Tanssin talo keskeytti ohjelmapäällikön haun – nyt tehtävään etsitään tiimiä

Tanssin talo on keskeyttänyt ohjelmapäällikön haun. Yhden henkilön sijaan koko kansan tanssikeskus on päättänyt hakea tehtävään ohjelmasuunnittelusta vastaavaa tiimiä. Tanssin talon johtaja Matti Numminen perustelee päätöstä moniäänisen ja monimuotoisen ohjelmiston takaamisella.

– Yhden henkilön varassa on aina se riski, että suunnittelu muuttuu yksioikoisemmaksi, Numminen sanoo.

Numminen painottaa Tanssin talon lupausta palvella tanssin kenttään mahdollisimman laaja-alaisesti. Tämä lupaus on hänen mukaansa helpompi pitää tiimivetoisella ohjelmistosuunnittelulla.

Suunnittelutiimi esillä jo aiemmin

Tanssin talon ohjelmapäällikön haku käynnistyi kesällä. Paikkaa haki reilut 30 ihmistä. Noin neljännes hakemuksista saapui ulkomailta.

Haastatteluvaiheessa Tanssin talon johto kuitenkin päätti muuttaa lähestymistapaansa tehtävää kohtaan. Eikö tehtävään löytynyt pätevää hakijaa?

Tähän kysymykseen Numminen ei vastaa. Sen sijaan hän huomauttaa, että taiteellisesta ohjelmasta vastaava suunnittelutiimi oli esillä yhtenä vaihtoehtona jo Tanssin talon liiketoimintasuunnitelmaa tehtäessä. Matkan varrella talossa kuitenkin päädyttiin ohjelmistopäällikkön pestiin.

Nyt palattiin taiteelliseen tiimiin.

Alustavan suunnitelman mukaan tämä ryhmä muodostuu kolmesta asiantuntijasta. Määrä voi vielä pienentyä tai kasvaa yhdellä. Mukaan voi hakea itsenäisesti tai kollektiivisesti.

Numminen kertoo tulevalla tiimillä olevan samoja vastuualueita kuin mitä ohjelmapäällikölle oli suunnitteilla. Yksityiskohtaisia työtehtäviä ei vielä olla nimetty.

– Me tiedämme, mitä osaamista me tarvitsemme, mutta me emme halua spesifioida, että yhden ihmisen pitää osata kaikki nämä asiat, Numminen linjaa.

Tiimillä haastava tehtävä

Tanssin talon tavoitteena on saavuttaa 150 000 katsojaa vuosittain. Tämä on haastava tavoite.

Numminen ei ole huolissaan siitä, että tiimimuotoinen tehtävänhaku karkottaisi parhaimmat hakijat. Yksittäisten henkilöiden vastuut ovat tiimissä pienempia ja tämä vaikuttaa palkkaan.

– Uskallan sanoa, että pystymme maksamaan kilpailukykyistä palkkaa kaikille tiimiin tuleville. Siitä ei ole huolta, Numminen vakuuttaa.

Helsingin Kaapelitehtaan yhteyteen nousevan Tanssin talon avaa ovensa näillä näkymin syksyllä 2021. Avajaiset myöhästyvät noin vuodella rakennustöiden lykkääntymisen vuoksi.

Talon tavoitteena on tehdä heti kokonainen syysohjelmistokausi.

