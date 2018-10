Liittovaltio tutkii Yhdysvalloissa, suojeliko katolinen kirkko hyväksikäyttäjäpappeja – Hiippakunnat voivat joutua oikeuteen mafialain perusteella

Kesällä julkaistun raportin mukaan 300 pappia oli käyttänyt ainakin tuhatta lasta seksuaalisesti hyväkseen. Uhreja on mahdollisesti vielä paljon enemmän.

Yhdysvalloissa on avattu liittovaltion tutkinta katolisten pappien hyväksikäyttöepäilyistä Pennsylvaniassa.

Yhdysvaltain oikeusministeriö ei ole kommentoinut asiaa, mutta Pennsylvanian kahdeksasta katolisesta hiippakunnasta seitsemän on vahvistanut The New York Timesille (siirryt toiseen palveluun) ja uutistoimisto AP:lle saaneensa haasteen. Hiippakunnat aikovat tehdä yhteistyötä tutkijoiden kanssa.

Tarkoitus on tutkia muun muassa, siirrettiinkö hyväksikäyttäjäpappeja seurakunnasta toiseen ja käytettiinkö seksuaalisen hyväksikäytön peittelyyn kirkon varoja.

Jos tutkijat voivat osoittaa, että hiippakunnissa on järjestelmällisesti suojeltu lapsia hyväksikäyttäneitä pappeja viiden viime vuoden aikana, hiippakunnat voitaisiin vetää oikeuteen – saman lain perusteella, joka alkujaan säädettiin mafian tuhoamiseksi.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun kuulen liittovaltion tutkivan seksuaalista hyväksikäyttöä katolisessa hiippakunnassa tai seurakunnassa. Tämä on valtava hetki kaikille pappien seksuaalisen hyväksikäytön uhreille kaikkialla, pappien uhreja edustanut asianajaja Mitchell Garabedian sanoi AP:lle.

– Olen innoissani näistä tiedoista. Yhdysvaltain liittovaltion hallinto tutkii roomalaiskatolista kirkkoa koko painollaan, lapsena papin uhriksi joutunut Shaun Dougherty kertoi AP:lle.

Dougherty kertoi kokemuksistaan Ylelle aiemmin lokakuussa.

Taustalla lähes 900-sivuinen raportti

Vastaavaa koko osavaltion laajuista tutkintaa ei ole aiemmin tehty.

Tutkinnan taustalla on elokuussa julkaistu laaja raportti, jonka mukaan Pennsylvaniassa yhteensä noin 300 pappia oli käyttänyt yli tuhatta lasta seksuaalisesti hyväkseen 70 vuoden ajanjaksolla. Raportissa arvioitiin, että uhreja on todennäköisesti vielä paljon enemmän.

Raportti perustui pitkälti hiippakuntien salaisiin arkistoihin, jonne oli talletettu muun muassa pappien käsinkirjoitettuja tunnustuksia. Valtaosa raportissa kuvatuista teoista on tapahtunut vuosikymmeniä sitten, ja moni papeista on jo kuollut.

Raportin julkaisun jälkeen kaksi amerikkalaista kardinaalia on eronnut tehtävistään. Raportissa syytettiin entistä Washingtonin arkkipiispaa Theodore McCarrickia alaikäisten ja pappisseminaarissa opiskelleiden aikuisten hyväksikäytöstä.

Vielä kesällä Washingtonin arkkipiispana toiminutta Donald Wuerlia syytettiin puolestaan hyväksikäyttösyytösten huonosta hoitamisesta. Wuerl oli aiemmin Pittsburghin piispa.

