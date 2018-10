Työministeri Lindström työmarkkinakuohunnasta: Ratkaisu ei löydy kuin sillä, että jokainen tulee vähän vastaan

Työministeri Lindströmin mielestä myös hallituksella on peiliin katsomisen paikka.

Työministeri Lindströmin mielestä myös hallituksella on peiliin katsomisen paikka. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Työministeri Jari Lindström (sin.) on huolestunut rauhattomasta tilanteesta työmarkkinoilla.

Teollisuusliitto ilmoitti tänään irtisanovansa kilpailukykysopimukseen liittyvän työajan pidennyksen työehtosopimuksissa. Ilmoituksia uusista työtaistelutoimista odotetaan myöhemmin iltapäivällä.

– Ikävä kyllä, he ovat nyt katsoneet, että reagoivat tällä tavalla. Olen huolestunut tästä tilanteesta. Mitä pidempään tämä velloo, niin sitä suurempi todennäköisyys on, että tämä eskaloituu. Sitä me emme halua, Lindström sanoi tänään eduskunnassa.

Lindströmin mukaan hallituksella on keskusteluyhteys ay-johtajiin. Lindströmin mukaan ay-liikkeen kanssa käydään keskusteluja siitä, onko tilanteeseen löydettävissä ratkaisuja. Hän kertoo käyneensä keskusteluja myös opposition kanssa.

– Vaihdoin tänään ajatuksia edeltäjäni Lauri Ihalaisen kanssa. Eihän se ratkaisu millään muulla löydy kuin sillä, että jokainen tulee vähän vastaan, Lindström sanoo.

SDP:n kansanedustaja Ihalainen oli työministerinä edellisellä hallituskaudella. Hän on ollut myös SAK:n pitkäaikainen puheenjohtaja.

Lindströmin mukaan hallitus ei ole kuitenkaan tehnyt ratkaisuja mistään muusta, kuin irtisanomislain viemisestä eteenpäin. Esitys on tällä hetkellä lainsäädännön arviointineuvoston arvioitavana.

– Tässä tietysti meidänkin puolella pitää pohtia, löytyisikö tästä joku ulospääsytie.

Pääministerin ehdotus suorassa lähetyksessä yllätti Lindströmin

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) esitti tiistaina A-studion suorassa lähetyksessä ratkaisuksi paluuta aiemmin hylättyyn työaikalakiesitykseen.

Työministeri Lindströmille pääministerin avaus tuli puun takaa.

– Hallituksessa siitä ei ole keskusteltu. Se tuli itsellenikin yllätyksenä, Lindström sanoo.

Lindströmin mukaan työaikalaissa ongelmana on se, että alkuperäinen kompromissi työaikalaista ei kelpaa Suomen Yrittäjille ja Suomen Yrittäjien esittämä malli ei kelpaa palkansaajaliikkeelle.

– Ainahan tämä menee niin, että se ei jollekin kelpaa. En myöskään tiedä, miten hallituskumppanit tähän suhtautuvat.

Lindströmin mukaan työmarkkina-asioista vastaavat kilpailukykyministerit, joihin hänen itsensä lisäksi kuuluvat ministerit Mika Lintilä (kesk.) ja Kai Mykkänen (kok.), ovat keskenään jatkuvassa yhteydessä työmarkkinatilanteesta. Työaikalakiin palaaminen ei ole Lindströmin mukaan kilpailukykyministerien pöydällä.

Lindström on pettynyt ay-liikkeen toimintaan ja siihen, että konflikti on kärjistynyt, vaikka yleissitovuuteen ei ole ay-liikkeen toiveiden mukaisesti koskettu. Hänen mielestään irtisanomislakia suurempi kysymys työmarkkinataistelujen taustalla on epäluottamus hallitukseen.

– Siellä on eräillä liitoilla ja tahoilla tyytymättömyyttä tähän hallitukseen. Irtisanomisasia on tässä vain sijaiskärsijänä, syntipukkina.

Lindströmin mielestä myös hallituksen on kuitenkin syytä katsoa peiliin.

– Olemme matkan varrella huomanneet monta kertaa, että meillä on vähän liikaa palloja ilmassa. Se on johtanut siihen, että olemme saaneet jonkin verran palautetta lainvalmistelun tasosta, kun kiireessä tehdään asioita. Nyt on peiliin katsomisen paikka hallituksella.

Lindström uskoo, että seuraavalla hallituksella tulee olemaan edessään vielä nykyistäkin kivisempi tie, jos työllisyysaste aiotaan saada nostettua 75 prosenttiin asti. Tällä hallituskaudella tavoitteena on ollut 72 prosentin työllisyysaste, johon hallitus on pääsemässä.

