Kiinan talouskasvu hitainta lähes kymmeneen vuoteen – tinkii siksi päästövähennyksistä

Kiinan tuoreet talousluvut osoittavat kasvun heikentymisen merkkejä. Kasvun odotettiin olevan ripeämpää. Kiinan bruttokansatuote (BKT) kasvoi maan virallisten lukujen mukaan kolmannella vuosineljänneksellä 6, 5 prosenttia. Edellisen kolmen kuukauden aikana kasvua oli 6,7 prosenttia. Kansantalouden tuoreet luvut kertovat, että kasvutahti on heikoin lähes kymmeneen vuoteen. Kiinan virallisiin tilastoihin voi suhtautua varauksellisesti.

Sijoittajien huoli Kiinan ja Yhdysvaltain kauppasodasta ja heikentyvästä taloudesta on saanut ulkomaiset sijoittajat ja Kiinan institutionaaliset sijoittajat myymään arvopaperiomistuksiaan.

Tosin tuoreimmat BKT-luvut palkittiin Shanghain pörssissä osakekurssien lievällä nousulla. Tänä vuonna Shanghain pörssin komposiitti-indeksi on kuitenkin romahtanut peräti kolmanneksen alkuvuodesta ja Kiinan valuutan yuanin arvo on sukeltanut lähes kymmeneksen suhteessa dollariin.

Keskusjohto yrittää rauhoittaa taloutta

– Hidastumisen trendi vahvistuu, huolimatta Kiinan johdon pyrkimyksisä rohkaista kotimaista kulutusta talouden tukemisessa, sanoo kehittyvien talouksien seniorianalyytikko Kota Hirayama SMBC Nikko sijoitusyhtiöstä Tokiossa.

Kiinan keskuspankin johtaja Yi Gang on rauhoitellut tilannetta sanomalla, että arvopaperit ovat aliarvostettuja suhteessa talouden perusteisiin.

Kiinan taloutta varjostaa nyt erityisesti kauppakiista Yhdysvaltain kanssa. Presidentti Donald Trump on määrännyt tuontitulleja kiinalaistuotteille, joiden tuonnin arvo on noin 250 miljardia dollaria. Kiina on vastannut tulleilla, jotka kohdistuvat 110 miljardin dollarin arvoiseen tuontiin.

Tullit ovat jo ehtineet vaikuttaa joihinkin vientiyrityksiin, ja lisäksi epävarmuus hillitsee investointeja ja tekee sijoittajista varovaisia.

Kiina on pyrkinyt vastaamaan synkkään tilanteeseen helpottamalla jälleen yritysten velanottoa.

Talouden hidastumisen lisäksi päästötavoitteiden löysäämisessä on taustalla myös laajaa tyytymättömyyttä väestössä viime talvena aiheuttaneet asuntojen lämmitysongelmat. Adrian Bradshaw / EPA

Kiina tinkii päästövähennyksistä

Talouskasvun hidastuessa Kiina on ilmoittanut, että sillä on aiempaa pienemmät tavoitteet ilmansaasteiden hillitsemiseksi tulevana talvena.

Terveydelle haitallisimpien hiukkasten määrää on tarkoitus vähentää Kiinan pohjoisissa kaupungeissa 3 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen. Aiempi tavoite oli 5 prosenttia, kertoo Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos Bofit.

Samalla raskasta teollisuutta ja rakentamista koskevista tuotantorajoituksista luovutaan, jos toiminta täyttää päästömääräykset. Päätös mahdollisista tuotantorajoituksista siirretään ministeriöstä paikallistasolle. Talouden hidastumisen lisäksi päästötavoitteiden löysäämisessä on taustalla myös laajaa tyytymättömyyttä väestössä viime talvena aiheuttaneet asuntojen lämmitysongelmat.

Huolta päästötavoitteista lipsumisesta aiheuttaa tuotantorajoituksia koskevien päätösten siirtäminen paikallishallinnolle.

Kiinan hiilidioksidipäästöt ovat yhtä suuret kuin EU:n ja Yhdysvaltojen päästöt yhteensä. Maapallon ilmastotavoitteiden kannalta on keskeistä, kuinka nopeasti Kiina saa ilmastopäästönsä laskemaan.

