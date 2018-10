Hovioikeus aloitti Talvivaaran tiedottamisen setvimisen – Syyttäjän mukaan sijoittajille rakennettiin tarinaa harhaanjohtavalla tiedolla

Helsingin hovioikeus on aloittanut Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tiedottamis- ja sisäpiiritiedon väärinkäyttöä koskevien rikosten pääkäsittelyn. Syyttäjä vaatii konkurssiin ajautuneen yhtiön entiselle toimitusjohtajalle Pekka Perälle kahden vuoden ja kahden kuukauden ehdotonta vankeusrangaistusta.

Pekka Perää ja yhtiön entistä toimitusjohtajaa sekä talous- ja rahoitusjohtajaa syytetään tiedottamisrikoksista ja yhtiön entistä tuotantojohtajaa sisäpiiritiedon väärinkäytöstä.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kesällä 2017 suurimman osan Perää vastaan nostetuista syytteistä ja tuomitsi hänet kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Käräjäoikeus katsoi, että Talvivaaran antamissa pörssitiedotteissa vuosina 2012 ja 2013 annettiin markkinoille nikkelin tuotantoennusteissa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa.

Syyttäjä vaatii hovioikeudessa myös muille syytetyille ankarampia rangaistuksia kuin mihin käräjäoikeus heidät tuomitsi.

Syyttäjä: Perä oli "ytimen ydin tiedonsaannissa"

Kihlakunnansyyttäjä Hannu Joona arvioi, että hovioikeuskäsittelyssä juttu käydään läpi lähes samassa laajuudessa kuin käräjäoikeudessa. Syytettä ajaa hovioikeudessa käräjäoikeuden tavoin kolme syyttäjää.

– Uskomme, että totuus tulee esille ja asia saa vakuuttavan ja perusteellisen käsittelyn, ja se on vain asialle hyväksi. Oikeuskäytäntöä ei kovin paljon tämäntyyppisestä asioista ole.

Syyttäjien näkemys on yhä, että nikkelin talteenotto- ja myyntimäärillä oli suora vaikutus Talvivaaran liikevaihtoon ja markkinoille annettiin tarkoitushakuisesti todellista positiivisempaa tietoa.

Uskomme, että totuus tulee esille ja asia saa vakuuttavan ja perusteellisen käsittelyn. Kihlakunnansyyttäjä Hannu Joona

Syyttäjä katsoo, että Pekka Perä on keskeisin henkilö Talvivaaran toiminnassa ja kaikki toiminta henkilöityi Perän ympärille. Syyttäjän näkemyksen mukaan yhtiön hallitus toimi pitkälti Perän antaman tiedon varassa.

– Hallitus on haastanut Perän esittämiä tuotantoennusteita, mutta Perä on aina pystynyt vakuuttamaan hallituksen esittämistään ennusteista. Hän on niin sanotusti ollut ytimen ydin tiedonsaannissa ja tiedon hyödyntämisessä, kihlakunnansyyttäjä Petteri Perälä korosti.

Syyttäjän näkemyksen mukaan Perä ja yhtiön rahoitus- ja talouspäällikkö pystyivät ohjaamaan "tietoylivaltaa" käyttäen hallitusta tietynsisältöiseen tiedottamiseen markkinoille.

Perä on aina pystynyt vakuuttamaan hallituksen esittämistään ennusteista. Kihlakunnansyyttäjä Petteri Perälä

– Vastaajilla tuotantoennuste on ollut välineenä rahoitusneuvotteluille. Tieto on lähtenyt markkinoille totuudenvastaisena ja harhaanjohtavana. Oliko sijoittajille rakennettu tarina ja oliko sillä liityntää realismiin vai ei, kysyi Perälä.

Syyttäjän mielestä myös yhtiön entinen tuotantojohtaja oli hyvin tietoinen toiminnasta tuotannon päivittäisten raporttien pohjalta ja tämä mahdollisti osakkeiden myynnin ennen niiden arvon alenemista.

Puolustus: Hovioikeudessa lähdettävä puhtaalta pöydältä

Puolustus moukaroi omassa esityksessään syyttäjien näkemyksiä kahden asianajajan voimin. Heidän mielestään syyttäjät ovat väärillä jäljillä.

– Kun halutaan analysoitua tietoa, on katsottava kuukausiraportteja. Päiväraportti ei ole mikään tiedottamisen työkalu. Syyttäjän päiväraporttilogiikalla yhtiölle syntyisi tiedottamisvelvoite joka päivä. Ne eivät kerro mitään tulevaisuudesta, asianajaja Martina Kronström korosti.

Puolustuksen mukaan yhtiön hallituksella oli ollut koko ajan käytössään paras mahdollinen tieto eikä Perän asiantuntemus tai kokemus ollut ylivertaista hallituksen jäseniin verrattuna.

– Kun katsoo yhtiön hallituksen jäsenten cv:t, niin ylivoima ei ole ollut Perän puolella. Perä on ollut toiseksi nuorin, muut ovat olleet hallitustyöskentelyn suhteen ja muuten paljon pätevämpiä. Se on hyvä pitää mielessä kun puhutaan Perän ylivoimasta, Kronström sanoi.

Kun katsoo yhtiön hallituksen jäsenten cv:t, niin ylivoima ei ole ollut Perän puolella. Asianajaja Martina Kronström

"Kova porukka, kovia nimiä", luonnehti hallitusta myös asianajaja Petteri Sotamaa. Hän korosti, että pääosa hallituksen jäsenistä oli yhtiöstä riippumattomia ja kaikki Perästä riippumattomia.

– Tiedottamista pitäisi myös arvioida objektiivisesti tiedon antamishetken mukaan. Pitää mennä siihen hetkeen, mikä silloin oli olemassa ja jättää jälkiviisastelu. Tulevaisuuden ennustaminen väärin ei ole rikos.

– Täällä varmaan toisin kuin käräjäoikeudessa lähdetään puhtaalta pöydältä, vetosi käräjäoikeuden aiempaa tuomiota ankarasti arvostellut Sotamaa hovioikeuteen.

Pitää mennä siihen hetkeen, mikä silloin oli olemassa ja jättää jälkiviisastelu. Asianajaja Petteri Sotamaa

Sotamaa uskoo, että hovioikeus tulee Perän osalta hylkäämään käräjäoikeuden hyväksymät kolme syytettä.

Hovioikeus on varannut pääkäsittelylle aikaa jouluun asti.

Ensimmäisenä päivänä asiaesittelyt venyivät niin pitkiksi, että oikeus ehti kuulla syyttäjän ja Pekka Perän puolustuksen lisäksi vain Talvivaaran konkurssipesän edustajan lyhyen puheenvuoron.

Pekka Perää vastaan on nostettu syyte myös sisäpiiritiedon väärinkäytöstä Helsingin käräjäoikeudessa. Käräjäoikeuskäsittely alkaa vasta ensi syksynä sen jälkeen kun hovioikeus on antanut ratkaisunsa tiedottamisrikoksista.

Rovaniemen hovioikeus on tuominnut Perän aiemmin törkeästä ympäristön turmelemisesta kuuden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Tuomioon on haettu valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

