Banksyn taideteoksesta maksettiin huutokaupassa lähes miljoona euroa, ja sekunteja oston jälkeen taulu tuhoutui – taiteilijan video näyttää nyt, miten kaikki tapahtui

Sothebyn huutokauppakamarissa Lontoossa koettiin lokakuun alussa yllätys, kun meklari kopautti Banksyn Tyttö ja ilmapallo -teoksen myydyksi. Samalla hetkellä, kun nuija osui pöytään, taideteoksen kehykseen piilotettu silppuri käynnistyi ja teos tuhoutui – ainakin osittain.

Kuvataiteilija Banksyn tällä viikolla julkaisemalla videolla näytetään, miten teos laitetaan silppurilla varustettuun kehykseen ennen huutokauppaa. Videolla voit nähdä tuntemattoman henkilön painavan teoksen myyntihetkellä kaukosäädintä, joka käynnistää silppurin.

Osittain tuhoutuneesta teoksesta ehdittiin huutaa 860 000 puntaa, eli lähes miljoonaa euroa. Alkushokin jälkeen teoksen uusi omistaja hyväksyi kaupan tuhoutumisesta huolimatta. Hän sanoi pian ymmärtäneensä ostaneensa palan taidehistoriaa.

Muodonmuutoksen kokenut taideteos sai myös uuden nimen. Tyttö ja Ilmapallo on nyt nimeltään Rakkaus on roskakorissa. Teoksen arvon on uskottu jopa nousevan.

Anonyyminä pysyttelevä Banksy on niittänyt kansainvälistä mainetta kantaa ottavilla teoksillaan ja näyttävillä tempauksillaan. Hän on muun muassa maalannut Länsirannan muuriin ja salakuljettanut oman versionsa Mona Lisasta Louvreen. Banksyn töiden hinnat ovat nousseet rinnan hänen suosionsa kanssa.

Taiteilijan henkilöllisyyttä on arvuuteltu vuosia. Videon lopussa näet, miten silppurin olisi pitänyt toimia.