Brasilian äärioikeiston presidenttiehdokkaan tukijoita syytetään valeuutisten tehtailusta – Likaisen pelin kohteena Whatsapp

Brasilian presidentinvaalikampanjointia ravistelee uusi skandaali. Paljastukset koskevat järjestelmällistä valeuutis- ja valhetehtailua, josta äärioikeiston presidenttiehdokkaan ja vaalin ennakkosuosikin Jair Bolsonaron väitetään hyötyneen.

Brasilialainen Folha de São Paulo -lehti kertoi torstaina (siirryt toiseen palveluun), että kymmenet Bolsonaroa tukevat yritykset olisivat rahoittaneet valeuutisia miljoonilla euroilla. Brasilialaisille äänestäjille oli tarkoitus vyöryttää satoja miljoonia työväenpuolueen vastaisia viestejä viestipalvelu Whatsappissa.

Jos väitteet salajuonesta pitävät paikkansa, Brasiliakin kuuluu nyt valtioihin, joissa äänestäjien käyttäytymiseen on pyritty vaikuttamaan sosiaalisen median ohjailulla.

Vastaehdokas syytti vaalivilpistä

Bolsonaron vaalin toisella kierroksella kohtaava vasemmiston presidenttiehdokas Fernando Haddad syyttää Bolsonaroa vaalivilpistä ja rikoksista.

Työväenpuolue vaati poliisia tutkimaan valhetehtailun. Puolueen mukaan yli 150 yritystä olisi osallistunut valeuutiskampanjan rahoittamiseen.

Mikäli julki tulleet väitteet osoittautuvat todeksi, yhtiöt ovat saattaneet rikkoa Brasilian vaalirahoituslakia. Brasiliassa yritykset eivät saa rahoittaa ehdokkaiden kampanjoita.

Haddad on pyytänyt Brasilian korkeaa oikeusistuinta aloittamaan tapauksen tutkinnan.

– Jair Bolsonaron rikolliset keinot ovat sietämättömiä demokratiassa, työväenpuolue ilmoitti.

Puolue on vaatinut sosiaalisen median yhtiötä kitkemään valhe- ja valeuutiskampanjoita ja puolustamaan demokratiaa.

Bolsonaro: En pysty valvomaan yhtiöitä

Sotilasvaltaa ihannoiva ja kidutusta kannattava Bolsonaro on kiistänyt syytökset. Hän kuittasi asian toteamalla, että hän ei pysty vaikuttamaan yksittäisten yrittäjien mahdollisiin väärinkäytöksiin.

Haddadin työväenpuoluetta eivät uhkaa valeuutiset vaan totuus, Bolsonaro twiittasi torstaina.

Bolsonaron asianajajan mukaan ei ole todisteita siitä, että yhtiöiden ja Bolsonaron vaalikampanjan välillä olisi yhteys.

”Tropiikin Trumpiksi” nimitetty Bolsonaro kohtaa vanhaa valtapuoluetta edustavan Haddadin presidentinvaalin toisella kierroksella lokakuun lopussa. Työväenpuolue on rypenyt omissa lahjusskandaaleissaan.

Bolsonarolla huima etumatka kyselyissä

Whatsapp-viestipalvelusta on tullut Brasiliassa keskeinen osa vaalikampanjointia. Whatsappilla on maassa noin 120 miljoonaa käyttäjää, ja se on suositumpi kuin yhteisöpalvelu Facebook.

Bolsonaro on liike-elämän suosikki Brasilian presidentiksi. Hänellä on kilvassa merkittävä etumatka.

Torstaina julkaistun mielipidekyselyn mukaan Bolsonaro on nousemassa Brasilian presidentiksi selvällä enemmistöllä. Kyselyn mukaan Bolsonaroa kannattaa 59 prosenttia äänestäjistä, kun taas vasemmiston Haddadin kannatus on 41 prosenttia.

Aiemmin sosiaalista mediaa on käytetty äänestäjien mielipiteen ohjailuun muun muassa Yhdysvaltain presidentinvaaleissa ja Britannian kansanäänestyksessä EU-erosta. Yhdysvalloissa on tutkittu Venäjän vaikutusyrityksiä presidentinvaaleihin.

Brasilian internetin ohjauskomitean mukaan Brasiliassa on käynnissä vastaavanlainen väärän tiedon levityskampanja kuin Yhdysvalloissa. Brasiliassa ei kuitenkaan toistaiseksi ole havaittu minkään ulkovallan yritystä horjuttaa vaaleja.

