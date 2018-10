Kymmenen kilometriä hyllyjä ja miljoonia kirjoja – Suomen suurimmassa kirjavarastossa kuhisee messuviikolla kuin muurahaispesässä

Kirjavälityksen korkeavaraston käytävillä kulkiessa ei jää epäselväksi, mikä on syksyn suurin kirjahitti: Kari Hotakaisen Tuntematon Kimi Räikkönen liikkuu keräilijöiden rullakoihin lähes formula-auton nopeudella.

Kirja-alalla eletään juuri nyt vuoden kiireisintä aikaa: syksyllä julkaistaan tärkeimmät uutuuskirjat, joulumarkkinat ovat jo ovella ja torstaina pyörähtää käyntiin maan suurin kirjallisuustapahtuma Helsingin kirjamessut.

Alan pöhinä näkyy ja kuuluu esimerkiksi Helsingin keskustan kirjakaupoissa, mutta paremman kokonaiskuvan saa kurkistamalla tämän hyvinkääläisellä teollisuusalueella sijaitsevan harmaan betonihallin sisään.

Kirjavälitys Oy:n logistiikkakeskus on Suomen suurin kirjavarasto: hyllyiltä löytyy 12–13 miljoonaa kirjaa ja noin 45 000 eri nimikettä.

Toimitusjohtaja Risto Romppasen mukaan Kirjavälityksen kilpailijoita ovat Porvoon kirjakeskus ja Postin kaltaiset yleislogistiikkatalot. Antti Kolppo / Yle

Kirjat tulevat Hyvinkäälle kirjapainoista, pääosin Suomesta, jonkin verran myös Baltiasta ja kauempaakin. Varastosta ne lähtevät edelleen kirjakauppoihin, kirjoja myyviin marketteihin, kouluihin ja kirjastoihin.

– Täältä lähtee tilauksia kaikkiin Suomessa kirjoja käyttäviin ja myyviin paikkoihin. Kirjakauppakenttä on merkittävin kohderyhmä, kertoo Kirjavälitys Oy:n toimitusjohtaja Risto Romppanen.

Nyt kun perusasiat on saatu selvitettyä, on aika sukeltaa kirjavaraston käytävien väliin tutkimaan tarkemmin, mitä Suomi lukee.

Lavakaupalla Räikköstä

Räikkös-kirjan lisäksi varaston käytävillä vilisevät Ilkka Remekset, Jari Tervot, Jo Nesbøt ja Stephen Kingit .

Lähes satavuotias yritys Kirjavälitys Oy on suomalaisten kustantajien ja kirjakauppojen omistama, vuonna 1919 perustettu palveluyritys. Suurimmat osakkeenomistajat ovat Otava-konserni (47 %), Gummerus Oy (23,6 %) sekä Kirjamedia Oy / Kirjakauppasäätiö (11,7 %). Kirjavälitys työllistää noin 150 henkilöä Hyvinkäällä. Firmalla on varastotilat myös Keuruulla. Fyysisten kirjojen myynnin hiipumisesta huolimatta Kirjavälitys tekee huomattavan hyvää tulosta. Vuoden 2017 liikevaihto oli 81,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,2 miljoonaa. Tekeillä on myös satavuotiaan firman suurin investointi, noin pari miljoonaa maksava automaattinen kuljetinrata.

Eri puolille Suomea lähtee Hyvinkäältä päivittäin noin 50 000 kirjaa, ja kirjamessujen alla määrä on vielä huomattavasti suurempi.

Kirjojen monipuolisuus pistää silmään: kaunokirjallisen hittiproosan lisäksi keräilijät poimivat tilauksiinsa Suomen lakikirjoja, koulujen oppikirjoja, ruotsin- ja englanninkielisiä kirjoja, askarteluvinkkikirjoja, lastenkirjoja. Eksoottisin silmiin osuva teos on peniksenvilauttelun historiasta kertova Caroline Hainerin teos Miksi miehet vilauttelevat?

Lienee hyvä hetki jatkaa eteenpäin.

Sähköinen kirja ei tarvitse varastoa

Kirjavälityksen varaston käytävillä on 23 500 lavapaikkaa. Keräilyhyllyjä on noin kymmenen kilometriä. Valtavaa varastoa katsoessa on vaikea olla pohtimatta digitalisaatiota: jos kaikki kirjat olisivat sähköisiä, tätä varastoa ei tarvittaisi.

Toimitusjohtaja Risto Romppanen sanoo silti pitävänsä sähköisten kirjasisältöjen kehitystä suurena mahdollisuutena.

– Sillä on alaa piristävä vaikutus. Painettujen kirjojen myynti on kappalemääräisesti liukunut tällä vuosikymmenellä muutaman prosentin vuosittain alaspäin, mutta nyt aivan viime vuosina painetun kirjan pientä laskua on voimakkaasti kompensoinut sähköisten sisältöjen myynti. Olen huomannut, että se on tuonut uusia lukijoita kirjojen pariin.

Hyvinkäällä sijaitsevassa Kirjavälityksen varastossa on 12–13 miljoonaa kirjaa. Antti Kolppo / Yle

Myös Kirjavälitys panostaa voimakkaasti sähköisten sisältöjen kehitykseen. Romppasen mukaan toimitusprosessi on yllättävän samankaltainen, vaikka sisällöt ovat servereillä varastohyllyjen sijaan.

– Sisältö liikkuu, tieto liikkuu, laskutus ja raportointi toimivat aivan samalla tavalla kuin fyysisten kirjojen osalta. Vain kuljetus- ja varastointivaihe jää pois.

Hän kuitenkin uskoo, että fyysinen kirja elää vielä pitkään.

Flopannut kirja voi päätyä polttouuniin

Nyt 13 500 neliömetrin varasto on kierretty ja lähettämö nähty. Myös yrityksen historia on opittu ja kirja-alan päänäkymät päivitetty.

Jäljellä on enää yksi kysymys: mitä tapahtuu niille kirjoille, joita kukaan ei osta? Kysymys on hivenen kiusallinen, sillä harva kauppias haluaa puhua hävikistä.

Toimitusjohtaja Risto Romppanen ja tuotantojohtaja Jussi Valli hymistelevät hetken ja kertovat lopulta, että flopanneista kirjoista merkittävä osa päätyy lämmittämään hyvinkääläisiä koteja.

– Kun kirjan myynti ja kysyntä lakkaa, kustantaja tekee makulointipäätöksen, jolloin me toimitamme kirjat paperin uudelleenkierrätykseen ja osittain sitten lämpövoimalaan, Romppanen kertoo.

Määrä vaihtelee vuodesta toiseen, mutta keskimäärin puhutaan kymmenistä tuhansista, jopa sadoista tuhansista kirjoista vuodessa.