Istanbulin ulkopuolelta.

Syksyisen aurinkoinen perjantai

Yle

Perjantaina maahan virtaa kuivaa ilmaa ja sää selkenee suuressa osassa Suomea. Päivä on melko aurinkoinen. Viikonlopuksi on luvassa vaihtelevaa säätä. Lue lisää Ylen sääsivuilta.